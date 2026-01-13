Manchester United Segera Umumkan Michael Carrick Sebagai Manajer Interim?

Setelah memimpin pertandingan kedua dan terakhirnya sebagai pelatih sementara dalam kekalahan melawan Brighton, Darren Fletcher mengatakan bahwa membangun kepercayaan diri dalam skuad akan menjadi prioritas. Ia juga menyarankan bahwa mungkin butuh waktu bagi para pemain untuk menyesuaikan diri kembali dari formasi 3-4-3 Ruben Amorim.

"Kepercayaan diri dan mungkin terbiasa bermain dengan gaya dan formasi tertentu yang sulit untuk diadaptasi," katanya kepada TNT Sports. "Tapi [para pemain] harus bersatu. Hal terpenting bagi saya adalah kelompok, para pemain, siapa pun yang memimpin mereka, harus bersatu. Hanya merekalah yang berada dalam situasi ini, hanya merekalah yang dapat melakukan sesuatu, membangun kepercayaan diri melalui kerja keras dan mungkin meraih beberapa hasil.

"Anda ingin memainkan sepakbola yang bagus, tetapi Anda harus menemukan cara untuk menang terlebih dahulu dan, setelah Anda melakukannya, kerja keras, sikap, dan penerapan. Mungkin terkadang tidak indah, tetapi dari situ Anda bisa tumbuh dan membangun, dan kemudian sepakbola yang cepat dan menarik bisa datang."