Mantan pelatih Real Madrid, Carlo Ancelotti, akan menandatangani perpanjangan kontrak dengan Brasil menjelang Piala Dunia

Laporan dari Amerika Selatan mengonfirmasi bahwa pria berusia 66 tahun tersebut telah mencapai kesepakatan verbal dengan Konfederasi Sepak Bola Brasil (CBF) untuk memperpanjang masa jabatannya hingga turnamen 2030, yang akan digelar di Spanyol, Portugal, dan Maroko, dengan pertandingan grup berlangsung di Uruguay, Argentina, dan Paraguay. Kesepakatan ini diperkirakan akan ditandatangani secara resmi dalam beberapa hari ke depan, mengukuhkan kemitraan yang memecahkan tradisi sejarah sepak bola Brasil ketika ia menjadi manajer asing pertama yang memimpin tim nasional dalam 60 tahun.

Syarat kontrak baru dilaporkan mirip dengan paket gaji yang menguntungkan saat ini, dengan gaji sekitar €10 juta per tahun, namun dengan insentif kinerja yang ditingkatkan. Yang paling penting, perjanjian ini mempertahankan pengaturan kerja fleksibel yang unik yang membuatnya pindah dari Santiago Bernabeu, memungkinkan manajer asal Italia ini membagi waktunya antara basisnya di Rio de Janeiro dan rumah keluarganya di Vancouver. Kompromi ini menjadi kunci dalam meyakinkan Ancelotti untuk mengabdikan masa akhir karier gemilangnya kepada juara dunia lima kali.