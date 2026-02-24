Manchester United mengincar Morgan Gibbs-White sebagai calon pengganti Bruno Fernandes dalam upaya untuk mengurangi beban gaji

Meskipun dia mungkin menjadi pemain terbaik United sejak kedatangannya pada 2020, masa depan Fernandes di Old Trafford jauh dari pasti. Pemain berusia 31 tahun ini telah memberikan masa-masa terbaiknya untuk Red Devils dan telah meraih trofi FA Cup dan Carabao Cup, namun spekulasi menunjukkan ia mungkin akan hengkang pada musim panas untuk mencari tantangan baru. Ia dikaitkan dengan Saudi Pro League dan Real Madrid, meskipun kabar tentang kepindahannya ke klub terakhir tersebut baru-baru ini dibantah.

Salah satu pemain yang diyakini dapat menggantikan Fernandes adalah bintang Chelsea, Cole Palmer, dengan mantan striker United, Louis Saha, baru-baru ini mengungkapkan kekagumannya terhadap fleksibilitas pemain Inggris tersebut.

Ia mengatakan: "Akan sangat menarik melihat Cole Palmer di Manchester United. Ia bukan lagi pemain Manchester City... Ia bisa bermain di hampir semua posisi di lini serang.

"Dia berhasil bermain di tim Chelsea dengan mungkin 10 jenis penyerang yang berbeda dan tetap menjadi pemain utama. Itu menunjukkan seberapa andalnya dia.

"Jika Bruno Fernandes meninggalkan Man Utd, Cole Palmer akan menjadi pengganti yang sempurna. Dia adalah pemain yang menarik dan masih muda, dia memiliki energi dan kepercayaan diri yang akan cocok sempurna di Old Trafford."