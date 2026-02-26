Getty
Manchester United telah mencapai kesepakatan dengan klub raksasa Turki untuk menjual kiper cadangan Altay Bayindir, sebagai bagian dari upaya untuk mengurangi beban gaji
Akhir dari babak yang menantang di Premier League
Langkah ini menandai akhir yang cepat dari babak yang sulit bagi kiper berusia 27 tahun di Premier League. Meskipun statusnya sebagai pemain reguler tim nasional Turki, Bayindir telah terpaksa duduk di bangku cadangan sejak kedatangannya dari Fenerbahce dalam kesepakatan senilai sekitar €5 juta. Dengan United fokus pada keberlanjutan finansial di bawah struktur olahraga baru, melepas pemain cadangan dengan gaji tinggi menjadi prioritas. Pihak manajemen klub melihat penjualan mantan kapten Fenerbahce ini sebagai langkah logis untuk membebaskan sumber daya sambil memungkinkan pemain tersebut kembali bermain secara reguler di tim utama di klub lain.
Rincian perjanjian Beşiktaş
Negosiasi antara United dan Besiktas telah berkembang dengan cepat dalam beberapa pekan terakhir, yang berujung pada terobosan yang akan membawa Bayindir bergabung dengan Black Eagles, seperti dilaporkan oleh Fanatik. Tim berbasis di Istanbul tersebut sebelumnya menunjukkan minat selama jendela transfer musim dingin, namun kesepakatan tidak terwujud pada tahap tersebut. Namun, ketekunan dewan direksi Besiktas akhirnya membuahkan hasil. Laporan menunjukkan bahwa klub Turki tersebut berhasil menegosiasikan syarat finansial hingga level yang dapat dikelola setelah hambatan awal terkait ekspektasi gaji pemain. Diketahui bahwa pembicaraan awal terhenti saat mencoba mencocokkan penghasilannya saat ini, tetapi kompromi akhirnya tercapai untuk memfasilitasi transfer.
Syarat akhir kesepakatan menunjukkan "akhir yang bahagia" bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi ini. Besiktas diperkirakan akan membayar biaya sekitar €5 juta, memungkinkan United untuk mengembalikan investasi awal mereka dari 2023. Mengenai rincian kontrak, laporan menambahkan bahwa kiper tersebut meminta gaji sekitar €3 juta tetapi akhirnya disepakati menjadi €2 juta.
Masa jabatan yang sulit di Old Trafford
Statistik Bayindir selama masa baktinya di Inggris mencerminkan seorang pemain yang kesulitan menemukan ritme di tengah peluang yang terbatas. Sejak bergabung pada September 2023, ia primarily digunakan sebagai opsi rotasi di belakang Andre Onana, yang saat ini sedang dipinjamkan ke klub Turki Trabzonspor. Sejak kedatangannya, Bayindir telah terlibat dalam 17 pertandingan di semua kompetisi dan berhasil mencatatkan tiga clean sheet.
Meskipun penampilannya singkat, profesionalismenya tidak pernah dipertanyakan oleh staf pelatih. Namun, kebutuhan akan kehadiran yang lebih konsisten di posisi kiper dan keinginan klub untuk merombak departemen kiper mereka berarti masa depan jangka panjangnya berada di luar Manchester. Keputusan untuk menjualnya sekarang dianggap sebagai langkah proaktif oleh United untuk menghindari situasi di mana aset berharga duduk menganggur di bangku cadangan, di mana Bayindir saat ini bertindak sebagai cadangan untuk Senne Lammens. Bagi kiper internasional Turki ini, kesempatan untuk memimpin barisan pertahanan salah satu klub paling bersejarah di Turki menawarkan platform yang sempurna untuk menghidupkan kembali kariernya yang sedikit stagnan selama masa baktinya di wilayah barat laut Inggris.
Menjelang jendela transfer musim panas
Seiring mendekatnya jendela transfer, proses formalitas kesepakatan diperkirakan akan diselesaikan dengan lancar. Kesepakatan tersebut sudah sangat matang sehingga pemain siap menandatangani kontrak begitu periode pendaftaran dibuka.
Bagi United, penjualan ini hanyalah salah satu bagian dari puzzle yang lebih besar saat mereka berencana untuk merombak skuad. Dengan menghilangkan gaji Bayindir dari buku keuangan, klub menciptakan ruang tambahan dalam aturan Profit and Sustainability Rules (PSR), yang telah menjadi topik pembicaraan utama bagi klub-klub Premier League. Fokus kini beralih ke pencarian pengganti yang cocok untuk memberikan perlindungan yang andal bagi Lammens, kemungkinan opsi lokal atau kiper berpengalaman dengan gaji lebih rendah. Adapun Besiktas, mereka telah mendapatkan talenta internasional yang terbukti dan sangat mengenal Super Lig, memperkuat skuad mereka untuk perburuan gelar musim depan.
