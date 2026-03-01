Mantan bintang Chelsea menyebut Pedro Neto sebagai 'bodoh' karena kartu merah yang merugikan dalam pertandingan melawan Arsenal

Kapten tim Reece James juga menanggapi dampak kekalahan tersebut, mengakui bahwa ketidakmampuan tim untuk mempertahankan 11 pemain di lapangan merupakan hambatan besar. Meskipun The Blues menunjukkan kilasan kualitas, terutama melalui umpan-umpan berbahaya James dari situasi bola mati, kekurangan jumlah pemain membuat fase akhir pertandingan menjadi perjuangan berat. Kapten tim mengakui bahwa frekuensi insiden semacam ini merupakan masalah serius yang perlu segera diatasi secara internal.

James menjelaskan situasi tersebut secara jujur kepada Sky Sports: "Kami sudah membicarakannya, hal ini muncul beberapa kali, setiap kali pemain yang berbeda, bukan pemain yang sama. Secara internal, kami perlu mengevaluasi dan terus memperbaiki diri. Ini adalah masalah, kami bermain di liga terberat di dunia, bermain melawan tim teratas atau terbawah 11 lawan 11 sudah sulit, 11 lawan 10 bahkan lebih sulit, tidak peduli lawan siapa. Saya tidak ragu pada tim dan staf, hari ini tidak berjalan sesuai keinginan kami, tetapi kami perlu bangkit dan mencoba lagi."