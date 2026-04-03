Mantan bintang Real Madrid dilarikan ke rumah sakit

James Rodríguez, mantan bintang Real Madrid, mengalami masalah kesehatan yang membuatnya harus dirawat di rumah sakit di Amerika Serikat selama 3 hari, setelah pertandingan persahabatan antara tim nasional Kolombia dan Prancis.

Federasi Sepak Bola Kolombia mengumumkan bahwa pemain tersebut mengalami dehidrasi parah setelah pertandingan yang digelar di negara bagian Maryland dan berakhir dengan kemenangan Prancis dengan skor 3-1.

Surat kabar "Mundo Deportivo" melaporkan bahwa James hanya bermain selama 63 menit, dan terlihat kelelahan serta kurang siap secara fisik selama pertandingan.

Keesokan harinya, kondisinya memburuk akibat dehidrasi, sehingga ia harus dilarikan ke rumah sakit di Minnesota, di mana ia menjalani pemantauan medis selama 72 jam.

  • James RodriguezGetty Images

    Meningkatnya kekhawatiran terkait kesiapan James Rodríguez

    Asosiasi Sepak Bola Kolombia menegaskan bahwa kondisi James telah membaik, sambil menjelaskan bahwa masalah tersebut tidak terkait dengan cedera otot atau aktivitas sepak bolanya.

    Situasi ini menimbulkan kekhawatiran terkait kesiapan James Rodríguez untuk berpartisipasi dalam Piala Dunia 2026.

    James saat ini bermain untuk Minnesota United, namun ia hanya tampil selama 39 menit tahun ini akibat cedera, dan penampilannya terakhir melawan Kroasia sebelum pertandingan melawan Prancis pun di bawah ekspektasi.

    Meskipun demikian, James Rodríguez, pencetak gol terbanyak Piala Dunia 2014, tetap menjadi pemain penting dalam skuad Kolombia, yang berada di grup yang sama di Piala Dunia, bersama Portugal, Republik Demokratik Kongo, dan Uzbekistan.

