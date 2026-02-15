Getty Images Sport
Mantan manajer Tottenham mengirim pesan kepada Igor Tudor, manajer baru Spurs, yang didesak untuk membangun tim sekitar dua bintang muda
Tottenham terjebak dalam pertarungan degradasi setelah musim yang buruk.
Frank meninggalkan Tottenham sebagai manajer terburuk dalam sejarah Premier League 'big six' berdasarkan statistik. Tim Spurs-nya meraih 29 poin dari 26 pertandingan liga dan belum meraih kemenangan domestik pada tahun 2026, dengan kemenangan mereka sepanjang tahun kalender hanya datang dari pertandingan Liga Champions melawan tim Bundesliga Borussia Dortmund dan Eintracht Frankfurt. Tudor dikonfirmasi sebagai pengganti Frank pada Sabtu, dan dia sudah menerima beberapa nasihat dari salah satu pendahulunya.
Redknapp mendesak untuk meningkatkan kepercayaan diri.
Redknapp, yang melatih Spurs dari 2008 hingga 2012 dan membawa klub tersebut ke Liga Champions untuk pertama kalinya di era modern, menulis di The Sun: "Dengan keyakinan, segalanya mungkin. Dan memberikan kepercayaan diri yang sangat dibutuhkan kepada para pemain Tottenham akan menjadi tugas terbesar bagi pelatih interim Igor Tudor saat ia masuk ke ruang ganti untuk bertemu dengan skuadnya."
Ia menambahkan: "Pesannya untuk Tudor sekarang mirip dengan yang saya sampaikan saat tiba di White Hart Lane pada 2008. Kami memiliki pemain-pemain hebat yang kepercayaan dirinya sedang di titik terendah setelah tidak memenangkan satu pun dari delapan pertandingan liga pertama mereka.
"Jadi hal pertama yang saya lakukan adalah mengangkat semangat Luka Modric dan Gareth Bale, mengingatkan mereka betapa hebatnya mereka, kualitas yang mereka miliki, dan apa yang bisa mereka lakukan terhadap lawan. Saya harus membuat Modric benar-benar percaya bahwa tidak ada yang lebih baik darinya di Premier League pada saat itu. Dan segalanya mengalir dari keyakinan.
"Para pemain tidak boleh malu untuk bekerja keras, mengejar setiap bola, dan ketika kehilangan bola, terus mengejar dan menekan."
Gray & Bergvall bisa menyelamatkan Spurs, kata Redknapp
Redknapp juga menyarankan bahwa bintang muda Lucas Bergvall dan Archie Gray, yang terakhir dijuluki sebagai 'kapten masa depan Tottenham', bisa menjadi pemain yang membantu tim menjauhi zona degradasi, sementara ia juga menampik saran agar Cristian Romero dicopot dari ban kapten.
"Masih ada beberapa pemain yang harus ditangani Tudor, dan tidak ada yang lebih penting daripada kapten Cristian Romero," lanjut Redknapp.
"Anda tidak bisa mencabut ban kapten darinya, meskipun itu tampak seperti solusi mudah. Jika Anda mencabut kapten dari Romero, maka Anda telah kehilangan dia sejak hari pertama.
"Untuk jangka pendek, Anda membutuhkan dia di pihak Anda dan bersama Anda - tetapi perlu ada percakapan jujur tentang kurangnya disiplinnya."
Dia menambahkan: "Contoh yang baik bagi Romero dan sisa skuad untuk diikuti adalah gelandang berusia 19 tahun Archie Gray. Dia adalah pemain terbaik Tottenham musim lalu menurut saya dan selalu tampil baik di mana pun dan kapan pun Anda memainkannya.
"Gray adalah kapten masa depan Tottenham dan semua orang harus mencontohnya. Dia tampil dengan komitmen dan keinginan, baik sebagai bek kanan, bek tengah, atau gelandang.
"Anak-anak di Tottenham, baik Gray maupun Lucas Bergvall, telah menunjukkan kepemimpinan mereka terlalu lama, dan kini saatnya para pemain senior mengikuti jejak mereka."
Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi Tottenham?
Pertandingan pertama Tudor sebagai manajer Spurs tak bisa lebih besar lagi, dengan tim barunya akan menjamu Arsenal dalam derby London Utara pada Minggu depan. Manajer asal Kroasia ini tidak diharapkan akan tetap menjabat sebagai manajer hingga akhir musim, dengan Tottenham berencana untuk menunjuk manajer baru yang lebih jangka panjang pada musim panas. Roberto De Zerbi dan mantan manajer Mauricio Pochettino termasuk di antara calon yang dipertimbangkan.
