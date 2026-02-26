Getty Images
Mantan striker West Ham, Michail Antonio, dikabarkan akan menyelesaikan transfer mengejutkan setelah kecelakaan mobil yang nyaris fatal
Antonio siap kembali beraksi.
Antonio dilepas oleh West Ham pada musim panas lalu setelah kontraknya dengan klub tersebut berakhir. Penyerang tersebut tampil dalam 323 pertandingan untuk West Ham, mencetak 83 gol, namun tidak lagi bermain untuk tim senior setelah kecelakaan mobil yang mengerikan yang membuatnya mengalami patah tulang kaki multiple. Antonio memang bermain untuk tim U-21 klub tersebut, mencetak dua gol dalam pertandingan pertamanya kembali, dan juga bermain untuk Jamaika di Piala Emas Concacaf pada Juni. Penyerang tersebut kemudian kembali ke Inggris dan sejak itu berlatih bersama tim Championship Leicester dan Charlton. Pemain berusia 35 tahun itu bahkan mengadakan pembicaraan tentang kemungkinan pindah ke Charlton, namun kini memutuskan masa depannya ada di tempat lain.
Antonio menuju Qatar
Antonio akan segera menandatangani kontrak jangka pendek dengan klub Liga Bintang Qatar, Al-Sailiya, menurut BBC Sport. Penyerang tersebut akan menandatangani kontrak jangka pendek yang berlaku hingga akhir musim. Al-Sailiya masih memiliki enam pertandingan tersisa di musim ini dan saat ini berada di peringkat kesembilan di klasemen. Konfirmasi resmi mengenai transfer ini diharapkan akan diumumkan dalam beberapa hari ke depan, sementara Antonio siap menghadapi tantangan baru di Timur Tengah.
Mengapa Leicester tidak merekrut Antonio?
Antonio dikabarkan akan bergabung dengan Leicester pada awal tahun, namun kesepakatan tersebut gagal terwujud. Mantan manajer Marti Cifuentes menjelaskan kepada BBC Sport Leicester alasannya: "Michail mengalami cedera ringan dalam latihan. Sayang sekali. Itu kemungkinan berarti kami tidak dapat melanjutkan proses yang telah kami mulai. Jendela transfer masih terbuka. Kami akan mencoba melihat opsi lain yang tersedia."
Cifuentes telah dipecat dan digantikan oleh Gary Rowett. The Foxes juga dikenai pengurangan enam poin karena pelanggaran keuangan dan kini berada di zona degradasi.
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Kembalinya Antonio ke ajang kompetisi akan terjadi 14 bulan setelah kecelakaan mobilnya. Ia sebelumnya mengatakan kepada BBC bahwa ia merasa telah diberi "kesempatan kedua dalam hidup" setelah ia "hampir meninggal." Penyerang tersebut telah berlatih bersama Leicester dan Charlton dalam beberapa bulan terakhir dan berharap dapat memberikan kontribusi di Qatar setelah ia menyelesaikan transfernya ke Al-Sailiya.
