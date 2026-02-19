Manchester United sedang mempertimbangkan untuk merekrut bek Barcelona pada bursa transfer musim panas, namun harus bersaing dengan Inter Milan

Manchester United sedang memperkuat upaya mereka untuk memperkuat posisi bek kiri, dengan Balde dari Barcelona muncul sebagai target utama untuk jendela transfer musim panas. Raksasa Premier League ini mengalami kesulitan dengan ketidakstabilan dan masalah kebugaran di posisi tersebut, dan pemain berusia 22 tahun ini dianggap sebagai solusi jangka panjang yang berpotensi tinggi. Meskipun United dilaporkan siap untuk mencoba peruntungan dengan tawaran awal, mereka menghadapi persaingan ketat dari Inter, yang juga memantau dengan cermat lulusan La Masia tersebut.

Minat dari Old Trafford bertepatan dengan pembicaraan yang sedang berlangsung antara United dan Barcelona mengenai Marcus Rashford. Pemain internasional Inggris, yang saat ini dipinjamkan ke Catalonia, tampaknya semakin mungkin untuk membuat masa tinggalnya di Spanyol menjadi permanen, meskipun biaya transfer yang diperlukan untuk mendapatkannya dapat mempersulit kesepakatan. Dinamika ini dapat mengarah pada kesepakatan timbal balik, dengan Balde berpotensi pindah ke arah sebaliknya untuk memperkuat barisan belakang United yang sangat membutuhkan kecepatan dan fleksibilitas taktis.

Mundo Deportivomelaporkan bahwa United siap menawarkan €40 juta (£33,5 juta) untuk mendapatkan jasa pemain Spanyol tersebut. Namun, angka ini diperkirakan akan kurang dari penilaian internal Barcelona. Balde terikat kontrak hingga 2028 dan dilindungi oleh klausul pelepasan simbolis sebesar €1 miliar, memberikan Blaugrana leverage besar di meja negosiasi saat mereka menimbang kebutuhan finansial mereka dengan ambisi olahraga mereka.