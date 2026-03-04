Getty Images Sport
Mantan manajer Tottenham, Thomas Frank, termasuk di antara calon yang dipertimbangkan untuk mengambil alih klub rival di London pada akhir musim
Akhir era Glasner
Menurut The Sun, Palace telah mengidentifikasi Frank sebagai kandidat utama untuk menggantikan Glasner pada akhir musim ini. The Eagles mulai merencanakan era baru setelah kesepakatan bersama bahwa Glasner akan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai manajer pada musim panas ini. Meskipun pencarian pengganti telah intensif dalam beberapa pekan terakhir, prioritas utama bagi klub London Selatan tetap bertahan di Premier League.
Palace dan Glasner saat ini hanya mengelola situasi, dengan klub bertekad untuk tetap bersamanya hingga akhir musim sebelum menunjuk manajer permanen baru. Pengaturan ini memungkinkan dewan klub untuk melakukan proses rekrutmen yang menyeluruh sementara Glasner memimpin tim melalui musim yang menantang bagi juara FA Cup. Saat ini, Palace berada di peringkat ke-14 dengan 35 poin, menjaga selisih 10 poin di atas zona degradasi.
Frank mencari pembebasan cepat.
Frank, yang baru-baru ini masa jabatannya di London Utara berakhir lebih awal, telah muncul sebagai kandidat terdepan berkat pengalamannya yang luas di kasta tertinggi sepak bola Inggris dan kesuksesannya sebelumnya di ibu kota bersama Brentford. Pelatih asal Denmark ini dilaporkan sangat ingin segera kembali ke area teknis untuk memulihkan reputasinya setelah masa jabatan yang sulit dan sangat dipublikasikan di Stadion Tottenham Hotspur.
Frank melihat impiannya untuk bergabung dengan Tottenham hancur, secara resmi meninggalkan klub pada Februari lalu. Selama masa jabatannya yang singkat, ia memimpin 38 pertandingan di semua kompetisi namun hanya meraih 13 kemenangan, gagal menanamkan budaya dan gaya permainan terorganisir yang membuatnya sukses di Brentford. Meskipun masa jabatannya di Spurs berakhir secara tiba-tiba, hierarki Selhurst Park tetap sangat terkesan dengan keseluruhan karya Frank di Premier League.
Strategi yang tepat untuk Palace
Gaya bermain tetap menjadi faktor yang tidak dapat dinegosiasikan bagi dewan Palace saat mereka menyaring calon pengganti. Sumber di dalam klub dilaporkan menunjukkan bahwa mereka sudah memiliki gambaran yang jelas tentang profil manajer berikutnya, mencari seseorang yang memainkan gaya sepak bola yang sangat mirip dengan Glasner. Kelanjutan ini dianggap vital untuk menghindari perombakan total skuad dan mempertahankan filosofi menyerang.
Rekam jejak Frank dalam mengembangkan tim yang solid dan agresif membuatnya menjadi pilihan menarik bagi klub yang mengutamakan disiplin taktis. Klub dengan anggaran dan ambisi seperti Palace dapat menjadi tempat yang ideal bagi Frank, mengingat prestasinya di Brentford, di mana ia memastikan klub tersebut memperkuat posisinya di antara elit sepak bola Inggris. Kemampuannya untuk bekerja dalam struktur tertentu sambil melampaui ekspektasi sangat dihargai.
Persiapan untuk musim panas yang krusial
Pengalaman di Premier League akan dianggap sangat penting, mengingat Palace ingin menghindari kembali terjebak dalam pertarungan degradasi di masa depan. Klub berharap manajer baru akan memiliki awal yang lebih tenang, karena sepak bola Eropa, yang telah secara signifikan menambah kepadatan jadwal pertandingan musim ini, mungkin tidak akan ada di kalender musim depan.
Palace mencari stabilitas sebanyak ambisi, dan pengalaman Frank dalam membangun tim dari nol sepenuhnya memenuhi kedua kriteria tersebut. Dewan direksi yakin bahwa penunjukan yang tepat dapat menempatkan klub pada jalur kesuksesan berkelanjutan di level teratas sambil tetap mempertahankan gaya menyerang dan terorganisir mereka. Meskipun belum ada keputusan final, namanya telah dengan cepat naik ke puncak daftar pendek.
