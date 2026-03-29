Mantan striker Inggris dan Tottenham, Jermain Defoe, menduduki jabatan pelatih kepala pertamanya

Pria berusia 43 tahun ini mengambil alih tim Woking yang sedang berusaha menstabilkan diri setelah masa transisi. Meskipun mantan bintang Liga Premier ini telah menjabat berbagai posisi kepelatihan sejak pensiun sebagai pemain, langkah ini menandai penunjukannya sebagai manajer tetap untuk pertama kalinya.

Sebelumnya, ia pernah menjadi bagian dari staf sementara di Rangers dan menghabiskan waktu mengembangkan bakat muda di akademi Tottenham Hotspur.

Dalam pernyataan resmi yang dirilis klub, pencetak gol legendaris ini mengungkapkan kegembiraannya atas kepindahan ini. "Woking adalah klub bersejarah dengan potensi besar, dan saya sangat senang bisa menjadi bagian dari proyek yang menarik ini. Saya tidak sabar untuk memulainya," kata Defoe.