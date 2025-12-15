Man United Mainoo Amorim gfxGetty/GOAL
Yosua Arya

Ada Apa Dengan Jebolan Akademi Manchester United: Setelah Marcus Rashford & Alejandro Garnacho, Kini Giliran Kobbie Mainoo Jadi Korban Ruben Amorim?

Pertama, Ruben Amorim menegur Marcus Rashford, tetapi penggemar Manchester United tidak bersuara karena mereka juga mempertanyakan komitmen dan performanya. Kemudian ia menegur Alejandro Garnacho dan mereka tetap tidak bersuara karena sikap pemain itu sudah tidak tertahankan. Tetapi kemudian ia menegur Kobbie Mainoo dan terjadi kehebohan, cukup untuk akhirnya membuat para pendukung kehilangan kesabaran.

Dalam wawancara pertamanya sebagai manajer Manchester United dengan situs web klub, ia mengatakan hal terpenting bukanlah membuat para pemainnya beradaptasi dengan formasi barunya, tetapi kembali ke dasar-dasar apa artinya bermain untuk Setan Merah.

"Hal terpenting adalah rasa memiliki klub. Dan kita memiliki sejarah dalam hal itu," kata Amorim setelah minggu pertamanya bekerja di Carrington.

"Saya pikir ini penting karena banyak orang sekarang membicarakan formasi 3-4-3 dan 4-3-3 dan semua hal itu. Tetapi ketika saya berpikir sebagai pemain atau sebagai rekan satu tim Manchester United, ini bukan tentang sistem atau formasi, melainkan tentang karakter para pemain, cara mereka memandang klub. Hal terpenting bagi saya saat ini adalah menciptakan prinsip, identitas, dan karakter yang kita miliki di masa lalu."

Tanyakan kepada penggemar United mana pun tentang identitas klub dan dua tema akan muncul: sepak bola menyerang yang berani dan pemain muda, terutama pemain muda binaan akademi. Amorim kurang memprioritaskan kedua prinsip tersebut.

Meskipun penggemar United sangat sabar dengan pelatih yang memimpin musim terburuk mereka dalam 51 tahun, terus menyanyikan bahwa pelatih asal Portugal itu akan "mengubah keadaan The Reds" di pertandingan, minimnya penggunaan Mainoo, yang merupakan satu-satunya lulusan akademi dalam skuad yang memiliki penampilan di tim utama, sangat menguji kepercayaan mereka...

  • Manchester United v Sunderland - Premier LeagueGetty Images Sport

    12 menit per pertandingan

    Perasaan para penggemar United terhadap Mainoo terlihat dari tepuk tangan meriah yang diterimanya saat masuk sebagai pemain pengganti melawan Wolves pekan lalu. Tetapi, waktu masuknya menunjukkan betapa tidak pentingnya dia dalam tim. Saat itu menit ke-78 dan United sudah unggul 3-1 melawan tim terburuk di liga, mungkin dalam sejarah Liga Primer.

    Sulit untuk tidak mengingat kembali saat Mainoo pertama kali tampil di Molineux lebih dari dua tahun lalu, bermain penuh dan mencetak gol kemenangan di menit-menit terakhir dengan pergerakan cerdik dan tendangan melengkung rendah tepat ke sudut bawah gawang. Ada kegembiraan yang nyata tentang Mainoo saat itu setelah mencetak gol Liga Primer pertamanya melawan Wolves, yang kemudian diikuti dengan tendangan melengkung yang menakjubkan melawan Liverpool dan kemudian menyelesaikan serangan tim yang luar biasa yang terbukti menjadi penentu kemenangan di final Piala FA melawan Manchester City.

    Terobosan yang cepat ke timnas Inggris untuk bermain enam pertandingan di Euro 2024 tampaknya mengukuhkan posisinya, tetapi kariernya kini berada di persimpangan jalan karena ia masih menunggu kesempatan untuk menjadi starter di liga musim ini. Waktu bermain terbanyaknya adalah 45 menit melawan Burnley pada bulan Agustus ketika Mason Mount cedera. Rata-rata ia bermain 12 menit per pertandingan Liga Primer.

