Manchester United mengincar Morgan Gibbs-White sebagai calon pengganti Bruno Fernandes dalam upaya untuk mengurangi beban gaji
Masa depan Fernandes di Manchester United tidak pasti.
Meskipun dia mungkin menjadi pemain terbaik United sejak kedatangannya pada 2020, masa depan Fernandes di Old Trafford jauh dari pasti. Pemain berusia 31 tahun ini telah memberikan masa-masa terbaiknya untuk Red Devils dan telah meraih trofi FA Cup dan Carabao Cup, namun spekulasi menunjukkan ia mungkin akan hengkang pada musim panas untuk mencari tantangan baru. Ia dikaitkan dengan Saudi Pro League dan Real Madrid, meskipun kabar tentang kepindahannya ke klub terakhir tersebut baru-baru ini dibantah.
Salah satu pemain yang diyakini dapat menggantikan Fernandes adalah bintang Chelsea, Cole Palmer, dengan mantan striker United, Louis Saha, baru-baru ini mengungkapkan kekagumannya terhadap fleksibilitas pemain Inggris tersebut.
Ia mengatakan: "Akan sangat menarik melihat Cole Palmer di Manchester United. Ia bukan lagi pemain Manchester City... Ia bisa bermain di hampir semua posisi di lini serang.
"Dia berhasil bermain di tim Chelsea dengan mungkin 10 jenis penyerang yang berbeda dan tetap menjadi pemain utama. Itu menunjukkan seberapa andalnya dia.
"Jika Bruno Fernandes meninggalkan Man Utd, Cole Palmer akan menjadi pengganti yang sempurna. Dia adalah pemain yang menarik dan masih muda, dia memiliki energi dan kepercayaan diri yang akan cocok sempurna di Old Trafford."
Gibbs-White disebut-sebut sebagai calon pengganti bintang Portugal.
The Daily Mail kini mengklaim bahwa Manchester United telah bergabung dengan sejumlah rival di Premier League dalam memantau Gibbs-White, meskipun segera ditambahkan bahwa klub tidak ingin melanggar skala gaji baru yang diperkenalkan. Pemain baru musim panas Bryan Mbeumo, Matheus Cunha, dan Benjamin Sesko semuanya menandatangani kontrak dengan gaji sebesar £150.000 per minggu, dan Gibbs-White diharapkan akan menandatangani kontrak dengan syarat serupa jika ia ingin pindah.
Gibbs-White menjalani musim 2024-25 yang gemilang saat Forest lolos ke Liga Europa di bawah asuhan mantan manajer Nuno Espirito Santo, mencetak tujuh gol dan memberikan delapan assist dalam 34 penampilan di Premier League. Angka-angkanya cukup baik untuk musim ini, mencetak enam gol di kasta tertinggi Inggris, sementara ia baru-baru ini mencetak gol Eropa pertamanya musim ini dalam kemenangan impresif di Fenerbahce pekan lalu.
Fernandes, di sisi lain, berisiko mencatatkan jumlah gol terendah dalam satu musim untuk United. Pemain internasional Portugal ini membutuhkan empat gol lagi untuk menyamai 10 gol yang ia cetak di semua kompetisi pada musim 2021-22, saat United memulai musim dengan Ole Gunnar Solskjaer sebagai manajer dan mengakhirinya dengan Ralf Rangnick sebagai pelatih.
Setan Merah berharap dapat memangkas gaji para pemainnya pada musim panas ini.
Salah satu tujuan utama Manchester United musim panas ini adalah untuk mengurangi beban gaji dengan melepas beberapa pemain yang tidak diinginkan. Klub telah mengonfirmasi bahwa gelandang Casemiro akan hengkang pada akhir musim, sementara diharapkan Barcelona akan memutuskan untuk mengubah status pinjaman Marcus Rashford menjadi transfer permanen setelah ia dipinjamkan ke Camp Nou.
Jadon Sancho, yang diperkirakan mendapatkan gaji sekitar £250.000 per minggu, juga akan hengkang saat kontraknya berakhir, sementara Harry Maguire mungkin harus menerima pemotongan gaji jika ingin tetap menjadi pemain United setelah musim ini.
Gibbs-White kemungkinan besar akan menjadi incaran di jendela transfer berikutnya.
United tidak akan menjadi satu-satunya tim yang tertarik untuk merekrut Gibbs-White, terutama jika Forest terdegradasi dari Premier League. Tottenham tampaknya hampir mencapai kesepakatan untuk pemain berusia 26 tahun itu pada musim panas lalu, namun negosiasi gagal setelah Gibbs-White menandatangani kontrak baru di City Ground.
Rival lokal Manchester City juga diketahui tertarik pada Gibbs-White dan dapat menawarkan gaji yang lebih tinggi jika mereka ingin membawanya ke Etihad Stadium.
