Berbicara di podcast No Tippy Tappy Football bersama Kevin Nolan dan Natalie Pike, Allardyce memberi transfer itu nilai sembilan dari sepuluh. Ia menyoroti rekam jejak sang gelandang yang luar biasa di level tertinggi sebagai aset besar bagi klub.

"Oh, jelas sangat murah, benar-benar seperti mencuri," ujar Allardyce. "Pengalamannya melimpah, baik di level internasional maupun di Premier League, bersama Leicester, Aston Villa, saya kira hanya £30 juta.

"Dia jelas layak mendapat nilai sembilan berdasarkan keseluruhan paket pengalaman yang dia miliki. Kalau ada kekurangannya, mungkin dia sedikit kurang cepat, tetapi otaknya, kecerdasannya, kualitasnya saat menguasai bola."