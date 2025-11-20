Ogah Banget Balik Ke Manchester United! Scott McTominay Diklaim Tak Bakal Mau Wujudkan Reuni, Apalagi Makin Gacor Di Napoli & Dibandingkan Dengan Frank Lampard

Ditanya apakah United sebaiknya mempertimbangkan kesepakatan, mantan bek The Red Devils, Brown - berbicara dalam kemitraan dengan BetWright - mengatakan kepada GOAL: “Itu akan jadi banyak uang bagi Man United untuk mendapatkannya kembali. Saya sangat senang Scott telah pergi dan tampil sangat baik - dia telah melakukan lebih dari sekadar baik! Dia luar biasa.

“Apakah itu akan terjadi? Mungkin tidak. Penghargaan dari pembicaraan itu sangat luar biasa. Prestasi yang hebat oleh Scott, sebagai salah satunya. Kadang-kadang ketika Anda meninggalkan klub yang sangat besar, bisa sulit untuk mempertahankan level - biasanya ada penurunan. Tetapi dia semakin baik. Dia anak yang hebat dan dia bertekad untuk melakukan yang terbaik yang dia bisa. Saya tidak melihat itu terjadi, tetapi saya bisa mengerti mengapa ada bisikan.

“Bisakah dia kembali? Dia punya stamina. Sekarang dia bermain di posisi yang tepat, yang bukan sebagai gelandang bertahan. Saya sudah mencoba mengatakan kepada orang-orang itu berkali-kali. Karena dia besar, semua orang berpikir dia gelandang bertahan. Dia punya stamina, bisa naik turun lapangan, dan setiap penggemar akan mengatakan bahwa dia berada di posisi yang tepat untuk mencetak gol.”

