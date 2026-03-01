Getty Images Sport
Mantan bintang Chelsea menyebut Pedro Neto sebagai 'bodoh' karena kartu merah yang merugikan dalam pertandingan melawan Arsenal
Kabut merah Neto: Chelsea hancur di Emirates
Pertandingan berlangsung sangat ketat hingga Jurrien Timber mengembalikan keunggulan Arsenal dengan sisa waktu 24 menit. Nasib Neto mulai memburuk sejak saat itu; ia terlebih dahulu mendapat kartu kuning karena protes keras terhadap gol tersebut, dan hanya tiga menit kemudian, ia menerima kartu kuning kedua akibat pelanggaran sengaja terhadap Gabriel Martinelli untuk menghentikan serangan balik. Keunggulan jumlah pemain lawan terbukti terlalu berat bagi tim Liam Rosenior untuk diatasi, sehingga mereka kembali menelan kekalahan melawan rival sekota mereka.
Sutton tidak menahan diri dalam menanggapi pemecatan Neto.
Berbicara kepada BBC Radio Five Live setelah peluit akhir, mantan penyerang Chelsea, Sutton, mengungkapkan ketidakpercayaannya terhadap kurangnya ketenangan yang ditunjukkan oleh Neto. Pakar sepak bola itu menyoroti bagaimana kesalahan individu tersebut merusak upaya kolektif tim dalam pertandingan di mana poin-poin tersebut sebenarnya bisa diraih.
Sutton mengatakan: "Dari sudut pandang Chelsea, Pedro Neto telah mengecewakan mereka dengan sangat buruk. Betapa bodohnya dia sampai diusir dari lapangan seperti itu." Komentarnya mencerminkan frustrasi yang semakin meningkat di kalangan pendukung Stamford Bridge, karena klub ini telah melihat sembilan pemain diusir dari lapangan di semua kompetisi musim ini. Rekor disiplin yang buruk ini terus menghambat upaya Rosenior untuk meraih finis empat besar dan melangkah lebih jauh di kompetisi Eropa.
Reece James meminta dilakukannya tinjauan internal.
Kapten tim Reece James juga menanggapi dampak kekalahan tersebut, mengakui bahwa ketidakmampuan tim untuk mempertahankan 11 pemain di lapangan merupakan hambatan besar. Meskipun The Blues menunjukkan kilasan kualitas, terutama melalui umpan-umpan berbahaya James dari situasi bola mati, kekurangan jumlah pemain membuat fase akhir pertandingan menjadi perjuangan berat. Kapten tim mengakui bahwa frekuensi insiden semacam ini merupakan masalah serius yang perlu segera diatasi secara internal.
James menjelaskan situasi tersebut secara jujur kepada Sky Sports: "Kami sudah membicarakannya, hal ini muncul beberapa kali, setiap kali pemain yang berbeda, bukan pemain yang sama. Secara internal, kami perlu mengevaluasi dan terus memperbaiki diri. Ini adalah masalah, kami bermain di liga terberat di dunia, bermain melawan tim teratas atau terbawah 11 lawan 11 sudah sulit, 11 lawan 10 bahkan lebih sulit, tidak peduli lawan siapa. Saya tidak ragu pada tim dan staf, hari ini tidak berjalan sesuai keinginan kami, tetapi kami perlu bangkit dan mencoba lagi."
Situasi bola mati menentukan hasil derby.
Pertandingan itu sendiri ditentukan oleh situasi bola mati, dengan ketiga gol berasal dari tendangan sudut. Meskipun kecewa dengan hasil dan kartu merah, James tetap meyakini bahwa timnya memiliki peluang untuk mendapatkan lebih banyak dari pertandingan tersebut. Ia mencatat bahwa meskipun Chelsea berhasil mencetak gol dari tendangan sudut mereka sendiri, ketidakmampuan mereka untuk bertahan dari serangan rutin Arsenal pada akhirnya menjadi pembeda antara meraih satu poin dan kekalahan dalam pertandingan yang sangat ketat.
Menyikapi dinamika pertandingan, James menambahkan: "Sangat mengecewakan untuk pulang tanpa poin. Saat skor 1-1, kami memiliki peluang setengah untuk membuatnya menjadi 2-1, kiper mereka melakukan penyelamatan bagus, mereka mendapat tendangan bebas dan berhasil mencetak gol. Ini adalah sepak bola pada tahun 2026, 90% gol kemungkinan besar berasal dari tendangan bebas. Mereka [Arsenal] adalah salah satu yang terbaik di dunia [dalam tendangan bebas]. Mereka sulit dihentikan, mereka mencetak dua gol hari ini. Kecewa. Tapi kami mencetak satu gol, kami memiliki kesempatan lain untuk mencetak gol lagi, tapi hari ini bukan saatnya."
