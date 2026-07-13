Mancini: "Saya pelatih tim nasional? Tanyakan saja pada Malagò"

Mancini berbicara di sela-sela Pertandingan Amal yang sedang berlangsung di L'Aquila mengenai spekulasi bahwa presiden FIGC mungkin akan secara mengejutkan mengumumkan penunjukannya sebagai pelatih kepala tim nasional. Presiden FIGC sendiri juga hadir di ibu kota Abruzzo tersebut, dan telah melakukan tendangan awal pada pertandingan yang menampilkan Mancini sebagai pelatih tim nasional yang terdiri dari para penyanyi dan jurnalis.





Kemudian, Mancini memberikan prediksinya mengenai Piala Dunia: "Inggris yang akan memenangkannya."



