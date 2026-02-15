Mantan manajer Tottenham mengirim pesan kepada Igor Tudor, manajer baru Spurs, yang didesak untuk membangun tim sekitar dua bintang muda

Redknapp, yang melatih Spurs dari 2008 hingga 2012 dan membawa klub tersebut ke Liga Champions untuk pertama kalinya di era modern, menulis di The Sun: "Dengan keyakinan, segalanya mungkin. Dan memberikan kepercayaan diri yang sangat dibutuhkan kepada para pemain Tottenham akan menjadi tugas terbesar bagi pelatih interim Igor Tudor saat ia masuk ke ruang ganti untuk bertemu dengan skuadnya."

Ia menambahkan: "Pesannya untuk Tudor sekarang mirip dengan yang saya sampaikan saat tiba di White Hart Lane pada 2008. Kami memiliki pemain-pemain hebat yang kepercayaan dirinya sedang di titik terendah setelah tidak memenangkan satu pun dari delapan pertandingan liga pertama mereka.

"Jadi hal pertama yang saya lakukan adalah mengangkat semangat Luka Modric dan Gareth Bale, mengingatkan mereka betapa hebatnya mereka, kualitas yang mereka miliki, dan apa yang bisa mereka lakukan terhadap lawan. Saya harus membuat Modric benar-benar percaya bahwa tidak ada yang lebih baik darinya di Premier League pada saat itu. Dan segalanya mengalir dari keyakinan.

"Para pemain tidak boleh malu untuk bekerja keras, mengejar setiap bola, dan ketika kehilangan bola, terus mengejar dan menekan."