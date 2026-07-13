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mancini italia nazionaleGetty Images
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Mancini: "Saya pelatih tim nasional? Tanyakan saja pada Malagò"

Italy
Transfers
R. Mancini

Mantan pelatih kepala itu menanggapi dengan lelucon mengenai spekulasi tentang kemungkinan kembalinya dia ke bangku cadangan timnas Italia

Roberto Mancini, salah satu calon pelatih tim nasional, berbicara kepada ANSA: "Saya jadi pelatih? Tanyakan saja kepada Malagò. Saya tidak tahu, ada Malagò, tanyakan saja kepadanya."


  • Mancini berbicara di sela-sela Pertandingan Amal yang sedang berlangsung di L'Aquila mengenai spekulasi bahwa presiden FIGC mungkin akan secara mengejutkan mengumumkan penunjukannya sebagai pelatih kepala tim nasional. Presiden FIGC sendiri juga hadir di ibu kota Abruzzo tersebut, dan telah melakukan tendangan awal pada pertandingan yang menampilkan Mancini sebagai pelatih tim nasional yang terdiri dari para penyanyi dan jurnalis.


    Kemudian, Mancini memberikan prediksinya mengenai Piala Dunia: "Inggris yang akan memenangkannya."


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