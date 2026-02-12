Goal.com
Mantan pemain Arsenal, Thomas Partey, didakwa dengan dua tuduhan pemerkosaan tambahan setelah pernyataan resmi dikeluarkan

Mantan gelandang Arsenal, Thomas Partey, yang kini bermain di Spanyol untuk Villarreal, telah didakwa dengan dua tuduhan baru terkait pemerkosaan. Pemain berusia 32 tahun ini, yang memutuskan hubungan dengan The Gunners pada musim panas 2025 setelah kontraknya berakhir dan menjadi pemain bebas transfer, akan menghadapi persidangan pada November setelah membantah tuduhan pemerkosaan terhadap dua wanita dan pelecehan seksual terhadap seorang wanita lainnya.

  • Pernyataan dari Kejaksaan Agung

    Layanan Penuntutan Kerajaan (Crown Prosecution Service) kini telah mengizinkan dua dakwaan tambahan terkait pemerkosaan terhadap Partey. Pernyataan resmi berbunyi: “Dakwaan baru ini berkaitan dengan laporan terpisah mengenai tindak pidana yang terjadi pada tahun 2020 yang melibatkan seorang wanita tambahan, dan didasarkan pada penyelidikan baru oleh Kepolisian Metropolitan. Tuduhan ini pertama kali dilaporkan pada Agustus 2025.”

    Tuduhan baru ini akan membuat Partey hadir di Pengadilan Magistrat Westminster pada Jumat, 13 Maret. Selama penampilannya di Pengadilan Kriminal Southwark pada September 2025, pemain internasional Ghana tersebut membantah lima tuduhan pemerkosaan dan satu tuduhan penyerangan seksual.

    Tindakan kriminal yang diduga terjadi antara tahun 2021 dan 2022, dengan Partey menandatangani kontrak dengan Arsenal pada Oktober 2020. Ia merupakan pemain reguler tim utama The Gunners pada saat itu, dengan 167 penampilan untuk klub Premier League tersebut selama lima musim.

    Partey diizinkan bermain sementara dalam masa penangguhan penahanan.

    Partey didakwa empat hari setelah kontraknya dengan Arsenal berakhir pada musim panas 2025. Saat ini ia berada dalam tahanan dan dijadwalkan akan menghadapi persidangan atas tuduhan awal pada 2 November 2026.

    Syarat-syarat penangguhan penahanan Partey tidak menghalanginya untuk bermain sepak bola profesional. Ia dilarang menghubungi para pelapor dan harus memberitahu polisi tentang perjalanan internasionalnya 24 jam sebelum keberangkatannya.

    Ia dijadwalkan akan berangkat ke Amerika Utara pada musim panas ini untuk Piala Dunia 2026. Dengan 56 caps internasional, Partey tetap menjadi bagian dari skuad Ghana. Mereka dijadwalkan akan menghadapi Inggris di Boston pada 23 Juni.

  • Manajer Villarreal mengevaluasi penampilan

    Performa klubnya tidak terlalu baik selama musim 2025-26, dengan manajer Villarreal, Marcelino Garcia Toral, mengatakan tentang pemain yang kesulitan membuktikan kepercayaan yang diberikan padanya: “Saya pikir ada perbedaan yang sangat besar antara Thomas yang kita kenal di Arsenal dan yang ini. Perbedaan yang sangat besar.”

    Dia berbicara tentang Partey di awal musim, dengan harapan performa akan membaik: “Sangat sulit bermain dengan tempo seperti ini di sepak bola modern. Jadi, menurut saya sudah enam bulan berlalu, dan itu cukup waktu bagi pemain ini untuk menunjukkan kepada kita apa yang dia miliki atau apa yang dia tunjukkan sekarang.”

    Partey menuju status bebas transfer

    Partey menandatangani kontrak berdurasi satu tahun saat bergabung dengan Villarreal, dengan ketentuan kontrak tersebut akan berakhir pada akhir Juni.

