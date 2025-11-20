Getty/GOAL
Ogah Banget Balik Ke Manchester United! Scott McTominay Diklaim Tak Bakal Mau Wujudkan Reuni, Apalagi Makin Gacor Di Napoli & Dibandingkan Dengan Frank Lampard
Talisman: Pemenang Serie A McTominay menuju Piala Dunia
Setelah berpisah dengan lulusan akademi, McTominay, pada musim panas 2024 saat menyetujui penjualan senilai £26 juta ($34 juta), United dikaitkan dengan langkah untuk membawa wajah yang familiar kembali ke barisan mereka.
Berita rekrutmen mulai terdengar setelah melihat gelandang berusia 28 tahun itu menjadi sosok talismanik untuk klub dan negara. Dia membantu Napoli meraih kemenangan gelar juara musim lalu, dinobatkan sebagai MVP dalam prosesnya, dan baru saja membawa Skotlandia ke putaran final Piala Dunia pertama mereka sejak 1998.
McTominay mencatatkan pengembalian karir terbaik dengan 13 gol pada 2024/25, dengan potensi penuh yang terungkap dalam permainannya setelah dibebaskan dari belenggu yang menahannya di Manchester. Ada sedikit indikasi bahwa dia ingin mengulang langkah profesional, tetapi minat pada jasanya diharapkan meningkat pada 2026.
Kembali ke Man Utd? Kesepakatan McTominay dianggap tidak mungkin
Ditanya apakah United sebaiknya mempertimbangkan kesepakatan, mantan bek The Red Devils, Brown - berbicara dalam kemitraan dengan BetWright - mengatakan kepada GOAL: “Itu akan jadi banyak uang bagi Man United untuk mendapatkannya kembali. Saya sangat senang Scott telah pergi dan tampil sangat baik - dia telah melakukan lebih dari sekadar baik! Dia luar biasa.
“Apakah itu akan terjadi? Mungkin tidak. Penghargaan dari pembicaraan itu sangat luar biasa. Prestasi yang hebat oleh Scott, sebagai salah satunya. Kadang-kadang ketika Anda meninggalkan klub yang sangat besar, bisa sulit untuk mempertahankan level - biasanya ada penurunan. Tetapi dia semakin baik. Dia anak yang hebat dan dia bertekad untuk melakukan yang terbaik yang dia bisa. Saya tidak melihat itu terjadi, tetapi saya bisa mengerti mengapa ada bisikan.
“Bisakah dia kembali? Dia punya stamina. Sekarang dia bermain di posisi yang tepat, yang bukan sebagai gelandang bertahan. Saya sudah mencoba mengatakan kepada orang-orang itu berkali-kali. Karena dia besar, semua orang berpikir dia gelandang bertahan. Dia punya stamina, bisa naik turun lapangan, dan setiap penggemar akan mengatakan bahwa dia berada di posisi yang tepat untuk mencetak gol.”
Transformasi: Gelandang bertahan menjadi pencetak gol bebas
Brown menambahkan tentang transformasi McTominay: “Dia dulu melakukannya untuk United, tetapi tidak sering karena dia tidak diberi instruksi untuk membuat lari itu dan masuk ke posisi. Jika dia masuk ke posisi, saya tidak akan mengatakan dia adalah Frank Lampard, tetapi dia membuat lari yang tepat untuk menjadikan seorang gelandang berada di posisi mencetak gol. Sulit untuk mempertahankan tipe pemain seperti itu, yang memahami perannya dan masuk ke area di mana dia bisa mencetak gol - dan memiliki mentalitas untuk berpikir dia bisa mencetak gol.
“Scott perlahan-lahan menjadi pemain seperti itu, di mana dia tahu harus berada di mana, lari yang harus dilakukan ketika bek tidak dalam posisi atau sedang memikirkan striker. Sayang sekali dia tidak bisa menunjukkan itu lebih banyak di United karena mereka tidak dalam momen yang baik, tidak menang setiap minggu dan terkadang Anda tidak bisa mengekspresikan diri sebanyak itu. Ditambah lagi, dia adalah pemain tim muda. Saya pikir sulit bagi mereka untuk melakukannya langsung saat Anda memiliki superstar di tim - Anda sedikit menahan diri.
“Tapi Scott sedang melakukan halnya sekarang. Ini akan sangat menarik. Napoli, setelah satu atau dua tahun - meskipun mereka semua menyukainya - kemungkinan besar akan ingin menjual untuk mendapatkan nilai bagus baginya. Anda hanya harus melihat bagaimana ke depannya.”
Ke mana selanjutnya? Pembicaraan kontrak & transfer McTominay
McTominay terikat kontrak di Naples hingga musim panas 2028, yang membantu menjaga penilaiannya tetap tinggi. Harga yang diminta tersebut bisa meningkat lebih jauh jika dia menarik perhatian di panggung global dengan Skotlandia pada 2026, dengan raksasa La Liga Barcelona sudah termasuk di antara yang disebut-sebut tertarik.
