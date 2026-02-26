Antonio dikabarkan akan bergabung dengan Leicester pada awal tahun, namun kesepakatan tersebut gagal terwujud. Mantan manajer Marti Cifuentes menjelaskan kepada BBC Sport Leicester alasannya: "Michail mengalami cedera ringan dalam latihan. Sayang sekali. Itu kemungkinan berarti kami tidak dapat melanjutkan proses yang telah kami mulai. Jendela transfer masih terbuka. Kami akan mencoba melihat opsi lain yang tersedia."

Cifuentes telah dipecat dan digantikan oleh Gary Rowett. The Foxes juga dikenai pengurangan enam poin karena pelanggaran keuangan dan kini berada di zona degradasi.