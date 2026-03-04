Mantan manajer Tottenham, Thomas Frank, termasuk di antara calon yang dipertimbangkan untuk mengambil alih klub rival di London pada akhir musim

Menurut The Sun, Palace telah mengidentifikasi Frank sebagai kandidat utama untuk menggantikan Glasner pada akhir musim ini. The Eagles mulai merencanakan era baru setelah kesepakatan bersama bahwa Glasner akan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai manajer pada musim panas ini. Meskipun pencarian pengganti telah intensif dalam beberapa pekan terakhir, prioritas utama bagi klub London Selatan tetap bertahan di Premier League.

Palace dan Glasner saat ini hanya mengelola situasi, dengan klub bertekad untuk tetap bersamanya hingga akhir musim sebelum menunjuk manajer permanen baru. Pengaturan ini memungkinkan dewan klub untuk melakukan proses rekrutmen yang menyeluruh sementara Glasner memimpin tim melalui musim yang menantang bagi juara FA Cup. Saat ini, Palace berada di peringkat ke-14 dengan 35 poin, menjaga selisih 10 poin di atas zona degradasi.