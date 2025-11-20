Manuel Akanji Konfirmasi Sedang Menunggu Inter Milan Aktifkan Opsi €15 Juta Untuk Membelinya Dari Manchester City

Sebelum berbagi komentarnya, mantan bek Borussia Dortmund itu ditanya tentang adaptasinya di Milan dan ketidakpastian apakah Inter akan mengaktifkan klausul €15 juta (£13 juta/$17 juta). Dia mengungkapkan betapa nyamannya dia di klub: "Ya, saya berharap Inter mengontrak saya secara permanen. Saya sangat senang di sini, kita akan lihat apa yang terjadi."

Pada bulan September ia merenungkan keputusannya untuk bergabung dengan Nerazzurri, menyoroti daya tarik dari status dan ambisi klub: "Karena ini adalah salah satu klub terbaik di Eropa, tidak ada yang lebih sederhana. Adapun tujuannya, sulit untuk membicarakannya karena saya baru saja bertemu dengan rekan satu tim saya yang baru. Saya tidak yakin apa yang diharapkan, tetapi jelas memenangkan liga, selalu. Ketika Anda bermain untuk Inter, semua ini adalah hal yang normal. Dan Liga Champions juga. Mereka hampir berhasil, saya berharap dapat membantu mereka mencapai tujuan itu tahun ini."

