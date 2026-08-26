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Hull City v Manchester United - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Yosua Arya

Diterjemahkan oleh

Mantan manajer Inggris klaim Manchester United telah mendapatkan "harga murah mutlak" pada musim panas ini

Transfers
Manchester United
Y. Tielemans
Premier League

Mantan manajer Inggris Sam Allardyce melontarkan pujian kepada Manchester United atas perekrutan cerdik mereka terhadap Youri Tielemans dari Aston Villa. Pelatih veteran itu meyakini gelandang berpengalaman tersebut merupakan pembelian yang benar-benar murah bagi tim asuhan Michael Carrick, meski mereka menjalani awal yang mengecewakan di kampanye Premier League yang baru.

  • Allardyce memuji langkah bisnis cerdik United

    Allardyce memuji Manchester United karena berhasil mengamankan Tielemans, dan menyebut transfer senilai £35 juta itu sebagai "harga yang benar-benar murah." Mantan bos Inggris itu meyakini pemain internasional Belgia tersebut membawa pengalaman vital di Premier League ke skuad Carrick.

    Tielemans adalah satu dari empat rekrutan musim panas di Old Trafford, bergabung dengan gelandang senilai £50 juta Andrey Santos, kiper bebas transfer Karl Darlow dan Carlos Baleba senilai £70 juta. Namun, perekrutan mantan playmaker Aston Villa itulah yang benar-benar membuat Allardyce terkesan.

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    Harga murah untuk Manchester United

    Berbicara di podcast No Tippy Tappy Football bersama Kevin Nolan dan Natalie Pike, Allardyce memberi transfer itu nilai sembilan dari sepuluh. Ia menyoroti rekam jejak sang gelandang yang luar biasa di level tertinggi sebagai aset besar bagi klub.

    "Oh, jelas sangat murah, benar-benar seperti mencuri," ujar Allardyce. "Pengalamannya melimpah, baik di level internasional maupun di Premier League, bersama Leicester, Aston Villa, saya kira hanya £30 juta.

    "Dia jelas layak mendapat nilai sembilan berdasarkan keseluruhan paket pengalaman yang dia miliki. Kalau ada kekurangannya, mungkin dia sedikit kurang cepat, tetapi otaknya, kecerdasannya, kualitasnya saat menguasai bola."

  • Aston Villa memanfaatkan kesalahan Leicester

    Allardyce juga menyoroti bisnis brilian yang dilakukan Aston Villa, yang menghasilkan keuntungan £35 juta setelah merekrut pemain 29 tahun itu dengan status bebas transfer dari Leicester City.

    "Anda harus ingat, ini keuntungan £35 juta karena dia didatangkan secara gratis," tambahnya. Mengungkapkan ketidakpercayaannya atas cara Leicester menangani pemain itu sebelumnya, Allardyce berkata: "Bagaimana Leicester bisa membiarkannya pergi secara gratis? Membiarkannya menghabiskan kontraknya, membiarkannya pergi dengan gratis. Maksud saya, itu benar-benar sulit dipercaya."

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  • Hull City v Manchester United - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Tielemans berintegrasi ke dalam skema Carrick

    Gelandang Belgia itu kini berupaya benar-benar memantapkan dirinya sebagai bagian vital dalam sistem Carrick. Tielemans tampil secara reguler sepanjang jadwal pramusim United untuk membangun kebugaran pertandingannya bersama rekan-rekan setim barunya.

    Ia langsung dipercaya menjadi starter pada laga pembuka Premier League klub, bermain selama 67 menit melawan Hull City yang baru promosi. Sayangnya bagi United, pertandingan itu berakhir dengan kekalahan mengejutkan 2-0.

    Tielemans dan rekan-rekan setimnya kini bertekad untuk segera bangkit dan meraih kemenangan kompetitif pertama mereka musim ini saat menjamu Ipswich Town di Premier League akhir pekan ini.

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