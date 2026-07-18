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Lionel Messi Argentina 2026 World Cup backGetty
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Maradona Junior: "Sekarang, Messi tak diragukan lagi adalah pemain terbaik kedua sepanjang masa"

Argentina
Spain vs Argentina
Spain
World Cup
L. Messi
D. Maradona

Putra Pibe de Oro ini membahas perbandingan antara ayahnya dan Messi serta memberikan prediksinya untuk final Piala Dunia

Diego Armando Maradona Jr., putra Diego, dalam wawancara dengan Repubblica membahas Piala Dunia, Argentina, dan 'persaingan' antara dua 'Diez': Lionel Messi dan ayahnya.


Maradona lebih baik daripada Pelé. Lalu bagaimana dengan Messi?

"Saya tidak suka perbandingan dan saya mengerti bahwa Leo juga telah meminta untuk menghindarinya. Messi bisa bangga telah menjadi juara yang luar biasa; sekarang, tanpa diragukan lagi, dia adalah pemain terbaik kedua sepanjang masa."


Bagaimana prediksinya untuk final nanti?

"Lima puluh-lima puluh, saya iri pada penonton netral, karena mereka akan memiliki kesempatan untuk menyaksikan pertunjukan hebat ini dengan tenang."

  • Di Napoli, Argentina akan kembali mendapat dukungan.

    "Itu sudah sepantasnya, demi Maradona. Ini adalah kasih sayang abadi yang pantas diterima ayahku, tak ada yang lain yang bisa menandinginya. Dia telah membuktikan di Napoli bahwa dia bisa menjadi yang terbaik dan tetap tegar bahkan di luar lapangan. Dia yang membuka jalan, kemudian gelar-gelar juara lainnya pun menyusul, dan kini kota ini menjadi nomor satu di Eropa dalam hal pariwisata."


    Apakah menurut Anda Messi adalah pahlawan yang kurang populer dibandingkan Maradona?

    "Saya sudah bilang bahwa saya tidak suka perbandingan; apa gunanya mengatakan bahwa Pino Daniele lebih baik daripada Bennato?"

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