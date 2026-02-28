Getty Images Sport
Mantan pelatih timnas AS (USMNT) mengungkapkan nasihat dari para pemain hebat yang diikuti oleh Weston McKennie saat kontrak menguntungkan dengan Juventus sedang disiapkan
McKennie kembali menemukan performa terbaiknya.
McKennie bergabung dengan Juventus pada 2020 melalui transfer gratis dari klub Jerman, namun ia kesulitan untuk benar-benar menorehkan jejaknya di Turin. Pemain internasional Amerika Serikat ini sering masuk dan keluar dari tim selama kebanyakan waktunya di Italia dan mengalami masa pinjaman yang buruk di Leeds pada 2023. Ketika masa pinjaman McKennie di Yorkshire berakhir dengan degradasi dari Premier League dan dia diasingkan sepenuhnya dari tim, sepertinya kariernya di level tertinggi sepak bola berada di ujung tanduk.
Dia kembali ke Italia dan Juventus yang sedang kesulitan, di mana dia telah mengubah dirinya dan kariernya. Pemain serba bisa ini bersedia bermain di berbagai posisi, termasuk wing-back, dan baru-baru ini menemukan posisinya sebagai penyerang tengah. McKennie mungkin tidak sekelas dengan Alessandro Del Piero, Michel Platini, atau Roberto Baggio, tetapi dia telah memberikan kontribusi penting saat Jonathan David absen.
Pemain berusia 27 tahun ini, yang telah mencetak empat gol dan lima assist di Serie A, kemungkinan akan mendapat kontrak baru yang menguntungkan sebagai penghargaan atas penampilannya yang gemilang. Berita ini tidak mengejutkan bagi mantan pelatih timnasnya, yang menegaskan bahwa McKennie adalah pemain hebat.
Berhalter tidak terkejut dengan McKennie.
Ketika ditanya tentang performa McKennie, Berhalter menjelaskan melalui TuttoJuve bahwa kabar tentang kontrak baru di Juventus “sama sekali tidak mengejutkan saya”.
Dia melanjutkan: “Hal ini menunjukkan tekad seorang pejuang untuk terus berjuang bahkan saat keadaan sulit. Saya ingat Pierre Low pernah mengatakan padanya pada awal masa baktinya di Juventus bahwa ‘mudah bermain untuk Juventus selama satu musim, tapi hanya pemain hebat yang bisa melakukannya selama 10 tahun.’”
Berhalter percaya nasihat ini tetap melekat pada McKennie sepanjang masa yang campur aduk di Italia. “Dia memahami bahwa Anda harus memberikan 100% setiap hari untuk menjadi bagian dari klub top. Hal hebat tentang Weston adalah bagaimana dia berhasil mengatasi tantangan dan selalu tampil maksimal. Inilah yang membedakannya, dan karakternya membantunya sukses di level tertinggi.”
McKennie menampilkan 'penampilan yang sempurna'
Berhalter menambahkan bahwa ia telah melihat tanda-tanda perbaikan pada bintang USMNT, dengan kemampuannya untuk menjadi opsi di berbagai peran membantu dia menonjol di Serie A.
“Dia telah banyak berkembang dalam beberapa tahun terakhir, menjadi pemain yang matang dengan kemampuan untuk memberikan dampak di posisi yang berbeda,” tambah Berhalter. “Dia selalu memiliki kemampuan untuk mencetak gol dan memberikan assist, tetapi sekarang saya pikir dia memberikan penampilan yang lebih lengkap.”
Masalah Juventus terus berlanjut
Musim ini menjadi musim yang sulit bagi Juventus, yang sedang berjuang untuk lolos ke Liga Champions. Mereka saat ini berada di peringkat keenam Serie A, empat poin di belakang Roma yang berada di peringkat keempat, dan berisiko gagal lolos ke kompetisi teratas Eropa musim depan.
Juventus jauh tertinggal dari pemimpin klasemen Inter Milan dan juga tertinggal cukup jauh dari grup pengejar. Mereka juga mengalami kekecewaan di Eropa pada pertengahan pekan, tersingkir dari Liga Champions oleh Galatasaray setelah penampilan buruk di Turki pada leg pertama.
Mereka akan memiliki kesempatan untuk memperkecil selisih poin dengan Roma di atas mereka pada Minggu ini saat mereka bertandang ke ibu kota Italia, berusaha untuk mendekati satu poin dari tim asuhan Gian Piero Gasperini. McKennie akan bertekad untuk berperan sepenting mungkin bagi klub hingga akhir musim sebelum ia turun ke lapangan dan memimpin negaranya di Piala Dunia kandang musim panas ini.
