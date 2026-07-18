Maradona Junior: "Sekarang, Messi tak diragukan lagi adalah pemain terbaik kedua sepanjang masa"

Diego Armando Maradona Jr., putra Diego, dalam wawancara dengan Repubblica membahas Piala Dunia, Argentina, dan 'persaingan' antara dua 'Diez': Lionel Messi dan ayahnya.





Maradona lebih baik daripada Pelé. Lalu bagaimana dengan Messi?

"Saya tidak suka perbandingan dan saya mengerti bahwa Leo juga telah meminta untuk menghindarinya. Messi bisa bangga telah menjadi juara yang luar biasa; sekarang, tanpa diragukan lagi, dia adalah pemain terbaik kedua sepanjang masa."





Bagaimana prediksinya untuk final nanti?

"Lima puluh-lima puluh, saya iri pada penonton netral, karena mereka akan memiliki kesempatan untuk menyaksikan pertunjukan hebat ini dengan tenang."