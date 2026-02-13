Getty
Mantan striker Liverpool, Darwin Nunez, secara tiba-tiba dikeluarkan dari skuad Al-Hilal setelah kedatangan Karim Benzema
Nunez pindah ke Arab Saudi sebagai pemenang gelar Liga Premier.
Penyerang asal Amerika Selatan, Nunez, pindah ke Timur Tengah dengan nilai transfer £46 juta ($63 juta) pada musim panas 2025, setelah kesulitan menunjukkan performa terbaiknya secara konsisten selama tiga musim di Anfield - mencetak 40 gol dalam 143 penampilan untuk raksasa Premier League.
Dia meninggalkan Merseyside dengan gelar juara Liga Utama Inggris, tetapi siap untuk tantangan baru setelah mendapatkan kontrak menguntungkan di Arab Saudi. Mimpi itu dengan cepat berubah menjadi mimpi buruk bagi penyerang berusia 26 tahun tersebut.
Nunez dan Mari dikeluarkan dari skuad Al-Hilal.
Kedatangan Nunez ke Al-Hilal disambut dengan meriah, dengan bakat misteriusnya diharapkan dapat bersinar di Riyadh. Ia telah mencetak tujuh gol dari 23 penampilannya. Namun, waktu bermainnya akan terbatas dalam beberapa minggu ke depan.
Hal ini karena Nunez telah dikeluarkan dari skuad Al-Hilal di Saudi Pro League. Tim hanya diperbolehkan mendaftarkan delapan pemain asing yang lahir sebelum 2003 dalam skuad 25 pemain mereka. Pemenang Ballon d’Or, Benzema, telah mengambil salah satu slot tersebut setelah pindah dari Al-Ittihad.
Nunez masih bisa berkompetisi di Liga Champions AFC, tetapi akan sering menonton dari jauh. Hal yang sama berlaku untuk bek mantan Arsenal, Pablo Mari, yang juga tidak masuk dalam rencana Al-Hilal untuk paruh kedua musim 2025-26.
Pelatih kepala Simone Inzaghi mengatakan tentang keputusan seleksi yang sulit: “Keputusan ini sulit, tetapi itulah tugas seorang pelatih. Dia membuat banyak keputusan setiap hari, bahkan dalam setiap sesi latihan.
“Nunez dan Pablo adalah pemain bagus. Saya ingin mereka bermain di semua kompetisi, tapi kita tahu batasan pendaftaran pemain asing. Kita tidak bisa mendaftarkan Marcos Leonardo sebagai pemain kelahiran Arab Saudi. Waktu sangat krusial, dan saya membuat keputusan sulit. Saya memberitahu para pemain yang dikecualikan dengan tenang tentang keputusan saya.”
Pelatih asal Italia itu menambahkan tentang memiliki penyerang Prancis yang terbukti di tim: “Semua orang tahu Benzema. Dia adalah juara besar. Dia tidak perlu mencetak hat-trick untuk menunjukkan potensinya. Kami senang memilikinya di tim - dia memberikan manfaat bagi kami di setiap aspek, tidak hanya di lapangan.”
Lebih baik dari Gyokeres: Apakah Arsenal seharusnya merekrut Nunez?
Nunez menemukan jalan keluar di Liverpool setelah awalnya berusaha pindah selama jendela transfer Januari 2025. Dia turun peringkat dalam hierarki penyerang The Reds di bawah asuhan Arne Slot.
Mantan gelandang Liverpool, Dietmar Hamann, menyarankan bahwa Arsenal seharusnya berusaha merekrut Nunez, daripada menghabiskan £55 juta ($75 juta) untuk striker Swedia Viktor Gyokeres.
Dia mengatakan: “Saya pikir musim lalu semua orang mengkritik Darwin Nunez, tapi saya pikir Nunez akan sangat cocok untuk Arsenal, tim yang menciptakan banyak peluang.
“Meskipun dia memiliki kelemahan dan sering gagal memanfaatkan peluang mudah, Nunez selalu menarik perhatian dua atau tiga bek dengan fisik dan kecepatannya. Jika dia bisa mencetak gol, dia mungkin akan menjadi pemain terbaik di dunia. Tapi menurut saya, untuk Arsenal, dia akan menjadi pilihan yang jauh lebih baik daripada Gyokeres.
“Saya tidak berpikir dia salah satu striker terbaik di Eropa. Saya pikir dia seorang pencetak gol, tapi sekali lagi, saya tidak berpikir seorang pencetak gol melawan tim-tim terbaik cukup karena saya tidak berpikir dia akan berada dalam posisi di mana dia bisa mencetak gol.”
Nunez mendesak untuk kembali ke Eropa.
Gyokeres telah mencetak gol sebanyak 13 kali untuk Arsenal musim ini, membantu mereka menduduki puncak klasemen Premier League, namun gagal mencetak gol saat The Gunners ditahan imbang 1-1 oleh Brentford dalam pertandingan terakhir.
Nunez, di sisi lain, dilaporkan sedang mempertimbangkan opsi-opsinya setelah kabar tentang kemungkinan pindah ke klub Turki Fenerbahce beredar. Dia dilaporkan ingin kembali ke Eropa setelah kesulitan beradaptasi di Timur Tengah.
