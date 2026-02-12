Getty Images
Mantan striker West Ham, Michail Antonio, sedang dalam pembicaraan untuk kembali ke Charlton setelah kecelakaan mobil yang nyaris fatal
Antonio berpotensi akan kembali.
Menurut BBC Sport, Antonio telah mengadakan pembicaraan awal dengan Charlton mengenai kemungkinan kembalinya yang sensasional ke sepak bola profesional. Penyerang tersebut belum bermain secara kompetitif di Inggris sejak Desember 2024, setelah kecelakaan mobil yang menyebabkan patah tulang kaki multiple.
Mobil Antonio menabrak pohon setelah meninggalkan latihan Hammers. Dia harus dievakuasi dari puing-puing mobil dan diterbangkan ke rumah sakit. Setelah tiba di rumah sakit, penyerang senior ini menjalani operasi darurat pada kakinya yang patah.
Pada saat itu, dikabarkan bahwa Antonio mungkin kesulitan untuk berjalan kembali, apalagi menendang bola. Namun, ia berhasil membuat kemajuan luar biasa dalam pemulihannya dan kembali beraksi di level internasional bersama Jamaika pada Juni 2025. Kini, ia berpotensi mendekati comeback di Inggris.
- Getty Images Sport
Pemulihan luar biasa Antonio
Antonio sempat berlatih di Leicester City untuk membantu pemulihannya, meskipun pada akhirnya dia tidak bergabung dengan The Foxes.
Ia baru-baru ini mengatakan kepada TNT Sports tentang keinginannya untuk mendapatkan kontrak baru: "Saya belum selesai dengan sepak bola dan saya tidak ingin karier saya berakhir secara harfiah dalam kecelakaan mobil.
"Hal pertama yang saya lakukan adalah, begitu saya bisa berbicara dengan dokter, hal pertama yang saya tanyakan padanya adalah, ‘Apakah saya bisa bermain lagi?’, dan ketika dia menjawab, ‘Ya’, itu sudah cukup bagi saya. Saya tahu masih ada yang bisa saya berikan dan saya tahu masih ada yang tersisa dalam diri saya."
Dia menambahkan pengalamannya dengan Reggae Boyz: "Saya kembali ke lapangan dalam waktu enam bulan. Saya bermain beberapa pertandingan untuk Jamaika pada bulan Juni. Sampai hari ini, hal itu masih membuat saya kesal.
"Pertama kali saya kembali ke lapangan, ada momen di mana seorang pemain di Jamaika, dia sudah melewati saya, saya berdiri di depan gawang kosong, yang dia butuhkan hanyalah mengoper bola kepada saya. Saya berteriak padanya. Biarkan saya memiliki momen ini, pertandingan pertama kembali, kisah comeback, itu sudah ditakdirkan. Dia gagal dan tahukah Anda hal terburuknya? Dia gagal dan bola itu meleset setengah yard di belakang saya. Aku meregangkan kaki, aku meregangkan kaki sekuat tenaga hanya untuk menyentuh bola, tapi bola itu meleset di belakangku."
Tingkat keparahan cedera Antonio
Antonio menceritakan kepada BBC tentang pemulihannya: "Saya mengalami patah tulang paha di empat tempat yang berbeda.
"Saya menjalani satu operasi bedah minimal invasif. Mereka memasang batang logam di paha saya dengan empat baut, jadi sekrup dan baut untuk menyatukan kembali tulang tersebut.
"Dokter bedah pertama saya mengatakan dia tidak ingin saya menahan beban pada kaki saya selama tiga bulan, yang kira-kira saat ini, dan Anda bisa lihat bahwa saya sudah bisa berjalan.
"Kami mendapatkan spesialis kedua yang mengatakan saya perlu mulai menahan beban pada kaki, meningkat dari 10% hingga 100% dalam tiga minggu.
"Tapi saya tetap menggunakan tongkat selama dua minggu lagi. Secara keseluruhan, mereka mengatakan akan membutuhkan waktu antara enam hingga 12 bulan sebelum kaki saya mulai sembuh dengan baik."
Dia mengonfirmasi pada Agustus bahwa dia telah memulai pembicaraan tentang kembalinya. Berbicara kepada talkSPORT, Antonio mengatakan: "Saya sedang berbicara dengan klub-klub saat ini untuk melihat tawaran terbaik bagi saya, dan kita akan lihat bagaimana perkembangannya.
"Jujur saja, ada campuran [klub-klub berbeda], kami berbicara dengan klub-klub di sini, kami berbicara dengan klub-klub di luar negeri, tapi saya akan membiarkannya sangat samar - berbicara dengan klub-klub di Inggris dan luar negeri."
- Getty Images Sport
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Antonio berharap bisa mendapatkan kontrak permanen saat ia berusaha untuk kembali. Charlton saat ini berada di peringkat ke-18 di Championship dan akan menghadapi Portsmouth pada Selasa.
Diterjemahkan secara otomatis oleh GOAL-e
Iklan