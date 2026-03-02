Mantan bintang PSG berpeluang kembali ke timnas Italia secara mengejutkan, hampir tiga tahun setelah terakhir kali dipanggil untuk babak playoff Piala Dunia

Keputusan untuk mengintegrasikan kembali Verratti ke dalam skuad merupakan pernyataan niat yang jelas dari Gattuso, yang mengambil alih kendali dengan misi untuk memulihkan kebanggaan Italia setelah kampanye kualifikasi Piala Dunia mereka terpuruk di bawah kepemimpinan Luciano Spalletti. Meskipun Verratti bermain di luar elit Eropa untuk Al-Arabi dan Al-Duhail, reputasinya tetap tak terbantahkan. Gelandang berpengalaman ini telah bermain di Qatar bersama Al-Arabi dan Al-Duhail sejak meninggalkan Paris Saint-Germain, dan absennya dia dari skuad Italia dalam beberapa tahun terakhir membuat banyak orang mengira karier internasionalnya telah berakhir. Kini, sepertinya Gattuso lebih memprioritaskan kepemimpinan veteran daripada semangat muda dalam upaya menghindari bencana kualifikasi Piala Dunia lainnya.

Pendekatan Gattuso didasarkan pada keyakinan bahwa kemampuan unik Verratti untuk mengendalikan tempo pertandingan dapat menjadi faktor penentu dalam situasi yang ketat pada pertandingan playoff melawan Irlandia Utara pada 26 Maret, yang jika dimenangkan, akan diikuti oleh pertandingan melawan Wales atau Bosnia dan Herzegovina pada 31 Maret. Namun, Gattuso, yang memiliki hubungan pribadi yang kuat dengan gelandang tersebut, telah jelas memutuskan bahwa kualitas teknis dan pengalamannya dapat menjadi sangat berharga dalam tekanan tinggi pertandingan playoff. Ini adalah keputusan berani, tetapi tidak sepenuhnya mengejutkan mengingat kepribadian Gattuso, yang berusaha menstabilkan tim yang sering goyah dalam perjalanan menuju turnamen besar dalam beberapa tahun terakhir.