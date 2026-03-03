Mantan bintang Chelsea, Filipe Luis, dipecat sebagai manajer Flamengo setelah memimpin timnya meraih kemenangan 8-0 di babak semifinal

Flamengo mengguncang dunia sepak bola Brasil pada Selasa dengan mengumumkan secara resmi kepergian pelatih kepala Luis. Keputusan ini datang sebagai perkembangan yang mengejutkan, setelah kemenangan telak 8-0 atas Madureira pada leg kedua semifinal Campeonato Carioca. Meskipun hasil tersebut memastikan kemenangan agregat 11-0 yang meyakinkan dan tiket ke final melawan rival abadi Fluminense, jajaran klub menilai perubahan diperlukan untuk mengatasi penurunan standar performa yang dirasakan.

Akhir mendadak masa jabatan Luis menandai bab penting bagi Rubro-Negro. Bergabung sebagai pemain pada 2019 dan beralih ke kepelatihan melalui tim muda pada 2024, kemunculannya sebagai pelatih senior disambut dengan antusiasme besar. Namun, lingkungan yang penuh tekanan di Maracana terbukti tidak ramah bagi legenda klub ini, sehingga manajemen bertindak cepat untuk merestrukturisasi tim.

Dalam pernyataanresmi, klub mengonfirmasi kepergian Filipe Luis (38 tahun) dan seluruh staf pelatihnya. "Clube de Regatas do Flamengo menginformasikan bahwa, mulai Selasa (3), Filipe Luis tidak lagi memimpin tim profesional secara teknis," kata klub. "Bersama dengannya, Ivan Palanco dan Diogo Linhares juga meninggalkan klub. Flamengo mengucapkan terima kasih kepada mantan atlet dan pelatih Filipe Luis atas segala pencapaian dan pengalaman yang dibagikan dalam perjalanan ini."