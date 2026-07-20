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FBL-WC-2026-MATCH104-ESP-ARG-FINALAFP

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Mantan bintang Inggris: Perilaku Argentina menjijikkan... dan Messi adalah pengecualian

Spain vs Argentina
Spain
Argentina
World Cup
L. Paredes
J. Hart
W. Rooney
G. Neville
M. Richards
Spanyol
Argentina

Mantan kiper Inggris, Joe Hart, mengkritik perilaku para pemain Argentina selama final Piala Dunia melawan Spanyol, yang berakhir dengan kemenangan La Roja 1-0.

Gelandang Argentina, Enzo Fernández, diusir dari lapangan sesaat sebelum waktu normal berakhir setelah menerima kartu kuning kedua, sementara pertandingan tersebut diwarnai insiden di luar sportivitas setelah peluit akhir dibunyikan, yang melibatkan Leandro Paredes dan Nahuel Molina.

Jaringan ESPN menyiarkan pernyataan Joe Hart, yang bertindak sebagai analis pertandingan untuk BBC.

Hart mengatakan, “Hanya ada satu orang di lapangan yang menunjukkan sportivitas, yaitu Lionel Messi, yang menjabat tangan semua pemain Spanyol satu per satu.”

Ia menambahkan, “Pertandingan sudah berakhir, dan mereka tidak boleh memiliki keluhan apa pun mengenai apa yang terjadi. Itu adalah perilaku yang menjijikkan.”

Hart melanjutkan, “Spanyol pantas meraih gelar juara. Mereka menampilkan performa yang luar biasa dan menguasai jalannya pertandingan melawan tim Argentina yang kuat dan tangguh. Tim terbaik adalah yang memenangkan Piala Dunia.”

Timnas Argentina juga sempat mendapat kritik karena perilaku agresifnya saat mengalahkan Inggris dengan skor 2-1 di semifinal.

  • FBL-WC-2026-MATCH104-ESP-ARG-FINALAFP

    Kamu harus menerima kekalahan dengan lapang dada dan meninggalkan lapangan

    Sementara itu, Wayne Rooney berkomentar mengenai perilaku para pemain Argentina, “Apakah hal itu mengejutkan saya? Tidak, sama sekali tidak.”

    Dia menambahkan, “Kami sudah pernah melihat perilaku seperti ini dari Argentina sebelumnya, dan itu bukanlah reaksi yang ingin dilihat oleh siapa pun. Kami juga melihat beberapa reaksi setelah Inggris tersingkir di pertandingan sebelumnya.”

    Dia melanjutkan, “Ini menyedihkan. Saat kalah dalam pertandingan sepak bola, Anda harus menerima kekalahan dengan bermartabat dan meninggalkan lapangan. Apa yang mereka lakukan sangat buruk.”

    Selama perayaan tim Spanyol, Nauel Molina memukul Rodri saat ia memasuki lapangan untuk merayakan kemenangan, sementara Leandro Paredes tampak mencengkeram leher Eric García sebelum Javi dijatuhkan ke tanah

    Ronnie mengomentari kejadian tersebut dengan mengatakan, “Ini hanyalah reaksi setelah mereka dikalahkan secara teknis, fisik, dan taktis di lapangan, sehingga pada akhirnya mereka melakukan tindakan-tindakan seperti itu.”

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  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Paradis: Sebuah Noda

    Sementara itu, Gary Neville, analis di saluran ITV, melontarkan kritik pedas kepada Leandro Paredes, dengan mengatakan, “Orang-orang Argentina memiliki semangat kompetitif yang tinggi dan saya menyukai sisi itu dari mereka.”

    Dia melanjutkan, “Namun, Paredes menjadi aib dalam dua pertandingan terakhir, dan saya tidak mengerti bagaimana wasit membiarkannya terus melakukan hal-hal seperti itu.”

    Mika Richards, mantan pemain Manchester City, mengatakan, “Ini sangat memalukan. Sepanjang pertandingan, mereka berada di ambang ledakan setiap saat.”

    Dia menambahkan, “Paredes tidak perlu bertindak seperti itu; dia lebih baik dari itu, tapi hal ini tidak berhenti, melainkan terus berlanjut. Kita semua tahu bagaimana rasanya kalah dalam pertandingan dan kekecewaan yang menyertainya, tapi perilaku ini tidak dapat diterima dan memberikan citra yang sangat buruk.”

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