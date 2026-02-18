Mantan bintang Liverpool, Philippe Coutinho, meminta untuk mengakhiri kontraknya setelah diteriaki oleh para penggemar

Coutinho meninggalkan Liverpool untuk pindah ke Barcelona dalam transfer impian pada 2018, namun kepindahannya ke La Liga tidak berjalan lancar dan ia kemudian berpindah-pindah klub tanpa pernah mampu mewujudkan potensi luar biasa yang ia tunjukkan saat masih muda.

Ia bergabung secara permanen dengan Aston Villa pada 2022, namun tidak mampu menampilkan performa konsisten dan dipinjamkan ke klub Qatar Al-Duhail sebelum kembali ke Brasil pada 2024 dengan pinjaman sementara ke Vasco da Gama. Kontraknya dengan Villa dilaporkan diputus setahun kemudian, memungkinkan Coutinho untuk pindah secara permanen kembali ke Vasco, di mana ia pernah tampil impresif di sistem muda klub sebelum menjadi profesional.

Meskipun ia berhasil mencetak 17 gol dalam 80 penampilan sejak kembalinya, Coutinho dilaporkan merasa tidak puas dan ingin memulai babak baru di tempat lain.