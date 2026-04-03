Mantan bintang Real Madrid dilarikan ke rumah sakit

James Rodríguez, mantan bintang Real Madrid, mengalami masalah kesehatan yang membuatnya harus dirawat di rumah sakit di Amerika Serikat selama 3 hari, setelah pertandingan persahabatan antara tim nasional Kolombia dan Prancis.

Federasi Sepak Bola Kolombia mengumumkan bahwa pemain tersebut mengalami dehidrasi parah setelah pertandingan yang digelar di negara bagian Maryland dan berakhir dengan kemenangan Prancis dengan skor 3-1.

Surat kabar "Mundo Deportivo" melaporkan bahwa James hanya bermain selama 63 menit, dan terlihat kelelahan serta kurang siap secara fisik selama pertandingan.

Keesokan harinya, kondisinya memburuk akibat dehidrasi, sehingga ia harus dilarikan ke rumah sakit di Minnesota, di mana ia menjalani pemantauan medis selama 72 jam.