Mantan pemain Arsenal, Thomas Partey, didakwa dengan dua tuduhan pemerkosaan tambahan setelah pernyataan resmi dikeluarkan

Layanan Penuntutan Kerajaan (Crown Prosecution Service) kini telah mengizinkan dua dakwaan tambahan terkait pemerkosaan terhadap Partey. Pernyataan resmi berbunyi: “Dakwaan baru ini berkaitan dengan laporan terpisah mengenai tindak pidana yang terjadi pada tahun 2020 yang melibatkan seorang wanita tambahan, dan didasarkan pada penyelidikan baru oleh Kepolisian Metropolitan. Tuduhan ini pertama kali dilaporkan pada Agustus 2025.”

Tuduhan baru ini akan membuat Partey hadir di Pengadilan Magistrat Westminster pada Jumat, 13 Maret. Selama penampilannya di Pengadilan Kriminal Southwark pada September 2025, pemain internasional Ghana tersebut membantah lima tuduhan pemerkosaan dan satu tuduhan penyerangan seksual.

Tindakan kriminal yang diduga terjadi antara tahun 2021 dan 2022, dengan Partey menandatangani kontrak dengan Arsenal pada Oktober 2020. Ia merupakan pemain reguler tim utama The Gunners pada saat itu, dengan 167 penampilan untuk klub Premier League tersebut selama lima musim.