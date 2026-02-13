Mantan striker Liverpool, Darwin Nunez, secara tiba-tiba dikeluarkan dari skuad Al-Hilal setelah kedatangan Karim Benzema

Kedatangan Nunez ke Al-Hilal disambut dengan meriah, dengan bakat misteriusnya diharapkan dapat bersinar di Riyadh. Ia telah mencetak tujuh gol dari 23 penampilannya. Namun, waktu bermainnya akan terbatas dalam beberapa minggu ke depan.

Hal ini karena Nunez telah dikeluarkan dari skuad Al-Hilal di Saudi Pro League. Tim hanya diperbolehkan mendaftarkan delapan pemain asing yang lahir sebelum 2003 dalam skuad 25 pemain mereka. Pemenang Ballon d’Or, Benzema, telah mengambil salah satu slot tersebut setelah pindah dari Al-Ittihad.

Nunez masih bisa berkompetisi di Liga Champions AFC, tetapi akan sering menonton dari jauh. Hal yang sama berlaku untuk bek mantan Arsenal, Pablo Mari, yang juga tidak masuk dalam rencana Al-Hilal untuk paruh kedua musim 2025-26.

Pelatih kepala Simone Inzaghi mengatakan tentang keputusan seleksi yang sulit: “Keputusan ini sulit, tetapi itulah tugas seorang pelatih. Dia membuat banyak keputusan setiap hari, bahkan dalam setiap sesi latihan.

“Nunez dan Pablo adalah pemain bagus. Saya ingin mereka bermain di semua kompetisi, tapi kita tahu batasan pendaftaran pemain asing. Kita tidak bisa mendaftarkan Marcos Leonardo sebagai pemain kelahiran Arab Saudi. Waktu sangat krusial, dan saya membuat keputusan sulit. Saya memberitahu para pemain yang dikecualikan dengan tenang tentang keputusan saya.”

Pelatih asal Italia itu menambahkan tentang memiliki penyerang Prancis yang terbukti di tim: “Semua orang tahu Benzema. Dia adalah juara besar. Dia tidak perlu mencetak hat-trick untuk menunjukkan potensinya. Kami senang memilikinya di tim - dia memberikan manfaat bagi kami di setiap aspek, tidak hanya di lapangan.”