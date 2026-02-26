Manchester United telah mencapai kesepakatan dengan klub raksasa Turki untuk menjual kiper cadangan Altay Bayindir, sebagai bagian dari upaya untuk mengurangi beban gaji

Negosiasi antara United dan Besiktas telah berkembang dengan cepat dalam beberapa pekan terakhir, yang berujung pada terobosan yang akan membawa Bayindir bergabung dengan Black Eagles, seperti dilaporkan oleh Fanatik. Tim berbasis di Istanbul tersebut sebelumnya menunjukkan minat selama jendela transfer musim dingin, namun kesepakatan tidak terwujud pada tahap tersebut. Namun, ketekunan dewan direksi Besiktas akhirnya membuahkan hasil. Laporan menunjukkan bahwa klub Turki tersebut berhasil menegosiasikan syarat finansial hingga level yang dapat dikelola setelah hambatan awal terkait ekspektasi gaji pemain. Diketahui bahwa pembicaraan awal terhenti saat mencoba mencocokkan penghasilannya saat ini, tetapi kompromi akhirnya tercapai untuk memfasilitasi transfer.

Syarat akhir kesepakatan menunjukkan "akhir yang bahagia" bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi ini. Besiktas diperkirakan akan membayar biaya sekitar €5 juta, memungkinkan United untuk mengembalikan investasi awal mereka dari 2023. Mengenai rincian kontrak, laporan menambahkan bahwa kiper tersebut meminta gaji sekitar €3 juta tetapi akhirnya disepakati menjadi €2 juta.