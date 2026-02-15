Mantan pemilik klub Liga Premier ditusuk saat berusaha melawan perampok bertopeng di mansion senilai £10 juta di London

Meskipun Forest telah meraih mimpi Premier League di bawah kepemilikan Marinakis, ia mendapat kritikan atas penanganan musim ini. Forest lolos ke Liga Europa setelah finis di posisi ketujuh musim lalu dan memasuki musim ini dengan penuh harapan. Namun, mereka telah berganti manajer sebanyak tiga kali - Nuno Espirito Santo, Ange Postecoglou, dan Sean Dyche - sebelum penunjukan Vitor Pereira sebagai manajer keempat mereka untuk musim 2025-26.

Meskipun demikian, Marinakis, yang dikenal sering bertemu pemain di lorong dan bahkan masuk ke lapangan City Ground, tetap menjadi figur yang sangat populer di kalangan penggemar Forest. Mantan pemain Rob Earnshaw mengatakan kepada GOAL bahwa sepak bola membutuhkan pribadi-pribadi yang karismatik seperti dirinya.

"Ketika Mr Marinakis masuk ke lapangan dan menyapa pemain di lorong, bagi saya tidak ada yang salah dengan itu," kata Earnshaw, berbicara bekerja sama dengan NordicBet, di mana penggemar dapat mengikuti odds terbaru Liga Europa.

"Di Yunani, ketika Anda adalah pemilik, Anda berhak masuk ke ruang ganti, masuk ke lapangan, itu bagian dari permainan karena Anda datang dan menjadi bagian darinya - Anda berbicara dengan para pemain dan Anda adalah orang di tengah. Sebagai pemilik, Anda mendapatkan perasaan yang lebih baik tentang apa yang terjadi di dalam klub sepak bola.

"Saya tidak masalah dengan itu dan berpikir Mr Marinakis telah melakukan pekerjaan yang fantastis. Dia tentu saja sangat tegas dan sangat bertekad, sangat langsung dalam caranya, tetapi dia telah membawa klub sepak bola ini - dalam lima/enam tahun terakhir - ke tempat yang seharusnya, di Premier League, bermain di Eropa, dan memiliki malam-malam besar di Eropa, bermain di Premier League, dan memiliki kesempatan untuk pergi ke Liga Champions. Momen-momen itu adalah apa yang diinginkan setiap penggemar Forest.

"Saya menikmatinya. Saya senang dia terlibat. Saya pikir itu luar biasa dan dia pantas mendapat banyak pujian karena dia tidak hanya berinvestasi di klub sepak bola, tapi dia telah sepenuhnya berinvestasi dirinya sendiri untuk membawa klub ini menuju kesuksesan. Ini adalah perjalanan yang luar biasa, beberapa tahun yang luar biasa, tapi Forest tidak akan menjadi Forest jika membosankan dan kita tidak memiliki kepribadian.

"Sepak bola tentang kepribadian, jadi saya menyukainya. Mereka tidak boleh hanya duduk di sana dan Anda tidak pernah mendengar suara mereka di kotak. Mereka adalah bagian dari klub sepak bola dan kepribadian mereka muncul. Saya sepenuhnya mendukung itu."