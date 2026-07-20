Mantan bintang Inggris: Perilaku Argentina menjijikkan... dan Messi adalah pengecualian

Mantan kiper Inggris, Joe Hart, mengkritik perilaku para pemain Argentina selama final Piala Dunia melawan Spanyol, yang berakhir dengan kemenangan La Roja 1-0.

Gelandang Argentina, Enzo Fernández, diusir dari lapangan sesaat sebelum waktu normal berakhir setelah menerima kartu kuning kedua, sementara pertandingan tersebut diwarnai insiden di luar sportivitas setelah peluit akhir dibunyikan, yang melibatkan Leandro Paredes dan Nahuel Molina.

Jaringan ESPN menyiarkan pernyataan Joe Hart, yang bertindak sebagai analis pertandingan untuk BBC.

Hart mengatakan, “Hanya ada satu orang di lapangan yang menunjukkan sportivitas, yaitu Lionel Messi, yang menjabat tangan semua pemain Spanyol satu per satu.”

Ia menambahkan, “Pertandingan sudah berakhir, dan mereka tidak boleh memiliki keluhan apa pun mengenai apa yang terjadi. Itu adalah perilaku yang menjijikkan.”

Hart melanjutkan, “Spanyol pantas meraih gelar juara. Mereka menampilkan performa yang luar biasa dan menguasai jalannya pertandingan melawan tim Argentina yang kuat dan tangguh. Tim terbaik adalah yang memenangkan Piala Dunia.”

Timnas Argentina juga sempat mendapat kritik karena perilaku agresifnya saat mengalahkan Inggris dengan skor 2-1 di semifinal.