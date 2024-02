Manchester United Main Bak Tim DEGRADASI - Tersingkir Di Piala FA Bakal Buktikan Erik Ten Hag BUKAN Sosok Tepat!

Manchester United dikejutkan Fulham di akhir pekan, tapi Erik ten Hag masih saja tutup mata...

Erik ten Hag sukses mengelabui semua orang, membuat kita mengira kebangkitan Manchester United sudah dekat setelah awal 2024 yang brilian dari segi hasil; The Red Devils menang empat laga Liga Primer Inggris beruntun untuk kembali ke radius empat besar. Ya, hasil positif berdatangan setelah pemain-pemain kunci sembuh dari cedera, sesuai yang pernah ia prediksikan, dan gembar-gembor pemecatan pun tenggelam.

Namun, semua masalah Man United yang tertutupi oleh kegemilangan individual seolah muncul satu per satu ke permukaan ketika Fulham tiba di Old Trafford, Sabtu (24/2) kemarin. The Cottagers mengakhiri pertandingan dengan kemenangan 2-1, kemenangan pertama mereka di Theatre of Dreams dalam 21 tahun, berkat gol menit 97 Alex Iwobi.

Ini baru kali kedua sepanjang musim armada Marco Silva mampu menang tandang, tetapi mereka memanglah layak merampas tiga poin setelah mencabik-cabik lini tengah Man United. Ini adalah kekalahan ke-10 tuan rumah di EPL musim ini, satu laga lebih banyak dibanding yang mereka derita sepanjang 2022/23. Sekarang, mereka terkatung-katung berada delapan poin di bawah Aston Villa yang menduduki tempat terakhir di zona Liga Champions.

Nottingham Forest menjadi lawan MU selanjutnya, di putaran kelima Piala FA. Mereka bakal pede bisa mengulang kemenangan 2-1 atas Man United di City Ground, Desember lalu, karena Ten Hag masih saja menutup mata, bahwa formula racikannya yang justru membuat timnya terlalu mudah ditaklukkan.