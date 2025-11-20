AFP
Manuel Akanji Konfirmasi Sedang Menunggu Inter Milan Aktifkan Opsi €15 Juta Untuk Membelinya Dari Manchester City
Kenaikan cepat Akanji di Inter dan mengapa masa depannya menjadi sorotan
Inter menyambar Akanji pada hari batas waktu, membawa bek City dengan pinjaman €2 juta yang mencakup opsi €15 juta, yang menjadi wajib jika Inter memenangkan gelar Serie A 2025/26 dan jika Akanji tampil setidaknya di setengah pertandingan mereka. Sejak tiba, pemain internasional Swiss itu telah masuk ke dalam sistem Cristian Chivu dengan mulus. Dia memulai setiap pertandingan liga tanpa melewatkan satu menit pun, sembilan pertandingan penuh dan menambahkan empat penampilan Liga Champions lagi. Dari pertaruhan di akhir jendela transfer menjadi pemain inti otomatis, kebangkitannya telah menjadi pusat stabilitas Inter di awal musim.
Dewan Inter sudah mengevaluasi apakah akan mengikat kontrak jangka panjang, terkesan dengan konsistensi dan kesiapan untuk mengambil tanggung jawab dalam skuad pengejar gelar. Dan dengan minat dari pesaing seperti AC Milan, yang mencoba merekrutnya sebelum Inter campur tangan, muncul kembali di latar belakang. Pernyataan publik Akanji menambah tekanan dan kejelasan pada perencanaan jangka menengah Inter. Pernyataan Akanji muncul selama interaksi media di mana dia membahas kepindahannya, ambisinya, dan seberapa cepat dia menyesuaikan diri di Italia.
Akanji menyatakan niatnya dengan jelas
Sebelum berbagi komentarnya, mantan bek Borussia Dortmund itu ditanya tentang adaptasinya di Milan dan ketidakpastian apakah Inter akan mengaktifkan klausul €15 juta (£13 juta/$17 juta). Dia mengungkapkan betapa nyamannya dia di klub: "Ya, saya berharap Inter mengontrak saya secara permanen. Saya sangat senang di sini, kita akan lihat apa yang terjadi."
Pada bulan September ia merenungkan keputusannya untuk bergabung dengan Nerazzurri, menyoroti daya tarik dari status dan ambisi klub: "Karena ini adalah salah satu klub terbaik di Eropa, tidak ada yang lebih sederhana. Adapun tujuannya, sulit untuk membicarakannya karena saya baru saja bertemu dengan rekan satu tim saya yang baru. Saya tidak yakin apa yang diharapkan, tetapi jelas memenangkan liga, selalu. Ketika Anda bermain untuk Inter, semua ini adalah hal yang normal. Dan Liga Champions juga. Mereka hampir berhasil, saya berharap dapat membantu mereka mencapai tujuan itu tahun ini."
Apa arti komentar Akanji bagi Inter, City & rival-rivalnya
Pada usia 30 tahun, Akanji tidak hanya menawarkan stabilitas pertahanan jangka pendek tetapi juga berperan sebagai mentor jangka menengah bagi bek-bek muda yang bergabung dengan skuad, memperkuat proyek pertahanan yang lebih luas bagi Inter.
Dari perspektif City, langkah ini telah membebaskan ruang dalam unit pertahanan yang sudah padat sambil memungkinkan Akanji mendapatkan waktu bermain reguler yang dibutuhkan untuk tetap tajam menjelang Piala Dunia 2026. Klausul pembelian bersyarat yang termasuk dalam kesepakatan pinjaman mencerminkan pengakuan City terhadap ketertarikan jangka panjang Inter pada pemain tersebut sambil menjaga opsi mereka tetap terbuka.
Rivalitas juga memainkan peran dalam cerita transfer ini. Sebelum Inter menyelesaikan kesepakatan, Rossoneri mencoba membajak langkah tersebut dengan menghubungi Akanji pada akhir Agustus saat dia masih bernegosiasi dengan Galatasaray. Dia akhirnya menolak pendekatan Milan, memprioritaskan sepak bola Liga Champions, yang tidak dapat dijamin oleh Milan. Nerazzurri bergerak cepat untuk mengamankannya, dan baik City maupun pemain setuju, menambah elemen kompetitif dalam narasi transfer karena Inter tidak hanya memperkuat pertahanan mereka tetapi juga mengungguli rival lokal mereka.
Apa yang akan terjadi selanjutnya untuk Akanji & Inter
Melihat ke depan, jalur Inter dengan pemain berusia 30 tahun tersebut jelas namun bergantung pada kinerja dan hasil. Jika mereka memenangkan gelar Serie A 2025/26 dan dia bermain setidaknya 50 persen dari pertandingan musim depan, klausul pembelian €15 juta akan otomatis menjadi wajib. Bahkan jika kondisi tersebut tidak terpenuhi, klub cenderung untuk membuat kesepakatan permanen mengingat dampak bek Swiss tersebut terhadap tim.
Dalam jangka pendek, fokus Akanji adalah mempertahankan tempatnya di starting line-up, mendorong persaingan menuju juara bagi Inter ke depan, dan berkontribusi pada perjalanan Liga Champions yang dalam lagi. Seiring berjalannya musim, konsistensi dan hasil akan menentukan seberapa cepat kesepakatan permanen dikonfirmasi Inter. Semua mata kini tertuju pada periode musim dingin dan musim semi, ketika dewan Inter diharapkan untuk memulai pembicaraan formal dengan City untuk mengamankan masa depannya secara jangka panjang di Milan.
