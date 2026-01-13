Getty Images Sport
Manchester United Segera Umumkan Michael Carrick Sebagai Manajer Interim?
Carrick setuju dengan kesepakatan Man Utd
Menurut beberapa laporan baru-baru ini, kesepakatan yang akan membuat Carrick kembali ke Old Trafford sudah hampir selesai. Daily Mail mengutip jangka waktu 48 jam untuk pengumuman dari United, yang berpotensi - dan idealnya - membuat Carrick memimpin latihan untuk pertama kalinya pada hari Rabu ketika para pemain kembali dari liburan dua hari setelah kalah dari Brighton di Piala FA.
Diperkirakan bahwa detail akhir masih perlu diselesaikan, dengan pembicaraan beralih ke siapa saja yang akan mengisi posisi asisten dan staf dalam kepelatihan Carrick di Setan Merah. Fabrizio Romano mengatakan bahwa Carrick telah "menerima semua syarat" dari kontrak yang diusulkan.
Carrick hadapi tantangan besar di Man United
Setelah memimpin pertandingan kedua dan terakhirnya sebagai pelatih sementara dalam kekalahan melawan Brighton, Darren Fletcher mengatakan bahwa membangun kepercayaan diri dalam skuad akan menjadi prioritas. Ia juga menyarankan bahwa mungkin butuh waktu bagi para pemain untuk menyesuaikan diri kembali dari formasi 3-4-3 Ruben Amorim.
"Kepercayaan diri dan mungkin terbiasa bermain dengan gaya dan formasi tertentu yang sulit untuk diadaptasi," katanya kepada TNT Sports. "Tapi [para pemain] harus bersatu. Hal terpenting bagi saya adalah kelompok, para pemain, siapa pun yang memimpin mereka, harus bersatu. Hanya merekalah yang berada dalam situasi ini, hanya merekalah yang dapat melakukan sesuatu, membangun kepercayaan diri melalui kerja keras dan mungkin meraih beberapa hasil.
"Anda ingin memainkan sepakbola yang bagus, tetapi Anda harus menemukan cara untuk menang terlebih dahulu dan, setelah Anda melakukannya, kerja keras, sikap, dan penerapan. Mungkin terkadang tidak indah, tetapi dari situ Anda bisa tumbuh dan membangun, dan kemudian sepakbola yang cepat dan menarik bisa datang."
Carrick didukung Ronaldo
Ketika Carrick menjabat sebagai pelatih sementara Manchester United pada tahun 2021, Cristiano Ronaldo adalah salah satu pemain yang bermain di bawah asuhannya. Keduanya sebelumnya pernah menjadi rekan satu tim selama masa kejayaan Ronaldo di Old Trafford dan dalam sebuah unggahan media sosial sebelum Ralf Rangnick mengambil alih untuk sisa musim, ia menyebut mantan pemain Inggris itu sebagai "sosok berkelas" yang ditakdirkan untuk menjadi "pelatih hebat".
Pemenang Ballon d'Or lima kali itu berkata: "Secara pribadi, saya bangga telah bermain bersamanya di sisi saya serta bersamanya sebagai manajer di bangku cadangan kami."
Kapan pertandingan pertama Carrick sebagai manajer interim Man United?
Carrick tampaknya akan memimpin pertandingan pertamanya untuk pertandingan berat melawan Manchester City pada lanjutan Liga Primer, Sabtu (17/1) malam WIB. Tim asuhan Pep Guardiola tak terkalahkan dalam 12 pertandingan di semua kompetisi, sejak akhir November, dan baru saja mencetak sepuluh gol melawan Exeter di Piala FA. Mereka juga menang 3-0 ketika United bertandang ke Etihad Stadium pada bulan September.
Setelah tiga pertandingan di bawah kepemimpinan Carrick pada tahun 2021, ia akan memimpin 17 pertandingan kali ini saat United menyelesaikan musim dengan hanya satu posisi di Liga Primer yang tersisa untuk diperebutkan. Tersingkir dari kedua piala domestik secepat mungkin dan tidak tampil di kompetisi Eropa sama sekali akan mengakhiri musim 2025/26 hanya dengan 40 pertandingan, sehingga menjadi musim terpendek klub sejak pecahnya Perang Dunia Pertama lebih dari 110 tahun yang lalu.
Belum jelas apakah Fletcher akan tetap berada di staf tim utama di bawah Carrick atau kembali ke peran sebelumnya sebagai manajer U-18. Pelatih asal Skotlandia itu untuk sementara mempromosikan bos U-21 Travis Binnion, asisten tim U-21, dan mantan rekan setimnya Jonny Evans ke tim stafnya untuk dua pertandingan terakhir ini.
