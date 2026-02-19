Getty Images Sport
Manchester United sedang mempertimbangkan untuk merekrut bek Barcelona pada bursa transfer musim panas, namun harus bersaing dengan Inter Milan
Red Devils mengidentifikasi Balde sebagai prioritas pertahanan.
Manchester United sedang memperkuat upaya mereka untuk memperkuat posisi bek kiri, dengan Balde dari Barcelona muncul sebagai target utama untuk jendela transfer musim panas. Raksasa Premier League ini mengalami kesulitan dengan ketidakstabilan dan masalah kebugaran di posisi tersebut, dan pemain berusia 22 tahun ini dianggap sebagai solusi jangka panjang yang berpotensi tinggi. Meskipun United dilaporkan siap untuk mencoba peruntungan dengan tawaran awal, mereka menghadapi persaingan ketat dari Inter, yang juga memantau dengan cermat lulusan La Masia tersebut.
Minat dari Old Trafford bertepatan dengan pembicaraan yang sedang berlangsung antara United dan Barcelona mengenai Marcus Rashford. Pemain internasional Inggris, yang saat ini dipinjamkan ke Catalonia, tampaknya semakin mungkin untuk membuat masa tinggalnya di Spanyol menjadi permanen, meskipun biaya transfer yang diperlukan untuk mendapatkannya dapat mempersulit kesepakatan. Dinamika ini dapat mengarah pada kesepakatan timbal balik, dengan Balde berpotensi pindah ke arah sebaliknya untuk memperkuat barisan belakang United yang sangat membutuhkan kecepatan dan fleksibilitas taktis.
Mundo Deportivomelaporkan bahwa United siap menawarkan €40 juta (£33,5 juta) untuk mendapatkan jasa pemain Spanyol tersebut. Namun, angka ini diperkirakan akan kurang dari penilaian internal Barcelona. Balde terikat kontrak hingga 2028 dan dilindungi oleh klausul pelepasan simbolis sebesar €1 miliar, memberikan Blaugrana leverage besar di meja negosiasi saat mereka menimbang kebutuhan finansial mereka dengan ambisi olahraga mereka.
Perombakan pertahanan Flick di Camp Nou
Unit pertahanan Hansi Flick diperkirakan akan mengalami perubahan signifikan selama masa jeda musim. Meskipun tim telah tampil baik musim ini, posisi bek sayap telah diidentifikasi sebagai area yang kurang dalam kedalaman dan konsistensi performa tingkat atas. Masalah ini telah mendorong manajemen untuk mempertimbangkan kedatangan pemain baru, yang dapat menyebabkan pemain-pemain berpengalaman dipindahkan ke luar tim.
Meskipun Balde telah menjadi starter tak tergantikan sepanjang musim, posisinya kini tidak lagi dianggap tak tersentuh. Wakilnya, Gerard Martin, telah menarik minat AC Milan, menunjukkan bahwa perombakan besar-besaran dalam opsi pertahanan klub akan segera terjadi. Jika Barcelona ingin menyeimbangkan situasi keuangan yang rapuh sambil tetap kompetitif, mereka mungkin terpaksa mempertimbangkan tawaran untuk pemain inti jika valuasi terpenuhi.
United berharap fase transisi ini memberikan leverage yang diperlukan untuk meyakinkan klub Catalan tersebut melepas salah satu talenta muda paling menjanjikan mereka. Pejabat klub di Spanyol masih percaya pada potensi besar Balde, mencatat bahwa potensinya belum sepenuhnya terwujud meskipun ada penampilan individu yang tidak konsisten. Staf pelatih berharap pemain muda ini dapat memperkuat statusnya sebagai solusi jangka panjang dalam beberapa bulan terakhir musim ini.
Pertanyaan senilai €40 juta dan minat Inter
Ada perasaan bahwa meskipun Balde sangat dihargai, tidak ada pemain yang benar-benar aman dari kemungkinan dijual jika tawaran transformatif datang yang memungkinkan Flick untuk merombak area lain dalam starting XI-nya. Dengan bek tersebut terikat kontrak untuk beberapa tahun ke depan, Barcelona tidak berada di bawah tekanan segera untuk menjualnya, meskipun mereka sangat menyadari betapa cepatnya nilai pasar seorang pemain dapat berfluktuasi saat mendekati dua tahun terakhir kontraknya.
Keterlibatan Inter dalam perburuan ini menambah kompleksitas bagi Manchester United, karena Inter dikenal dengan strategi cerdas mereka di bursa transfer. Minat dari beberapa klub ini dapat mendorong harga jauh melampaui anggaran awal United. Untuk saat ini, fokus tetap pada lapangan, tetapi desas-desus dari Manchester dan Milan memastikan bahwa masa depan Balde akan tetap menjadi salah satu berita utama jendela transfer musim panas mendatang.
Masa depan Balde di Barcelona: Performa dan persaingan
Balde akan berusaha memperkuat posisinya dalam rencana Hansi Flick saat Barcelona memasuki fase krusial musim ini. Penampilan sang pemain muda dalam beberapa pekan ke depan akan menjadi penentu apakah klub menganggapnya sebagai aset yang "tidak dapat ditransfer" atau pemain yang dapat dikorbankan untuk membiayai perombakan skuad yang lebih luas.
Bagi Red Devils, fokus utama tetap pada memastikan tempat di kompetisi Eropa untuk memastikan mereka memiliki daya tarik finansial dan prestise olahraga yang cukup untuk menarik target seperti Balde. Tim perekrutan akan terus memantau perkembangan sang bek sambil menjaga komunikasi dengan Barcelona mengenai masa depan Rashford. Tawaran resmi diharapkan akan diajukan begitu jendela transfer musim panas resmi dibuka dan anggaran akhir klub telah dikonfirmasi.
