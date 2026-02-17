Getty Images Sport
Mantan pemain Liverpool, Jordon Ibe, didakwa dengan tuduhan penganiayaan yang menyebabkan luka fisik setelah ditangkap di bandara
Ibe dibebaskan dengan jaminan.
Ibe dibebaskan dengan jaminan dan dijadwalkan akan hadir di Pengadilan Negeri Croydon pada 6 Maret. Seperti dilaporkan oleh The Sun, pria berusia 30 tahun itu telah kembali ke Inggris untuk menghadapi persidangan dalam kasus terpisah.
Dia mengakui menggunakan resep palsu untuk memperoleh Zolpidem - obat yang digunakan untuk mengobati insomnia. Dia didenda £230 saat hadir di Pengadilan Negeri Highbury Corner di utara London.
Ibe bermain untuk tim Bulgaria Lokomotiv Sofia.
Ibe saat ini bermain di kasta tertinggi Liga Bulgaria untuk Lokomotiv Sofia. Mantan pemain internasional Inggris ini telah menghabiskan dua tahun bermain di liga amatir sebelum pindah ke Bulgaria pada November 2025. Lokomotiv Sofia adalah klub ke-11 yang diwakili Ibe sepanjang kariernya yang penuh liku-liku.
Karier yang menjanjikan cepat meredup.
Ibe lulus dari akademi Wycombe sebelum bergabung dengan Liverpool pada 2012. Ia tampil dalam 58 pertandingan untuk The Reds, mencetak empat gol dan tujuh assist, sebelum pindah ke Bournemouth dalam kesepakatan senilai £15 juta ($20 juta) pada Juli 2016.
Selanjutnya, ia menyumbang 14 gol dalam 92 penampilan untuk The Cherries, namun Ibe kesulitan mendapatkan menit bermain reguler di Vitality Stadium, dan dilepas saat kontraknya berakhir pada 2020.
Perjuangan melawan depresi dan terjatuh ke dalam liga non-kompetitif
Ibe, yang membagikan perjuangannya melawan depresi pada tahun 2021, kemudian bermain untuk Derby County, klub Turki Adanaspor, Ebbsfleet United, Hayes & Yeading United, Hungerford Town, dan Sittingbourne sebelum pindah ke Lokomotiv Sofia. Dia belum melakukan debut kompetitifnya untuk klub Bulgaria tersebut, yang mengatakan saat mengumumkan kedatangannya: "Setelah beberapa musim yang sulit, Jordan siap untuk menghidupkan kembali kariernya, dan kami semua yakin hal ini akan terjadi di Lokomotiv. Manajemen Lokomotiv mengucapkan selamat kepada Jordon Ibe atas kesehatan, kebahagiaan, dan kesuksesan dengan jersey merah dan hitam."
