McKennie bergabung dengan Juventus pada 2020 melalui transfer gratis dari klub Jerman, namun ia kesulitan untuk benar-benar menorehkan jejaknya di Turin. Pemain internasional Amerika Serikat ini sering masuk dan keluar dari tim selama kebanyakan waktunya di Italia dan mengalami masa pinjaman yang buruk di Leeds pada 2023. Ketika masa pinjaman McKennie di Yorkshire berakhir dengan degradasi dari Premier League dan dia diasingkan sepenuhnya dari tim, sepertinya kariernya di level tertinggi sepak bola berada di ujung tanduk.

Dia kembali ke Italia dan Juventus yang sedang kesulitan, di mana dia telah mengubah dirinya dan kariernya. Pemain serba bisa ini bersedia bermain di berbagai posisi, termasuk wing-back, dan baru-baru ini menemukan posisinya sebagai penyerang tengah. McKennie mungkin tidak sekelas dengan Alessandro Del Piero, Michel Platini, atau Roberto Baggio, tetapi dia telah memberikan kontribusi penting saat Jonathan David absen.

Pemain berusia 27 tahun ini, yang telah mencetak empat gol dan lima assist di Serie A, kemungkinan akan mendapat kontrak baru yang menguntungkan sebagai penghargaan atas penampilannya yang gemilang. Berita ini tidak mengejutkan bagi mantan pelatih timnasnya, yang menegaskan bahwa McKennie adalah pemain hebat.