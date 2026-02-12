Mantan striker West Ham, Michail Antonio, sedang dalam pembicaraan untuk kembali ke Charlton setelah kecelakaan mobil yang nyaris fatal

Antonio sempat berlatih di Leicester City untuk membantu pemulihannya, meskipun pada akhirnya dia tidak bergabung dengan The Foxes.

Ia baru-baru ini mengatakan kepada TNT Sports tentang keinginannya untuk mendapatkan kontrak baru: "Saya belum selesai dengan sepak bola dan saya tidak ingin karier saya berakhir secara harfiah dalam kecelakaan mobil.

"Hal pertama yang saya lakukan adalah, begitu saya bisa berbicara dengan dokter, hal pertama yang saya tanyakan padanya adalah, ‘Apakah saya bisa bermain lagi?’, dan ketika dia menjawab, ‘Ya’, itu sudah cukup bagi saya. Saya tahu masih ada yang bisa saya berikan dan saya tahu masih ada yang tersisa dalam diri saya."

Dia menambahkan pengalamannya dengan Reggae Boyz: "Saya kembali ke lapangan dalam waktu enam bulan. Saya bermain beberapa pertandingan untuk Jamaika pada bulan Juni. Sampai hari ini, hal itu masih membuat saya kesal.

"Pertama kali saya kembali ke lapangan, ada momen di mana seorang pemain di Jamaika, dia sudah melewati saya, saya berdiri di depan gawang kosong, yang dia butuhkan hanyalah mengoper bola kepada saya. Saya berteriak padanya. Biarkan saya memiliki momen ini, pertandingan pertama kembali, kisah comeback, itu sudah ditakdirkan. Dia gagal dan tahukah Anda hal terburuknya? Dia gagal dan bola itu meleset setengah yard di belakang saya. Aku meregangkan kaki, aku meregangkan kaki sekuat tenaga hanya untuk menyentuh bola, tapi bola itu meleset di belakangku."