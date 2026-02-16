Manchester United merencanakan langkah mengejutkan untuk merekrut bintang Liverpool dalam upaya mengatasi masalah di lini tengah

Mac Allister tetap menjadi pilar utama tim Arne Slot, dengan 21 penampilan sebagai starter musim ini, namun performanya menurun secara signifikan, gagal mencetak gol, dan hanya mencatatkan dua assist dalam musim yang didominasi oleh kekecewaan.

Namun, dalam wawancara awal bulan ini, gelandang tersebut menegaskan bahwa performa tim sedang membaik, mengatakan kepada situs web klub: "Kami merasa berada dalam momen yang baik, jauh lebih baik daripada awal musim. Kami sedang berkembang sebagai tim – yang paling penting – dan kini kami menantikan pertandingan yang luar biasa ini.

"Manajer mengadakan pertemuan yang sangat baik di mana dia mengatakan bahwa kami perlu meningkatkan performa di kedua kotak penalti. Itu yang kami inginkan dan saya pikir kami menunjukkannya dalam dua pertandingan terakhir.

"Tapi kami lebih agresif, kami menekan sedikit lebih keras. Itulah yang kami inginkan dan itulah yang ingin kami capai dan konsisten dalam hal itu. Saya pikir itu akan menjadi kunci.

"Kami memiliki banyak pemain yang cedera, jadi itu tidak mudah, tapi kami sedang menuju ke sana. Saya pikir kami semua puas dengan penampilan dua pertandingan terakhir kami.

"Kami bermain melawan dua tim yang sedikit lebih agresif dan mencoba membangun serangan dari belakang, yang bagi kami mungkin lebih baik. Kami dalam kondisi baik, tapi kami perlu terus bekerja dan terus meningkatkan diri."