Mandiri Media Cup 2025
Hadirkan Ekshibisi Legenda Timnas Indonesia, Mandiri Media Cup 2025 Resmi Bergulir Di Jakarta

16 tim dari berbagai instansi media nasional bersaing untuk menjadi yang terbaik di ajang Mandiri Media Cup 2025.

Oleh Rizkaart Cendradiputra

Turnamen mini soccer bertajuk Mandiri Media Cup 2025 resmi dibuka. Ajang bergengsi antarmedia ini mulai digelar pada Selasa (28/10) hingga Kamis (30/10), di CIBIS Park, Jakarta Selatan,

Sebanyak 16 tim dari berbagai instansi media nasional, baik televisi maupun media online, bakal bersaing untuk menjadi yang terbaik di Mandiri Media Cup 2025.

  • Mandiri Media Cup 2025

    Rise Beyond Limit

    Mengusung tema “Rise Beyond Limit”, Mandiri Media Cup 2025 diharapkan menjadi sebuah semangat untuk terus melampaui batas, baik di dalam maupun luar lapangan.

    Tema ini mencerminkan dedikasi para jurnalis yang tak hanya berjuang menyampaikan informasi, tetapi juga menjunjung tinggi sportivitas, solidaritas, dan kolaborasi lintas media.

  • Mandiri Media Cup 2025

    Apa Yang Dikatakan?

    Pembukaan Mandiri Media Cup 2025 dihadiri oleh Vice President Corporate Communication Bank Mandiri, Dicky Kristanto, Chief Marketing I.League, Budiman Dalimunthe, yang didampingi Andri Bagus Syaeful, selaku Ketua Panitia Penyelenggara Media Cup 2025.

    "Saya mewakili Bank Mandiri menyampaikan selamat bertanding. Mari kita jaga tinggi sportivitas. Ini ajang yang mestinya bisa memperkuat tali silaturahmi di antara kita semua," kata Dicky dalam sambutannya saat membuka Mandiri Media Cup 2025.

    "Bank Mandiri menitipkan pesan ke teman-teman media semoga pertandingannya bisa berjalan lancar, kita bisa mendapatkan hasil yang terbaik, yang semua juga bisa dapat giliran jadi juara kalau bisa ya. Jadi ada kebanggaan lah dan insya Allah ini bisa memberikan manfaat buat kita semua," tambahnya.

  • Wadah Kompetisi Mandiri

    Sementara itu, Budiman Dalimunthe menyampaikan, selain untuk menjalin tali silaturahmi, Mandiri Media Cup 2025 jadi kesempatan bagi para awak media untuk menciptakan kompetisi dan menerapkan regulasinya sendiri.

    Ia juga berpesan kepada seluruh kontestan yang beraksi di Mandiri Media Cup 2025 untuk percaya dengan regulasi yang ditetapkan panitia.

    "Pasti panitianya dari jurnalis dan pers juga. Nah, di sini panitia diuji untuk objektif. Jadi panitia mudah-mudahan bisa menerapkan bukan soal menang atau kalah dalam menerapkan regulasi, tapi soal benar atau salah sesuai dengan aturan regulasi," tuturnya.

    "Untuk teman-teman yang bertanding harus percaya, ke panitianya entah dia dari institusi manapun, kalian harus percaya bahwa mereka adalah orang-orang yang objektif yang profesional dalam menerapkan regulasi."

    "Mereka menerapkan benar atau salah, sementara teman-teman bertanding semangat untuk meraih yang terbaik ini tentang menang atau kalah harga diri buat kalian," beber Budiman.

  • Mandiri Media Cup 2025

    Ditutup Legenda Timnas

    Selain menyajikan pertandingan mini soccer, Mandiri Media Cup 2025 juga menghadirkan berbagai aktivitas menarik seperti zona UMKM kuliner, area komunitas, dan Pameran Foto yang dapat dinikmati pengunjung di CIBIS Park.

    "Untuk tahun ini bedanya kita ada pameran foto, nanti juga ada pertandingan ekshibisi antara PSSI Pers Senior melawan Timnas Legend's, itu untuk acara penutup Mandiri Media Cup 2025. Kami juga ada pemberian santunan untuk anak yatim, insya Allah," kata Andri Bagus.