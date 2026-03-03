AFP
Mantan bintang Chelsea, Filipe Luis, dipecat sebagai manajer Flamengo setelah memimpin timnya meraih kemenangan 8-0 di babak semifinal
Kepergian yang kejam di tengah pesta gol
Flamengo mengguncang dunia sepak bola Brasil pada Selasa dengan mengumumkan secara resmi kepergian pelatih kepala Luis. Keputusan ini datang sebagai perkembangan yang mengejutkan, setelah kemenangan telak 8-0 atas Madureira pada leg kedua semifinal Campeonato Carioca. Meskipun hasil tersebut memastikan kemenangan agregat 11-0 yang meyakinkan dan tiket ke final melawan rival abadi Fluminense, jajaran klub menilai perubahan diperlukan untuk mengatasi penurunan standar performa yang dirasakan.
Akhir mendadak masa jabatan Luis menandai bab penting bagi Rubro-Negro. Bergabung sebagai pemain pada 2019 dan beralih ke kepelatihan melalui tim muda pada 2024, kemunculannya sebagai pelatih senior disambut dengan antusiasme besar. Namun, lingkungan yang penuh tekanan di Maracana terbukti tidak ramah bagi legenda klub ini, sehingga manajemen bertindak cepat untuk merestrukturisasi tim.
Dalam pernyataanresmi, klub mengonfirmasi kepergian Filipe Luis (38 tahun) dan seluruh staf pelatihnya. "Clube de Regatas do Flamengo menginformasikan bahwa, mulai Selasa (3), Filipe Luis tidak lagi memimpin tim profesional secara teknis," kata klub. "Bersama dengannya, Ivan Palanco dan Diogo Linhares juga meninggalkan klub. Flamengo mengucapkan terima kasih kepada mantan atlet dan pelatih Filipe Luis atas segala pencapaian dan pengalaman yang dibagikan dalam perjalanan ini."
Kenyataan yang kejam dari raksasa-raksasa Amerika Selatan
Luis meninggalkan jabatannya dengan catatan prestasi yang membuat banyak manajer berpengalaman iri, setelah memimpin 101 pertandingan dengan 64 kemenangan dan hanya 15 kekalahan. Selama musim 2024 dan 2025 yang dominan, ia mengumpulkan koleksi trofi yang mengesankan, termasuk Copa do Brasil, Brasileirao, dan CONMEBOL Libertadores yang prestisius. Warisan trofi yang begitu gemilang membuat timing pemecatannya menjadi mencolok, menyoroti budaya "menang sekarang" di mana bahkan juara kontinental pun tidak aman.
Retaknya hubungan mulai terlihat sejak awal musim 2026 meskipun tim meraih kemenangan besar di akhir pekan. Sebelum kekalahan telak dari Madureira, Flamengo sudah mengalami kekecewaan dengan kalah di Supercopa melawan Corinthians dan tersingkir oleh Lanus di CONMEBOL Recopa. Kegagalan meraih trofi di bulan-bulan awal tahun menciptakan atmosfer toksik yang bahkan delapan gol dalam satu pertandingan pun tidak bisa menyembunyikannya.
Selama kemenangan 8-0, sebagian pendukung Flamengo terdengar meneriakkan "tidak bermoral" kepada para pemain, mengungkapkan ketidakpuasan mendalam terhadap arah tim secara keseluruhan. Luis, yang selalu profesional, menolak untuk menghindari kritik selama konferensi pers terakhirnya. Ia mempertahankan karakter yang sama yang pernah membuatnya menjadi idola penggemar di lapangan, mengakui beban lambang yang diwakilinya.
Perpisahan yang penuh emosi di Maracana
Menghadapi tekanan yang semakin meningkat dan ikatan yang mendalam dengan klub, Luis menyampaikan pidato perpisahan yang menyentuh sebelum kabar pemecatannya diumumkan secara resmi. "Terlepas dari apa yang terjadi, jika besok saya tidak lagi di sini, cinta dan kasih sayang saya untuk Flamengo akan selalu ada. Dan saya yakin, dari para pendukung, bagi saya pun demikian," ujarnya kepada para wartawan.
Bek kiri mantan itu tetap teguh dalam keyakinannya bahwa para pendukung berhak menuntut keunggulan, bahkan ketika hasil di papan skor terlihat positif. "Tekanan sementara harus ada; sebagai pemain, saya sangat tertekan dan sangat dikritik, dan itu membuat saya lebih baik," jelasnya, menunjukkan ketahanan yang mendefinisikan karier bermainnya di level tertinggi di Eropa.
Jelas terharu saat memikirkan akhir perjalanannya di Rio de Janeiro, Luis menengok kembali tujuh tahun kebersamaannya dengan klub tersebut dengan kebanggaan yang besar. Ia jujur tentang dampak klub tersebut pada kehidupan pribadi dan profesionalnya, menolak untuk merasa kesal atas pengawasan yang ia hadapi selama awal tahun yang sulit.
Luis mengakhiri konferensi pers terakhirnya dengan menegaskan kembali ikatannya dengan para pendukung Rubro-Negro, terlepas dari keputusan dewan untuk bergerak ke arah yang berbeda. "Saya tidak ragu bahwa saya telah menjalani tahun-tahun terbaik dalam hidup saya di sini," katanya.
Pencarian pengganti dan final derby
Perhatian kini beralih ke posisi pelatih yang kosong, dengan ESPN melaporkan bahwa manajemen Flamengo telah mengidentifikasi Leonardo Jardim sebagai kandidat utama. Pelatih asal Portugal tersebut saat ini berstatus bebas transfer, dan negosiasi dilaporkan telah mencapai tahap lanjut. Perwakilan Jardim dilaporkan tiba di Rio pada Selasa untuk menuntaskan kontrak.
Tantangan segera bagi tim adalah mengabaikan gangguan dan fokus pada trofi yang segera diperebutkan. Flamengo dijadwalkan menghadapi Fluminense pada Minggu ini dalam final derby berisiko tinggi yang akan menentukan arah sisa musim ini. Para pemain kini harus beradaptasi dengan filosofi baru dalam waktu singkat sambil menghadapi basis penggemar yang tetap menuntut meskipun prestasi mencetak gol mereka baru-baru ini.
