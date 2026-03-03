Mantan striker Liverpool dan Newcastle, Andy Carroll, akan diadili atas dugaan pelanggaran perintah pengadilan terkait larangan menghubungi mantan istrinya

Menurut laporan The Sun, pria berusia 37 tahun yang pernah membela Newcastle United dan Liverpool selama kariernya yang gemilang, akan diadili setelah dituduh melanggar perintah pengadilan. Tuduhan tersebut berkaitan dengan klaim bahwa ia menghubungi mantan istrinya, Billi Mucklow, secara langsung melanggar perintah pengadilan yang melarang kontak.

Penyerang senior tersebut awalnya dijadwalkan untuk hadir di Pengadilan Tinggi Chelmsford di Essex pekan ini untuk membahas kasus tersebut. Namun, persidangan tidak berjalan sesuai rencana ketika kasus tersebut dipanggil. Meskipun sifat tuduhan tersebut serius, baik pemain maupun perwakilan hukumnya tidak hadir di ruang sidang, yang menimbulkan pertanyaan segera mengenai penjadwalan persidangan dan perkembangan kasus tersebut.