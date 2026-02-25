Manchester United terjebak dalam kebuntuan negosiasi kontrak Kobbie Mainoo

Carrick telah memuji potensi gelandang muda tersebut seiring berjalannya musim.

"Saya sudah mengenal Kobbie sejak lama. Saya mulai bekerja dengannya saat dia berusia 13 atau 14 tahun, saat saya mulai mengikuti kursus lisensi kepelatihan - beberapa tahun yang lalu," katanya kepada BBC Sport. "Hanya sedikit-sedikit. Dan kemudian, tentu saja, saat saya pertama kali di sini, dia juga ikut serta sedikit-sedikit.

"Jadi, menurut saya, mengenal dia, memiliki pengalaman dengannya, dan melihatnya tampil di level seperti itu pada kesempatan besar... Saya tadi mengatakan tentang pelatih yang mampu beradaptasi di sini dan di level untuk menghadapinya. Apa yang Kobbie lakukan di usia yang begitu muda sungguh luar biasa.

"Kita lupa betapa mudanya dia. Saya hanya penggemar berat menontonnya bermain dan tahu apa yang dia mampu lakukan. Jadi, itu bukan keputusan besar untuk memainkannya. Dan, jujur saja, tidak mudah menemukan ritme dan bentuk permainan saat belum bermain. Ada hal-hal yang bisa dia perbaiki, hal-hal yang bisa dia tingkatkan, tapi kami belum benar-benar memulai hal-hal itu karena kami hanya membiarkannya bermain dan menemukan alirannya."

"Saya sangat sadar untuk tidak memberinya terlalu banyak—hanya beberapa petunjuk kecil, sedikit hal-hal posisi, dan beberapa hal kecil di sana-sini—tapi percaya pada apa yang dia miliki. Dia adalah pemain sepak bola yang fantastis dan dia memiliki bakat yang luar biasa."