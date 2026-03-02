AFP
Mantan bintang PSG berpeluang kembali ke timnas Italia secara mengejutkan, hampir tiga tahun setelah terakhir kali dipanggil untuk babak playoff Piala Dunia
Verratti siap kembali ke timnas Italia secara mengejutkan setelah pembicaraan yang positif.
Berita ini datang dari sumber terpercaya transfer, Nicolò Schira, yang menyebutkan bahwa hubungan antara pemain dan tim nasional telah dipulihkan dalam waktu yang sangat singkat. Schira melaporkan bahwa kontak langsung yang positif telah terjadi antara kedua belah pihak dalam beberapa jam terakhir, dengan Verratti mengonfirmasi ketersediaannya dan kesediaannya untuk mengenakan jersey Azzurri sekali lagi, sebuah perkembangan yang sedikit orang prediksi mengingat lamanya ia absen dari panggung internasional. Kembalinya ia akan menandai akhir dari pengasingan panjang yang banyak orang anggap permanen setelah ia mundur dari sorotan Eropa.
Gattuso mengandalkan pengalaman untuk menghadapi tekanan di babak play-off.
Keputusan untuk mengintegrasikan kembali Verratti ke dalam skuad merupakan pernyataan niat yang jelas dari Gattuso, yang mengambil alih kendali dengan misi untuk memulihkan kebanggaan Italia setelah kampanye kualifikasi Piala Dunia mereka terpuruk di bawah kepemimpinan Luciano Spalletti. Meskipun Verratti bermain di luar elit Eropa untuk Al-Arabi dan Al-Duhail, reputasinya tetap tak terbantahkan. Gelandang berpengalaman ini telah bermain di Qatar bersama Al-Arabi dan Al-Duhail sejak meninggalkan Paris Saint-Germain, dan absennya dia dari skuad Italia dalam beberapa tahun terakhir membuat banyak orang mengira karier internasionalnya telah berakhir. Kini, sepertinya Gattuso lebih memprioritaskan kepemimpinan veteran daripada semangat muda dalam upaya menghindari bencana kualifikasi Piala Dunia lainnya.
Pendekatan Gattuso didasarkan pada keyakinan bahwa kemampuan unik Verratti untuk mengendalikan tempo pertandingan dapat menjadi faktor penentu dalam situasi yang ketat pada pertandingan playoff melawan Irlandia Utara pada 26 Maret, yang jika dimenangkan, akan diikuti oleh pertandingan melawan Wales atau Bosnia dan Herzegovina pada 31 Maret. Namun, Gattuso, yang memiliki hubungan pribadi yang kuat dengan gelandang tersebut, telah jelas memutuskan bahwa kualitas teknis dan pengalamannya dapat menjadi sangat berharga dalam tekanan tinggi pertandingan playoff. Ini adalah keputusan berani, tetapi tidak sepenuhnya mengejutkan mengingat kepribadian Gattuso, yang berusaha menstabilkan tim yang sering goyah dalam perjalanan menuju turnamen besar dalam beberapa tahun terakhir.
Mengatasi Tantangan Setelah Pindah ke Timur Tengah
Ketika Verratti pindah dari Parc des Princes ke Timur Tengah, sebagian besar kritikus menganggapnya sebagai pensiun dini dari sepak bola kompetitif tingkat atas. Tempo liga Qatar sangat berbeda dengan ketatnya Liga Champions, yang menimbulkan pertanyaan tentang kebugaran dan ketajaman permainannya. Namun, daya tarik untuk mewakili negaranya sekali lagi tampaknya telah membangkitkan semangat pemain berusia 33 tahun ini. Pelatih Italia tidak pernah ragu untuk mengambil keputusan yang tegas atau tidak konvensional, dan dengan tempat di Piala Dunia dipertaruhkan, memilih salah satu gelandang Italia paling berbakat secara teknis dari generasinya memiliki logika yang jelas.
Keluwesan taktis yang ditawarkan Verratti dapat memungkinkan Gattuso untuk beralih antara sistem yang berbeda, memberikan tingkat penguasaan bola yang jarang dapat ditiru oleh gelandang Italia lainnya. Bagi Verratti, ini akan menjadi kembalinya yang luar biasa dan emosional ke tim nasional, serta kesempatan untuk menulis bab terakhir dalam karier Azzurri-nya yang, hingga baru-baru ini, tampaknya telah mencapai akhir. Jika ia dapat menjembatani kesenjangan antara levelnya saat ini dan intensitas yang dibutuhkan dalam sepak bola internasional fase gugur, ini bisa menjadi salah satu kisah pembalasan terbesar dalam sejarah sepak bola Italia modern.
Bab terakhir dari karier yang gemilang?
Kehadiran Verratti di ruang ganti juga dapat memberikan dorongan psikologis bagi tim yang telah kesulitan menjaga konsistensi. Pengalamannya sebagai juara Eropa pada 2021 tetap menjadi aset penting, dan hubungannya yang baik dengan para pemain senior tim memastikan integrasi yang mulus. Meskipun beberapa penggemar mungkin mempertanyakan kelayakan memanggil pemain dari luar lima liga teratas Eropa, Gattuso jelas mengandalkan pepatah "kelas adalah abadi". Pertandingan playoff mendatang akan menentukan apakah taruhan ini membuahkan hasil atau apakah masa kejayaan gelandang ini benar-benar telah berlalu.
Jika Verratti tampil dan membantu Italia lolos ke Piala Dunia, hal itu akan mengukuhkan warisannya sebagai salah satu ekspor modern paling berpengaruh negara tersebut. Perjalanan dari pinggiran Paris ke panasnya Doha, dan akhirnya kembali ke lapangan suci Stadio Olimpico atau San Siro, adalah narasi yang pantas untuk panggung terbesar. Semua mata kini tertuju pada pengumuman skuad resmi untuk melihat apakah "Little Magician" akan kembali secara resmi ke seragam biru Italia setelah hampir tiga tahun absen dari panggung internasional.
