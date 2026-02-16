Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Manchester United merencanakan langkah mengejutkan untuk merekrut bintang Liverpool dalam upaya mengatasi masalah di lini tengah
Manchester United mengincar transfer mengejutkan
Menurut laporan MEN, Manchester United terus memantau Mac Allister dengan cermat, jaga-jaga jika dia tersedia pada musim panas. The Red Devils sedang menyusun daftar target gelandang potensial, meskipun saat ini belum jelas siapa yang akan menjadi pelatih, mengingat Michael Carrick saat ini menjabat sebagai pelatih interim. Pemain internasional Argentina berusia 27 tahun ini memiliki kontrak dengan klub Anfield hingga 2028, namun ia mengalami musim yang sulit setelah mengalami cedera serius di area pangkal paha musim lalu.
Mendatangkan Mac Allister dari klub Merseyside akan menjadi tantangan besar; beberapa pemain pernah bermain untuk kedua klub dalam karier mereka, seperti Paul Ince dan Michael Owen, tetapi tidak ada pemain yang pindah antara kedua klub sejak 1964, ketika Paul Chisnall bergabung dengan Liverpool dari United. Itu terjadi 62 tahun yang lalu, jadi Mac Allister akan menjadi pionir jika dia memutuskan untuk pindah. United juga dikabarkan tertarik pada Carlos Baleba dari Brighton, Adam Wharton dari Crystal Palace, dan Elliot Anderson dari Nottingham Forest.
- Getty Images
Ambisi Mac Allister
Mac Allister tetap menjadi pilar utama tim Arne Slot, dengan 21 penampilan sebagai starter musim ini, namun performanya menurun secara signifikan, gagal mencetak gol, dan hanya mencatatkan dua assist dalam musim yang didominasi oleh kekecewaan.
Namun, dalam wawancara awal bulan ini, gelandang tersebut menegaskan bahwa performa tim sedang membaik, mengatakan kepada situs web klub: "Kami merasa berada dalam momen yang baik, jauh lebih baik daripada awal musim. Kami sedang berkembang sebagai tim – yang paling penting – dan kini kami menantikan pertandingan yang luar biasa ini.
"Manajer mengadakan pertemuan yang sangat baik di mana dia mengatakan bahwa kami perlu meningkatkan performa di kedua kotak penalti. Itu yang kami inginkan dan saya pikir kami menunjukkannya dalam dua pertandingan terakhir.
"Tapi kami lebih agresif, kami menekan sedikit lebih keras. Itulah yang kami inginkan dan itulah yang ingin kami capai dan konsisten dalam hal itu. Saya pikir itu akan menjadi kunci.
"Kami memiliki banyak pemain yang cedera, jadi itu tidak mudah, tapi kami sedang menuju ke sana. Saya pikir kami semua puas dengan penampilan dua pertandingan terakhir kami.
"Kami bermain melawan dua tim yang sedikit lebih agresif dan mencoba membangun serangan dari belakang, yang bagi kami mungkin lebih baik. Kami dalam kondisi baik, tapi kami perlu terus bekerja dan terus meningkatkan diri."
Pujian untuk rekrutan musim panas
Mac Allister juga terkesan dengan dampak yang ditimbulkan oleh Hugo Ekitike dan Florian Wirtz setelah kedatangan mereka masing-masing pada musim panas.
Dia menambahkan: "Saya pikir mereka saling melengkapi dengan sangat baik. Keduanya adalah talenta besar dan saya yakin semua orang bisa melihat kualitas mereka.
"Kita bisa melihat bahwa mereka suka bermain satu-dua dan hal-hal semacam itu, yang sangat baik karena mereka bisa menciptakan gol dan assist dalam sekejap seperti ini [mengetuk jari].
"Jadi, saya sangat senang untuk mereka. Saya pikir mereka menunjukkan seberapa baik mereka. Tapi seperti yang saya katakan, saya pikir sebagai tim kita masih perlu meningkatkan diri dan itulah yang kita inginkan."
- AFP
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Liverpool saat ini berada di peringkat keenam di Premier League, tiga poin di belakang United yang berada di peringkat keempat. Kualifikasi Liga Champions akan memberikan keunggulan dalam negosiasi bagi kedua klub, tetapi belum jelas apakah Liverpool akan bersedia mempertimbangkan kepergian Mac Allister, terutama ke rival yang begitu sengit.
Iklan