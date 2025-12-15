Ada Apa Dengan Jebolan Akademi Manchester United: Setelah Marcus Rashford & Alejandro Garnacho, Kini Giliran Kobbie Mainoo Jadi Korban Ruben Amorim?

Dalam wawancara pertamanya sebagai manajer Manchester United dengan situs web klub, ia mengatakan hal terpenting bukanlah membuat para pemainnya beradaptasi dengan formasi barunya, tetapi kembali ke dasar-dasar apa artinya bermain untuk Setan Merah.

"Hal terpenting adalah rasa memiliki klub. Dan kita memiliki sejarah dalam hal itu," kata Amorim setelah minggu pertamanya bekerja di Carrington.

"Saya pikir ini penting karena banyak orang sekarang membicarakan formasi 3-4-3 dan 4-3-3 dan semua hal itu. Tetapi ketika saya berpikir sebagai pemain atau sebagai rekan satu tim Manchester United, ini bukan tentang sistem atau formasi, melainkan tentang karakter para pemain, cara mereka memandang klub. Hal terpenting bagi saya saat ini adalah menciptakan prinsip, identitas, dan karakter yang kita miliki di masa lalu."

Tanyakan kepada penggemar United mana pun tentang identitas klub dan dua tema akan muncul: sepak bola menyerang yang berani dan pemain muda, terutama pemain muda binaan akademi. Amorim kurang memprioritaskan kedua prinsip tersebut.

Meskipun penggemar United sangat sabar dengan pelatih yang memimpin musim terburuk mereka dalam 51 tahun, terus menyanyikan bahwa pelatih asal Portugal itu akan "mengubah keadaan The Reds" di pertandingan, minimnya penggunaan Mainoo, yang merupakan satu-satunya lulusan akademi dalam skuad yang memiliki penampilan di tim utama, sangat menguji kepercayaan mereka...