Mantan pelatih Real Madrid, Carlo Ancelotti, akan menandatangani perpanjangan kontrak dengan Brasil menjelang Piala Dunia
Komitmen bersejarah untuk Selecao
Laporan dari Amerika Selatan mengonfirmasi bahwa pria berusia 66 tahun tersebut telah mencapai kesepakatan verbal dengan Konfederasi Sepak Bola Brasil (CBF) untuk memperpanjang masa jabatannya hingga turnamen 2030, yang akan digelar di Spanyol, Portugal, dan Maroko, dengan pertandingan grup berlangsung di Uruguay, Argentina, dan Paraguay. Kesepakatan ini diperkirakan akan ditandatangani secara resmi dalam beberapa hari ke depan, mengukuhkan kemitraan yang memecahkan tradisi sejarah sepak bola Brasil ketika ia menjadi manajer asing pertama yang memimpin tim nasional dalam 60 tahun.
Syarat kontrak baru dilaporkan mirip dengan paket gaji yang menguntungkan saat ini, dengan gaji sekitar €10 juta per tahun, namun dengan insentif kinerja yang ditingkatkan. Yang paling penting, perjanjian ini mempertahankan pengaturan kerja fleksibel yang unik yang membuatnya pindah dari Santiago Bernabeu, memungkinkan manajer asal Italia ini membagi waktunya antara basisnya di Rio de Janeiro dan rumah keluarganya di Vancouver. Kompromi ini menjadi kunci dalam meyakinkan Ancelotti untuk mengabdikan masa akhir karier gemilangnya kepada juara dunia lima kali.
Menstabilkan kapal setelah awal yang bergejolak
Sejak kedatangannya tahun lalu, Ancelotti ditugaskan untuk menstabilkan tim yang sedang goyah. Ia mewarisi skuad yang terpuruk di peringkat keempat kualifikasi Piala Dunia CONMEBOL dan kehilangan kepercayaan diri setelah pemecatan Dorival Junior. Meskipun rekornya empat kemenangan, dua imbang, dan dua kekalahan dalam delapan pertandingan pertamanya menunjukkan proses yang sedang berlangsung rather than dominasi instan, "efek Carletto" paling terasa di ruang ganti.
Pelatih asal Italia ini berhasil memulihkan harmoni dalam skuad yang terpecah belah, memanfaatkan hubungan baiknya dengan mantan pemain Real Madrid, Vinicius Jr, Rodrygo, dan Eder Militao. Sikap tenangnya menjadi obat penawar yang disambut baik di tengah kekacauan yang melanda Selecao pasca-2022, dan para pemain dilaporkan secara terbuka mendukung kelanjutannya. Perpanjangan kontrak ini menjadi tanda kepercayaan dari dewan direksi bahwa metode Ancelotti mulai membuahkan hasil, meskipun transformasi di lapangan masih berada pada tahap awal.
CBF memprioritaskan stabilitas jangka panjang.
Keputusan untuk memperpanjang kontrak Ancelotti sebelum Piala Dunia 2026 merupakan pernyataan niat yang terukur dari CBF. Secara historis, Brasil dikenal karena pendekatannya yang jangka pendek, sering memecat manajer segera setelah kegagalan di Piala Dunia. Dengan mengikat Ancelotti hingga 2030, CBF mengirimkan pesan kuat kepada para pemain dan publik: proyek ini lebih besar dari sekadar satu musim panas.
Rodrigues telah lama memandang Ancelotti tidak hanya sebagai taktik, tetapi juga sebagai figur yang mampu merombak budaya tim nasional. Federasi berupaya menghindari ketidakpastian yang biasanya melanda tim setelah turnamen besar, memastikan struktur teknis tetap utuh terlepas dari apa yang terjadi di Amerika Utara. Ini adalah langkah berani yang memprioritaskan stabilitas dan memberikan mandat kepada Ancelotti untuk membangun dinasti, bukan hanya tim untuk satu turnamen.
Tetap fokus pada tujuan di Amerika Utara
Dengan masa depannya kini terjamin, Ancelotti dapat sepenuhnya fokus pada tantangan segera Piala Dunia 2026. Brasil telah menjadwalkan pertandingan persahabatan bergengsi melawan Prancis di Boston dan Kroasia di Orlando bulan depan, pertandingan yang akan menjadi ujian akhir bagi sistem taktisnya sebelum turnamen utama dimulai pada Juni.
Tekanan untuk membawa Brasil meraih gelar Piala Dunia keenamnya - dan yang pertama sejak 2002 - tetap sangat besar. Namun, bayang-bayang turnamen 2030 menawarkan tujuan jangka panjang yang menggoda. Jika ia menyelesaikan kontrak barunya, Ancelotti akan memimpin Brasil ke Piala Dunia ke-100, yang berpotensi mengukuhkan warisannya sebagai pelatih asing terbaik dalam sejarah sepak bola Amerika Selatan. Saat ini, fokusnya tertuju pada Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada, di mana Ancelotti akan berusaha menambah trofi besar terakhir yang belum ia miliki.
