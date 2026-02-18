Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Mantan bintang Liverpool, Philippe Coutinho, meminta untuk mengakhiri kontraknya setelah diteriaki oleh para penggemar
Coutinho menyelesaikan kepulangannya secara permanen ke Brasil pada tahun 2025.
Coutinho meninggalkan Liverpool untuk pindah ke Barcelona dalam transfer impian pada 2018, namun kepindahannya ke La Liga tidak berjalan lancar dan ia kemudian berpindah-pindah klub tanpa pernah mampu mewujudkan potensi luar biasa yang ia tunjukkan saat masih muda.
Ia bergabung secara permanen dengan Aston Villa pada 2022, namun tidak mampu menampilkan performa konsisten dan dipinjamkan ke klub Qatar Al-Duhail sebelum kembali ke Brasil pada 2024 dengan pinjaman sementara ke Vasco da Gama. Kontraknya dengan Villa dilaporkan diputus setahun kemudian, memungkinkan Coutinho untuk pindah secara permanen kembali ke Vasco, di mana ia pernah tampil impresif di sistem muda klub sebelum menjadi profesional.
Meskipun ia berhasil mencetak 17 gol dalam 80 penampilan sejak kembalinya, Coutinho dilaporkan merasa tidak puas dan ingin memulai babak baru di tempat lain.
- Getty Images Sport
Warga Brasil meminta pengakhiran kontrak.
Menurut Globo, Coutinho telah memberitahu Vasco tentang keinginannya untuk mengakhiri kontraknya saat ini, dengan pemain tersebut dilaporkan secara langsung menyampaikan niatnya kepada presiden klub Pedrinho.
Permintaan tersebut dikabarkan mengejutkan pihak Vasco dan manajemen klub dilaporkan telah berusaha meyakinkan gelandang serang tersebut untuk mengubah keputusannya, namun Coutinho dikabarkan yakin bahwa kondisi mentalnya saat ini "tidak dapat diubah".
Pembicaraan perpanjangan kontrak dilaporkan telah dimulai saat Vasco berusaha meyakinkan Coutinho untuk menandatangani kontrak jangka panjang, namun "akumulasi kritik" yang diterimanya dalam beberapa pekan terakhir tampaknya telah membuat posisinya di klub menjadi tidak dapat dipertahankan. Coutinho diteriaki oleh para pendukungnya sendiri selama penampilannya terakhir untuk Vasco dan menjadi sasaran media lokal dalam beberapa pekan terakhir.
Bermain di Liverpool sebelum gagal pindah ke Barcelona
Raksasa Serie A, Inter, segera merekrut Coutinho pada 2008 setelah terkesan dengan bakat muda pemain Brasil tersebut. Namun, ia kesulitan menyesuaikan diri di ibu kota Italia dan direkrut oleh Liverpool selama jendela transfer Januari 2013. Ia segera menjadi bintang di Anfield, berkolaborasi dengan baik bersama Luis Suarez, Daniel Sturridge, dan Raheem Sterling, serta membantu The Reds menantang gelar Premier League pada musim 2013-14.
Ia masuk dalam tim terbaik PFA pada musim berikutnya saat Liverpool finis di posisi keenam, dan tetap menjadi bagian penting tim saat Jurgen Klopp menggantikan Brendan Rodgers sebagai manajer di Merseyside, membantu tim kembali ke Liga Champions. Coutinho berkolaborasi dengan baik bersama Sadio Mane, Roberto Firmino, dan kemudian Mohamed Salah, namun dia tertarik oleh Barcelona pada jendela transfer Januari 2018, dengan kesepakatan senilai £142 juta (€162 juta/$192 juta) disetujui.
Meskipun ia memulai dengan baik di Camp Nou, membantu tim barunya memenangkan dua gelar La Liga dan Copa del Rey, ia segera kehilangan tempatnya dan dipinjamkan ke Bayern Munich untuk musim 2019-20, di mana ia memenangkan treble Bundesliga, Liga Champions, dan DFB-Pokal tanpa menjadi pemain yang tak tergantikan bagi manajer Hansi Flick.
Coutinho akan bergabung dengan mantan rekan setimnya di Liverpool, Steven Gerrard, saat ia bergabung dengan Villa pada 2022, tetapi sekali lagi ia kesulitan menjaga konsistensi dan segera pindah ke Al-Duhail dan kemudian Vasco.
- AFP
Coutinho akan memutuskan langkah selanjutnya.
Ke mana Coutinho akan berlabuh selanjutnya masih belum pasti. Ia bisa menjadi target utama bagi Liga Pro Saudi, dengan Dana Investasi Publik (PIF) yang selalu mencari pemain yang dapat membantu meningkatkan profil kompetisi tersebut. Ia juga bisa memutuskan untuk pindah ke Amerika Serikat dan bergabung dengan tim Major League Soccer (MLS) atau tetap di Brasil.
Iklan