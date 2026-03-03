AFP
Mantan striker Liverpool dan Newcastle, Andy Carroll, akan diadili atas dugaan pelanggaran perintah pengadilan terkait larangan menghubungi mantan istrinya
Andy Carroll tidak hadir dalam sidang di Pengadilan Negeri Chelmsford.
Menurut laporan The Sun, pria berusia 37 tahun yang pernah membela Newcastle United dan Liverpool selama kariernya yang gemilang, akan diadili setelah dituduh melanggar perintah pengadilan. Tuduhan tersebut berkaitan dengan klaim bahwa ia menghubungi mantan istrinya, Billi Mucklow, secara langsung melanggar perintah pengadilan yang melarang kontak.
Penyerang senior tersebut awalnya dijadwalkan untuk hadir di Pengadilan Tinggi Chelmsford di Essex pekan ini untuk membahas kasus tersebut. Namun, persidangan tidak berjalan sesuai rencana ketika kasus tersebut dipanggil. Meskipun sifat tuduhan tersebut serius, baik pemain maupun perwakilan hukumnya tidak hadir di ruang sidang, yang menimbulkan pertanyaan segera mengenai penjadwalan persidangan dan perkembangan kasus tersebut.
Hakim menetapkan tanggal persidangan untuk awal tahun 2027.
Setelah ketidakhadiran terdakwa yang tidak terduga, Hakim Christopher Morgan mengambil langkah untuk menetapkan jadwal resmi untuk persidangan yang akan datang. Hakim akhirnya menetapkan tanggal persidangan pada 18 Januari tahun depan, sehingga persidangan akan berlangsung pada tahun 2027. Hal ini memastikan bahwa tuduhan akan didengar secara menyeluruh, memberikan jendela waktu yang pasti kapan mantan bintang West Ham dan West Bromwich Albion harus menghadapi tuduhan yang diajukan terhadapnya.
Jaksa penuntut kemudian menjelaskan situasi terkait ketidakhadiran Carroll setelah melakukan penyelidikan lebih lanjut. Jaksa Leanne Hemming memberitahu pengadilan bahwa ia telah diberitahu bahwa pengacara Carroll meyakini tanggal sidang sebenarnya adalah 4 Maret. Akibat kekeliruan administratif ini, Hakim Morgan menunda sidang praperadilan hingga hari berikutnya untuk memungkinkan pihak pembela hadir, sementara tetap menetapkan sidang utama pada awal 2027.
Tuduhan pelanggaran perintah larangan mendekati
Inti dari sengketa hukum ini melibatkan serangkaian komunikasi yang diduga dilakukan oleh pemain sepak bola tersebut pada musim semi tahun lalu. Dikabarkan bahwa Carroll secara berulang kali menelepon Billi Mucklow, 38 tahun, pada bulan Maret tahun lalu, melanggar perintah larangan mendekati. Meskipun seriusnya tuduhan ini, pemain Dagenham & Redbridge saat ini telah menyatakan niatnya untuk membantah tuduhan tidak mematuhi perintah tersebut, yang membuka jalan bagi periode persidangan yang diperebutkan.
Carroll dan Mucklow, mantan bintang serial televisi realitas populer The Only Way Is Essex, memulai hubungan mereka pada tahun 2014. Pasangan ini akhirnya menikah pada Juni 2022. Namun, pernikahan mereka yang mendapat sorotan publik berakhir baru-baru ini, dengan pasangan tersebut mengumumkan perceraian mereka pada September 2024. Mereka memiliki tiga anak bersama, sementara Carroll juga memiliki dua anak lebih tua dari hubungan sebelumnya sebelum ia bersama Mucklow.
Carroll melanjutkan karier sepak bolanya di Liga Nasional Selatan.
Carroll tetap menjadi salah satu figur paling dikenal dalam sepak bola Inggris selama dekade terakhir, terutama karena transfernya senilai £35 juta ke Liverpool pada 2011, yang saat itu menjadi rekor transfer tertinggi di Inggris. Kariernya dimulai di klub kota kelahirannya, Newcastle United, di mana gaya bermainnya yang fisik membuatnya pindah ke Anfield. Ia kemudian menghabiskan waktu yang cukup lama di West Ham United dan bermain untuk Reading serta West Brom sebelum pindah ke liga non-liga.
Di level internasional, striker bertubuh jangkung ini meraih sembilan caps untuk tim nasional Inggris antara tahun 2010 dan 2012. Ia berhasil mencetak dua gol untuk The Three Lions, dengan momen paling berkesan adalah sundulan kuatnya melawan Swedia selama fase grup Euro 2012. Saat ini, pemain senior ini melanjutkan karier bermainnya di National League South bersama Dagenham & Redbridge, meskipun fokusnya akan segera beralih sebagian ke pertahanan hukumnya.