  • Bukan bahan lelucon

    Amorim menurunkan Mainoo sebagai starter dalam delapan dari 13 pertandingan Liga Primer pertamanya, sebagian besar di lini tengah ganda bersama Manuel Ugarte. Momen yang paling mengejutkan adalah ketika ia menurunkannya sebagai false nine melawan Crystal Palace, pertandingan yang dimenangkan Crystal Palace dengan skor 2-0. Kemudian ia mengalami cedera saat latihan yang membuatnya absen selama dua bulan, dan ketika ia kembali, Casemiro telah kembali merebut posisinya di lini tengah, dengan Mainoo hanya menjadi starter ketika Amorim ingin mengistirahatkan pemain untuk babak gugur Liga Europa.

    Gol brilian Mainoo melawan Lyon membuat United tetap bertahan di kompetisi, tetapi ia tidak diberi peran yang lebih besar dan di final melawan Tottenham ia dimasukkan pada waktu tambahan. Tapi tetap mengejutkan melihatnya tidak menjadi starter dalam tiga pertandingan pertama Liga Primer musim ini, dan hal itu terus berlangsung selama empat bulan, yang menyebabkan Amorim sering ditanya mengapa ia jarang menggunakan Mainoo.

    Dan ketika nama Mainoo disebutkan dalam konferensi pers setelah hasil imbang 1-1 yang mengecewakan di kandang melawan West Ham, Amorim tertawa kecil, mengejutkan para jurnalis di ruangan itu dan membuat marah banyak penggemar yang menonton secara daring. Bagi sang manajer, tampaknya, Mainoo telah menjadi semacam lelucon.

    "Saya mengerti apa yang Anda katakan - Anda menyukai Kobbie, dia pernah menjadi starter untuk Inggris," katanya. "Tetapi itu tidak berarti bahwa saya perlu memasukkan Kobbie [ke dalam tim] ketika saya merasa bahwa saya seharusnya tidak memasukkan Kobbie [ke dalam tim], jadi itu keputusan saya. Saya hanya ingin menang, saya tidak melihat siapa pemainnya, saya tidak peduli tentang itu, saya hanya mencoba untuk menurunkan pemain terbaik di lapangan."

  • FBL-ENG-PR-MAN UTD-SUNDERLANDAFP

    Perang budaya akademi

    Tapi, Amorim melewatkan poin penting: penting untuk dicatat bahwa Mainoo adalah satu-satunya pemain akademi yang tersisa dan ia hampir tidak lagi menjadi bagian dari tim. Hal ini menyebabkan percakapan panas antara pelatih dan jurnalis BBC Simon Stone, yang menyatakan bahwa Amorim tidak "mempercayai" pemain dari akademi. "Mengapa?" adalah respons kesal sang pelatih, hanya untuk diberitahu "karena Anda tidak pernah memilih pemain dari sana". Untuk meringkas situasi yang buruk, Amorim menyebut Mainoo sebagai salah satu pemain akademi yang ia pilih.

    Kurangnya menit bermain Mainoo sebagian menyebabkan fokus besar tertuju pada Shea Lacey, pemain berusia 18 tahun yang telah masuk dalam skuad untuk empat pertandingan terakhir.

    Penyebutan nama Lacey justru memicu reaksi tidak percaya yang lebih besar dari Amorim, yang dengan masuk akal menjelaskan bahwa Amad Diallo dan Bryan Mbeumo adalah opsi yang lebih dapat diandalkan ketimbang remaja yang belum teruji tersebut. Para penggemar United sebenarnya tidak terlalu mempermasalahkan minimnya menit bermain Lacey. Yang sulit dipahami oleh banyak orang adalah absennya Mainoo - pemain yang pernah menjadi starter di final Euro dan mencetak gol di final Piala FA - serta yang diyakini banyak pihak mampu membuat permainan tim yang kerap tersendat ini menjadi lebih baik.

    Dan meskipun Amorim selalu berbicara tentang keinginan untuk menang, timnya tidak cukup sering melakukannya.

    Sebagai pembelaan untuk sang manajer, ia memiliki jauh lebih sedikit pertandingan untuk memberikan kesempatan kepada pemain muda dibandingkan musim lalu, ketika Chido Obi, Toby Collyer, Tyler Fredricson dan Harry Amass semuanya mendapatkan kesempatan. Namun, Mainoo telah membuktikan dirinya, tetapi menjadi korban dari sistem kaku Amorim dan desakannya untuk memainkan dua gelandang. Ini berarti ia bersaing langsung dengan Bruno Fernandes, yang kebetulan adalah pemain terpenting United dan seseorang yang tidak pernah cedera.

