Mantan bintang Manchester United, Anthony Martial, dilarikan ke rumah sakit dengan tandu setelah mengalami cedera parah dalam pertandingan Liga MX terbaru bersama Monterrey

Menurut talkSPORT, Martial akan absen selama empat hingga enam minggu jika tidak perlu menjalani operasi untuk masalah tersebut. Namun, jika harus menjalani operasi, waktu pemulihan akan meningkat menjadi antara tiga hingga enam bulan.

Cedera ini memperparah masa-masa sulit Martial di Liga MX, yang pindah ke Monterrey dari AEK Athens pada September. Mantan striker United ini baru mencetak satu gol dalam 19 penampilannya untuk klub Meksiko tersebut hingga saat ini.