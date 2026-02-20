Menurut BBC, tuduhan tersebut terkait dengan penembakan yang terjadi pada 28 November, di mana seorang pria mengalami luka serius di kaki. Detektif Inspektur Chris Clark dari tim penyelidikan senjata api mengatakan: "Surat perintah penggeledahan yang terkoordinasi ini dilaksanakan sebagai bagian dari penyelidikan yang sedang berlangsung, dan keempat pria tersebut akan dihadirkan di pengadilan hari ini.

"Pekerjaan kami terus berlanjut, jadi saya mohon agar orang-orang yang belum memberikan keterangan tetap melakukannya. Jangan menganggap bahwa kami sudah memiliki informasi. Tim kami akan melakukan penilaian, dan akan mengambil tindakan yang sesuai. Apakah Anda memiliki keterangan langsung, rekaman dasbor, CCTV, kamera pintu, atau rekaman lainnya, silakan memberikan keterangan."