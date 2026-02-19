Getty/GOAL
Mantan wasit Liga Premier Mark Clattenburg menyampaikan permohonan maaf setelah mendapat reaksi keras atas komentarnya terkait Vinicius Junior
Tuduhan rasisme yang ditujukan kepada Prestianni
Pertandingan yang penuh insiden di Lisbon menyaksikan pemain internasional Brasil, Vinicius, membuka skor dengan cara yang spektakuler di awal babak kedua. Setelah melepaskan tembakan ke sudut atas gawang, pemain Amerika Selatan itu merayakan golnya di dekat bendera sudut di hadapan pendukung tuan rumah yang geram.
Dia kemudian kembali ke garis tengah dan berbaris di hadapan Prestianni siap untuk restart. Pemain Argentina berusia 20 tahun itu bergumam sesuatu sambil menutup mulutnya dengan kausnya, dan Vinicius berlari menuju wasit pertandingan Francois Letexier.
Pertandingan kemudian dihentikan sementara, sesuai dengan pedoman UEFA terkait dugaan komentar rasis yang dilontarkan, dan tidak dilanjutkan selama 10 menit. Selama jeda tersebut, Clattenburg menyampaikan analisisnya yang kontroversial.
Analisis Clattenburg menuai kritik.
Dia berkata tentang Vinicius: “Ya, dia mencetak gol yang luar biasa, tapi dia seharusnya kembali ke sisi lain lapangan dan melanjutkan permainan. Vinicius Jr tidak membantu dirinya sendiri. Dia telah mempersulit tugas wasit. Dia mencetak gol yang luar biasa, dan yang harus dia lakukan—ya, merayakannya—adalah kembali ke lapangan. Tapi dia telah membuat situasi ini sangat, sangat sulit.”
Komentar Clattenburg menuai banyak kritik di media sosial. Troy Townsend, yang telah bekerja untuk organisasi anti-diskriminasi Kick It Out selama lebih dari satu dekade, termasuk di antara mereka yang angkat bicara saat dia memposting di X: “Dia tidak boleh terlibat dalam komentar lagi.”
Townsend kemudian mengatakan kepada Telegraph Sport: “Komentar Clattenburg tentang insiden tersebut telah mempengaruhi banyak orang. Saranannya bahwa Vini Jr telah menimbulkan masalah bagi wasit adalah hal yang tidak masuk akal dan bagian dari budaya menyalahkan korban yang selalu ada pada saat ini, terutama terkait Vini Jr.
“Pemberi kerjanya mungkin perlu memberitahunya betapa berbahayanya komentarnya dan bagaimana komentar tersebut dapat dipersepsikan, tetapi saya yakin dia sudah menyadarinya.”
Mantan wasit Liga Premier meminta maaf atas komentarnya.
Clattenburg menyadari bahwa ia telah berbicara di luar batas dan telah menyampaikan permohonan maaf dalam postingannya di media sosial, yang berbunyi: “Tidak ada yang dapat membenarkan rasisme dalam olahraga atau dalam kehidupan. Saya salah, saya minta maaf.
“Ini siaran langsung TV, tugas saya adalah merespons secara spontan, dan kata-kata yang saya gunakan tidak tepat dan canggung. Saya sudah belajar dari ini dan menghargai rekan-rekan saya yang menangani situasi ini dengan profesional sepanjang waktu.”
Vinicius mengatakan dalam pernyataan pasca-pertandingan, setelah menjadi sasaran beberapa ejekan rasialis selama bertahun-tahun: “Rasis adalah, di atas segalanya, pengecut. Mereka perlu memasukkan kaus mereka ke mulut untuk menunjukkan betapa lemahnya mereka. Tapi mereka dilindungi oleh orang lain yang, secara teori, memiliki kewajiban untuk menghukum mereka.
“Apa yang terjadi hari ini bukanlah hal baru dalam hidup saya atau tim saya. Saya mendapat kartu kuning karena merayakan gol. Saya masih tidak mengerti mengapa. Di sisi lain, itu hanyalah protokol yang dieksekusi dengan buruk dan tidak berguna. Saya tidak suka berada dalam situasi seperti ini, terutama setelah kemenangan besar dan ketika headline seharusnya tentang Real Madrid, tapi ini diperlukan.”
Penyelidikan dibuka terkait insiden yang terjadi di Estadio da Luz.
Prestianni telah membantah tuduhan pelecehan rasial terhadap Vinicius, dengan klaim bahwa winger Brasil tersebut "salah paham dengan apa yang dia dengar". Manajernya di Benfica, mantan pelatih Real Madrid Jose Mourinho, juga mendapat kritik karena mencoba membela tindakan pemainnya.
UEFA, badan pengatur sepak bola Eropa, telah membuka penyelidikan terkait insiden yang terjadi di Lisbon. Pemerintah Portugal, melalui Otoritas Pencegahan dan Pemberantasan Kekerasan dalam Olahraga (APCVD), juga sedang menyelidiki insiden tersebut. Sanksi apa pun akan diumumkan setelah proses penyelidikan selesai.
