Mantan wasit Liga Premier Mark Clattenburg menyampaikan permohonan maaf setelah mendapat reaksi keras atas komentarnya terkait Vinicius Junior

Dia berkata tentang Vinicius: “Ya, dia mencetak gol yang luar biasa, tapi dia seharusnya kembali ke sisi lain lapangan dan melanjutkan permainan. Vinicius Jr tidak membantu dirinya sendiri. Dia telah mempersulit tugas wasit. Dia mencetak gol yang luar biasa, dan yang harus dia lakukan—ya, merayakannya—adalah kembali ke lapangan. Tapi dia telah membuat situasi ini sangat, sangat sulit.”

Komentar Clattenburg menuai banyak kritik di media sosial. Troy Townsend, yang telah bekerja untuk organisasi anti-diskriminasi Kick It Out selama lebih dari satu dekade, termasuk di antara mereka yang angkat bicara saat dia memposting di X: “Dia tidak boleh terlibat dalam komentar lagi.”

Townsend kemudian mengatakan kepada Telegraph Sport: “Komentar Clattenburg tentang insiden tersebut telah mempengaruhi banyak orang. Saranannya bahwa Vini Jr telah menimbulkan masalah bagi wasit adalah hal yang tidak masuk akal dan bagian dari budaya menyalahkan korban yang selalu ada pada saat ini, terutama terkait Vini Jr.

“Pemberi kerjanya mungkin perlu memberitahunya betapa berbahayanya komentarnya dan bagaimana komentar tersebut dapat dipersepsikan, tetapi saya yakin dia sudah menyadarinya.”