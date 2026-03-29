Mantan striker Inggris dan Tottenham, Jermain Defoe, menduduki jabatan pelatih kepala pertamanya
Defoe masuk ke ruang pelatih
Pria berusia 43 tahun ini mengambil alih tim Woking yang sedang berusaha menstabilkan diri setelah masa transisi. Meskipun mantan bintang Liga Premier ini telah menjabat berbagai posisi kepelatihan sejak pensiun sebagai pemain, langkah ini menandai penunjukannya sebagai manajer tetap untuk pertama kalinya.
Sebelumnya, ia pernah menjadi bagian dari staf sementara di Rangers dan menghabiskan waktu mengembangkan bakat muda di akademi Tottenham Hotspur.
Dalam pernyataan resmi yang dirilis klub, pencetak gol legendaris ini mengungkapkan kegembiraannya atas kepindahan ini. "Woking adalah klub bersejarah dengan potensi besar, dan saya sangat senang bisa menjadi bagian dari proyek yang menarik ini. Saya tidak sabar untuk memulainya," kata Defoe.
Menetapkan filosofi baru
Klub Liga Nasional tersebut memilih Defoe setelah melalui proses wawancara yang ketat yang bertujuan untuk menemukan seorang pemimpin yang mampu menerapkan gaya sepak bola modern. Ketua klub Todd Johnson menjelaskan bahwa visi mantan striker tersebut terhadap permainan menonjol di antara para kandidat.
Johnson menyatakan: "Prestasi Jermain sebagai pemain sudah terbukti, tetapi yang menonjol bagi kami selama proses ini adalah cara pandangnya terhadap permainan, bagaimana ia menetapkan standar, serta pendekatannya terhadap kepemimpinan dan pengembangan pemain. Kami memiliki rencana yang jelas mengenai arah yang ingin kami tuju sebagai klub, dan kami yakin Jermain adalah orang yang tepat untuk membangun fondasi yang sudah kokoh dan membantu membawa kami melangkah ke fase berikutnya dalam perjalanan tersebut."
Staf pendukung dan keberhasilan sementara
Defoe tidak akan sendirian dalam petualangan barunya ini, karena klub telah menyediakan seorang tangan kanan yang berpengalaman untuknya. Mantan manajer Fulham dan Halifax, Paul Bracewell, bergabung dengan staf kepelatihan sebagai asisten, membawa segudang pengetahuan tentang Football League ke ruang pelatih. Klub juga mengonfirmasi bahwa pelatih sementara Craig Ross dan Jake Hyde akan tetap menjadi bagian dari tim ke depannya.
Ross telah mendapat pujian atas kinerjanya sebagai manajer sementara setelah pemecatan Neal Ardley. Selama masa jabatannya yang sementara, ia membawa Woking meraih empat kemenangan dan tiga hasil imbang dari delapan pertandingan. Ross akan memimpin tim untuk terakhir kalinya dalam laga hari Selasa melawan Altrincham sebelum menyerahkan tongkat estafet kepada Defoe untuk sisa pertandingan musim ini.
Karier yang cemerlang di luar lapangan
Selain kecerdasan taktisnya, para pejabat Woking menyoroti karakter Defoe sebagai faktor kunci dalam keputusan mereka. Direktur Sepak Bola Jody Brown mencatat bahwa tekad sang striker untuk sukses dan keselarasan dirinya dengan "filosofi permainan yang diutamakan" klub sangatlah penting. Klub berharap budaya kinerja tinggi yang dimilikinya akan menular ke skuad saat mereka berupaya naik peringkat di klasemen Liga Nasional, yang saat ini berada di posisi ke-11 dan tertinggal 18 poin dari zona playoff.