  • Wolverhampton Wanderers v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    "Harus keluar dari sana"

    Amorim belum mampu memberikan jaminan bahwa Mainoo akan lebih banyak bermain ketika Mbeumo dan Amad berangkat ke Piala Afrika. Dan meskipun solusi yang jelas adalah memainkan Fernandes lebih ke depan untuk menggantikan Mbeumo di gelandang serang dan membawa Mainoo kembali, kemungkinan besar Mason Mount akan mendapatkan lebih banyak kesempatan bermain dan pemain berusia 20 tahun itu akan tetap berada di bangku cadangan.

    Agar Mainoo dapat kembali membangun kariernya, pindah pada bulan Januari adalah suatu keharusan. Fakta bahwa dia tidak ingin pergi secara permanen, atau setidaknya belum, menunjukkan bahwa dia masih berkomitmen pada klub dan tidak ingin meninggalkan klub, terutama dengan masa depan jangka panjang Amorim di klub yang jauh dari aman. Tetapi sekarang legenda United mendesaknya untuk pergi.

    "Jika saya memikirkannya dan menempatkan diri saya di posisi Kobbie Mainoo, saya akan keluar dari sana, harus," kata Rio Ferdinand di saluran YouTube-nya. "Dia telah menyia-nyiakan 18 bulan kariernya di Manchester United. Dia mungkin berada di sana enam bulan lebih lama dari seharusnya. Seharusnya dia pergi saja dan saya pikir agennya dan yang lebih penting lagi keluarganya harus melindunginya."

  • Manchester United v West Ham United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Tidak memahami klub

    Paul Scholes mengutarakan amarahnya di Instagram awal bulan ini setelah Amorim mengklaim Mainoo adalah pemain inti. "Omong kosong," tulis Scholes menanggapi pernyataan Amorim. "Anak itu dihancurkan, tidak dimainkan di tim yang tidak bisa mengendalikan permainan. Saya benci melihat pemain binaan sendiri pergi, tetapi mungkin ini yang terbaik untuknya sekarang, sudah cukup."

    Scholes menghapus komentarnya, tetapi ia menegaskan kembali pandangannya yang sama dalam episode terbaru podcast The Good, The Bad and the Football. "Anda harus menyarankan dia untuk pergi. Jika dia menelepon saya dan berkata 'Saya pikir Chelsea tertarik pada saya, bagaimana menurut Anda?' Saya akan mengatakan 'pergilah!'."

    Bagi Scholes, saga Mainoo hanyalah satu contoh yang menunjukkan bahwa Amorim bukanlah manajer yang tepat untuk United. "Saya rasa manajer ini tidak mengerti klub ini, titik," katanya. "Saya rasa dia bukan orang yang tepat. Manchester United lebih tentang mengambil risiko dan hiburan daripada apa pun, di kandang membuat para penggemar duduk di kursi mereka dengan penuh semangat, pemain sayap yang mampu melewati lawan, tembakan ke gawang."

    "Tidak ada apa-apa di sana. Dia memasukkan empat bek melawan West Ham. Jika kita unggul 1-0, manajer selalu mengatakan kita harus menyerang titik lemah lawan, kita akan mencetak dua, tiga, empat gol. Dia tidak mengerti, saya rasa tidak ada seorang pun di klub ini yang mengerti Manchester United."

  • FBL-ENG-PR-MAN CITY-MAN UTDAFP

    Pemberontakan akan segera terjadi

    Scholes menambahkan: "Tentu saja, mereka menyukai pemain binaan sendiri di United, jadi mengapa Jason Wilcox, Berrada, membiarkan manajer memperlakukan talenta binaan sendiri seperti itu? Jika Anda menang setiap minggu dan berada di puncak liga, ya, tetapi mereka berada di peringkat ke-12 di liga."

    Dan itulah poin kuncinya. Amorim akan memiliki sedikit 'musuh' jika dia mengawasi kebangkitan United ke puncak dengan sedikit pengaruh pemain binaan sendiri. Di saat-saat sulit, melihat pemain lokal menembus tim, seperti yang dilakukan Mainoo dan Garnacho selama musim kedua Erik ten Hag yang sulit, dapat meredakan luka.

    Kemenangan United atas Wolves membawa mereka ke posisi keenam di Liga Primer, tetapi ujian sebenarnya datang sekarang di periode Natal yang sibuk ketika United menghadapi Bournemouth, Aston Villa dan Newcastle United, dan harus bermain tanpa Amad dan Mbeumo. Dan jika musim terus berlanjut dengan pola satu langkah maju dan satu langkah mundur, maka suara-suara yang menentang cara Amorim mengelola klub akan berubah menjadi pemberontakan besar-besaran.

