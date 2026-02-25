Getty Images Sport
Manchester United terjebak dalam kebuntuan negosiasi kontrak Kobbie Mainoo
Manchester United belum memulai pembicaraan dengan Mainoo.
Menurut The Sun, Manchester United belum memulai negosiasi dengan Mainoo mengenai kontrak baru. Kontrak pemain internasional Inggris tersebut berlaku hingga 2027, dan laporan tersebut menyebutkan bahwa ia meminta untuk dipinjamkan ke klub lain pada musim panas. Ia belum pernah tampil sebagai starter di bawah asuhan Ruben Amorim, namun kembali masuk ke starting XI di bawah asuhan Carrick, sejak mantan gelandang Tottenham dan United tersebut ditunjuk sebagai pelatih interim. United memiliki opsi untuk memperpanjang kontrak Mainoo selama satu tahun lagi.
Meskipun gelandang tersebut belum menjadi pemain yang matang, Carrick sengaja menahan diri untuk tidak memberikan nasihat berlebihan kepada pemain muda tersebut. Manajer percaya bahwa setelah periode mental yang melelahkan, intervensi coaching terbaik seringkali adalah tidak melakukan intervensi sama sekali, memberikan ruang bagi "bakat besar" tersebut untuk bernapas dan menemukan alur alami tanpa takut digantikan secara langsung.
Pujian Carrick untuk gelandang
Carrick telah memuji potensi gelandang muda tersebut seiring berjalannya musim.
"Saya sudah mengenal Kobbie sejak lama. Saya mulai bekerja dengannya saat dia berusia 13 atau 14 tahun, saat saya mulai mengikuti kursus lisensi kepelatihan - beberapa tahun yang lalu," katanya kepada BBC Sport. "Hanya sedikit-sedikit. Dan kemudian, tentu saja, saat saya pertama kali di sini, dia juga ikut serta sedikit-sedikit.
"Jadi, menurut saya, mengenal dia, memiliki pengalaman dengannya, dan melihatnya tampil di level seperti itu pada kesempatan besar... Saya tadi mengatakan tentang pelatih yang mampu beradaptasi di sini dan di level untuk menghadapinya. Apa yang Kobbie lakukan di usia yang begitu muda sungguh luar biasa.
"Kita lupa betapa mudanya dia. Saya hanya penggemar berat menontonnya bermain dan tahu apa yang dia mampu lakukan. Jadi, itu bukan keputusan besar untuk memainkannya. Dan, jujur saja, tidak mudah menemukan ritme dan bentuk permainan saat belum bermain. Ada hal-hal yang bisa dia perbaiki, hal-hal yang bisa dia tingkatkan, tapi kami belum benar-benar memulai hal-hal itu karena kami hanya membiarkannya bermain dan menemukan alirannya."
"Saya sangat sadar untuk tidak memberinya terlalu banyak—hanya beberapa petunjuk kecil, sedikit hal-hal posisi, dan beberapa hal kecil di sana-sini—tapi percaya pada apa yang dia miliki. Dia adalah pemain sepak bola yang fantastis dan dia memiliki bakat yang luar biasa."
Panggilan Tuchel
Mainoo telah tampil dalam 10 pertandingan untuk Inggris, namun belum pernah bermain di bawah manajer baru Thomas Tuchel. Ia terakhir kali bermain untuk negaranya di bawah manajer sementara Lee Carsley, saat The Three Lions mengalahkan Republik Irlandia dengan skor 2-0 pada September 2024.
Pelatih asal Jerman itu telah membuka pintu bagi kembalinya gelandang tersebut.
Dia mengatakan: "Sangat bagus bahwa [Mainoo] kembali ke lapangan. Dia adalah talenta yang luar biasa," kata Tuchel saat menghadiri undian UEFA Nations League.
"Dia sudah bermain dalam turnamen dari awal hingga akhir untuk Inggris, jadi dia kembali dalam perhitungan, begitu pula Luke Shaw dan Harry [Maguire].
"Ada beberapa pemain yang tiba-tiba kembali dalam perhitungan, mereka bermain dengan formasi empat bek dan gaya bermain yang berbeda, yang sedikit lebih mudah diadaptasi ke struktur kami saat ini. Ini adalah persaingan yang baik."
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Inggris akan menghadapi Uruguay dan Jepang dalam pertandingan persahabatan Piala Dunia yang akan digelar pada bulan Maret; di turnamen tersebut, mereka akan bertanding melawan Kroasia, Ghana, dan Panama di Grup L pada turnamen yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada.
