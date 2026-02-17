Getty Images Sport
Mantan bintang Manchester United, Anthony Martial, dilarikan ke rumah sakit dengan tandu setelah mengalami cedera parah dalam pertandingan Liga MX terbaru bersama Monterrey
Lebih banyak penderitaan bagi Martial di Meksiko
Menurut talkSPORT, Martial akan absen selama empat hingga enam minggu jika tidak perlu menjalani operasi untuk masalah tersebut. Namun, jika harus menjalani operasi, waktu pemulihan akan meningkat menjadi antara tiga hingga enam bulan.
Cedera ini memperparah masa-masa sulit Martial di Liga MX, yang pindah ke Monterrey dari AEK Athens pada September. Mantan striker United ini baru mencetak satu gol dalam 19 penampilannya untuk klub Meksiko tersebut hingga saat ini.
Monterrey mengeluarkan pernyataan resmi.
Martial mengalami cedera saat terjatuh dengan tidak wajar setelah berebut bola liar, dan akhirnya dibawa keluar stadion dengan ambulans untuk menerima perawatan di rumah sakit setempat - menurut Soy Futbol. Monterrey mengonfirmasi diagnosis Martial dalam pernyataan resmi, yang berbunyi: "Club de Futbol Monterrey mengumumkan bahwa pemain Anthony Martial mengalami dislokasi bahu kanan selama pertandingan Matchday 6 melawan Leon di BBVA Stadium. Prognosis pemulihan Anthony dapat berubah."
Pukulan telak bagi raksasa Liga MX di akhir musim
Martial hampir pasti akan absen dalam tiga pertandingan berikutnya Monterrey di Liga MX Clausura melawan Pumas UNAM, Cruz Azul, dan Queretaro. Absennya Martial akan menjadi pukulan besar bagi klub, yang saat ini berada di peringkat keenam klasemen Clausura.
Monterrey dilaporkan membayar biaya sebesar $4,5 juta untuk merekrut Martial, dan ia terikat kontrak di Estadio BBVA hingga akhir 2027. Transfer ini awalnya mempertemukan Martial dengan legenda Real Madrid, Sergio Ramos, namun mantan pemain internasional Spanyol itu meninggalkan Monterrey pada Desember setelah memutuskan tidak memperpanjang kontraknya.
Penurunan karier Martial yang mengejutkan
Karier Martial mengalami penurunan drastis sejak ia meninggalkan Old Trafford secara permanen. Pemain internasional Prancis itu meninggalkan United setelah sembilan tahun untuk bergabung dengan AEK Athens pada 2024, setelah masa pinjaman singkat di Sevilla, dan mencetak tujuh gol dalam 16 pertandingan liga untuk tim Yunani tersebut, namun masalah cedera membatasi waktu bermainnya.
Masalah performa dan kebugaran telah menghalangi Martial untuk mencapai potensi penuhnya, dan kini di usia 30 tahun, masih harus dilihat apakah ia dapat bangkit dari kegagalan terbarunya dan sukses kembali di level elit.
