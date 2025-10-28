Hadirkan Ekshibisi Legenda Timnas Indonesia, Mandiri Media Cup 2025 Resmi Bergulir Di Jakarta

Sementara itu, Budiman Dalimunthe menyampaikan, selain untuk menjalin tali silaturahmi, Mandiri Media Cup 2025 jadi kesempatan bagi para awak media untuk menciptakan kompetisi dan menerapkan regulasinya sendiri.

Ia juga berpesan kepada seluruh kontestan yang beraksi di Mandiri Media Cup 2025 untuk percaya dengan regulasi yang ditetapkan panitia.

"Pasti panitianya dari jurnalis dan pers juga. Nah, di sini panitia diuji untuk objektif. Jadi panitia mudah-mudahan bisa menerapkan bukan soal menang atau kalah dalam menerapkan regulasi, tapi soal benar atau salah sesuai dengan aturan regulasi," tuturnya.

"Untuk teman-teman yang bertanding harus percaya, ke panitianya entah dia dari institusi manapun, kalian harus percaya bahwa mereka adalah orang-orang yang objektif yang profesional dalam menerapkan regulasi."

"Mereka menerapkan benar atau salah, sementara teman-teman bertanding semangat untuk meraih yang terbaik ini tentang menang atau kalah harga diri buat kalian," beber Budiman.