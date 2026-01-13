Michael Carrick resmi ditunjuk sebagai pelatih sementara Manchester United menggantikan Ruben Amorim. Klub memutuskan untuk tidak membawa kembali Ole Gunnar Solskjaer yang membuat mereka memilih Carrick. Dia merupakan asisten Solskjaer, dan menjadi pelatih interim selama tiga pertandingan selepas pemecatan pria asal Norwegia itu pada November 2021. Carrick akan memimpin tim hingga akhir musim setelah pemecatan Ruben Amorim pekan lalu.

“Manchester United dengan senang hati mengumumkan penunjukan Michael Carrick sebagai pelatih kepala tim utama putra hingga akhir musim 2025/26. Carrick bermain 464 pertandingan untuk klub, memenangkan lima gelar Liga Primer, Piala FA, dua Piala Liga, Liga Champions UEFA, Liga Europa UEFA, dan Piala Dunia Antarklub FIFA. Dia bergabung dengan staf pelatih tim utama setelah pensiun pada tahun 2018, serta bertugas di bawah Jose Mourinho dan Ole Gunnar Solskjaer. Setelah kepergian Solskjaer, Carrick memimpin klub dengan gemilang selama perannya sebagai manajer sementara. Mantan pemain internasional Inggris ini pernah menjadi pelatih kepala di Middlesbrough selama dua setengah tahun sejak Oktober 2022,” demikian pernyataan resmi Man United.

Sumber internal Man United menekankan, mereka tidak ingin berada dalam posisi mengganti pelatih kepala di tengah musim, namun mereka harus bertindak segera untuk mencapai tujuan, paling utama adalah lolos ke Liga Champions.

Direktur sepak bola Jason Wilcox, yang berselisih hebat dengan Amorim tiga hari sebelum pelatih asal Portugal itu resmi dipecat, memulai proses penunjukan pelatih hingga akhir musim untuk memberi Man United waktu menjalankan proses pemilihan pelatih tetap. United ingin mendatangkan seseorang yang mengenal dan memahami klub untuk mengurangi risiko masa adaptasi. Selain Carrick, mereka juga berbicara dengan Solskjaer dan Ruud van Nistelrooy.

Carrick terpilih secara bulat setelah para direktur sangat terkesan dengan kemampuannya memimpin tim, bekerja secara kolaboratif, dan pengetahuannya yang kuat tentang para pemain.