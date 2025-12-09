AFP
Marc-Andre Ter Stegen Is Back! Sang Kiper Pulih Dari Cedera & Masuk Skuad Untuk Hadapi Eintracht Frankfurt Di Liga Champions
Barcelona merilis daftar skuad resmi mereka untuk pertandingan Liga Champions pekan ini. Dalam daftar tersebut, terdapat nama Ter Stegen, yang dinyatakan fit dan siap untuk kembali bermain.
Perjalanan kembalinya Ter Stegen panjang dan berliku, dengan ia belum tampil untuk Tim Catalan sejak Mei setelah menjalani operasi selama jeda internasional. Selain itu, pemulihannya berjalan di tengah berbagai laporan ketegangan, dengan bulan-bulan musim panas didominasi oleh rumor keretakan antara sang kiper dan dewan klub.
Ketegangan antara Barca dan Ter Stegen
Lampu hijau medis secara resmi diumumkan oleh klub pekan ini, dan keputusan Hansi Flick untuk memasukkannya ke dalam skuad menghadapi Eintracht Frankfurt memastikan bahwa rehabilitasi sang kiper telah selesai.
Namun, ia kemungkinan besar belum akan tampil untuk Blaugrana setelah menjalani periode tersulit selama satu dekade di Caatalan. Cedera tersebut membutuhkan operasi dan proses pemulihan yang melelahkan, memaksanya untuk hanya menonton dari pinggir lapangan saat Barcelona melewati bursa transfer musim panas yang bergejolak dan awal musim baru yang gemilang.
Kembalinya Ter Stegen mengakhiri saga yang mengancam akan menghancurkan warisannya di klub. "Perseteruan dramatis" musim panas lalu merupakan salah satu alur cerita paling eksplosif di bursa transfer. Setelah cederanya, muncul laporan bahwa Barca berniat memanfaatkan situasinya untuk mendaftarkan Joan Garcia karena persoalan batas gaji.
Situasi memburuk dengan cepat ketika dilaporkan bahwa Ter Stegen awalnya menolak menandatangani dokumen medis yang diperlukan, yang menyebabkan ancaman tindakan disipliner dari dewan dan pencabutan sementara jabatan kaptennya. Kebuntuan ini digambarkan oleh media lokal sebagai "perang total," dengan klub secara aktif berusaha memaksanya keluar dan sang penjaga gawang bersikeras, dengan alasan kontraknya dan kehidupan keluarganya yang mapan di daerah tersebut.
Meskipun ancaman hukum akhirnya mereda, bekas luka dari konflik tersebut masih tersisa. Masuknya dia ke dalam skuad untuk pertandingan Liga Champions mendatang adalah langkah pertama, tetapi hubungan antara pemain dan dewan dipahami rapuh.
Kebangkitan Joan Garcia telah menjadi hikmah dari kekacauan ini. Sejak didatangkan dengan harga €25 juta dari Espanyol, kiper tersebut telah menjadi sebuah kejutan. Kemampuannya menghentikan tembakan dan ketenangannya saat menguasai bola telah memikat hati para penggemar, yang banyak di antaranya merasa frustrasi dengan penurunan performa Ter Stegen sebelum cedera.
Performa Garcia telah membenarkan upaya agresif klub untuk merekrutnya. Dengan empat clean sheet di La Liga dan serangkaian penyelamatan yang "memenangkan pertandingan", ia telah berhasil merebut posisi kiper utama Barca. Bagi Ter Stegen, tantangannya bukan lagi hanya tentang kebugaran; melainkan tentang membuktikan bahwa ia masih bisa menjadi andalan buat Blaugrana.
Pertandingan krusial
Barcelona menyambut Eintracht Frankfurt di Camp Nou untuk pertandingan penting Liga Champions. Tim Bundesliga tersebut dikenal dengan intensitas dan dukungan mereka yang luar biasa, dan pernah 'mengambil alih' stadion di Liga Europa pada tahun 2022 - sebuah kenangan yang masih menghantui Tim Catalan. Tim asuhan Flick ingin memperkuat posisi mereka untuk bisa lolos otomatis ke babak 16 besar.
Apa selanjutnya?
Masa depan Ter Stegen kini menjadi bahan spekulasi yang intens. Dengan Piala Dunia 2026 yang tinggal beberapa bulan lagi, kiper internasional Jerman tersebut tahu ia tak boleh menghabiskan sisa musim ini di bangku cadangan jika ingin menjadi bagian dari rencana Julian Nagelsmann.
Laporan di Jerman menunjukkan bahwa kepergiannya di bulan Januari bisa saja terjadi jika ia gagal menggeser Garcia dalam beberapa pekan mendatang. Tapi, untuk saat ini, ia telah kembali.
