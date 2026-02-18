Manchester United mengambil keputusan final mengenai masa depan Jadon Sancho di tengah masa pinjaman yang kurang memuaskan di Aston Villa

Emery memuji Sancho atas performa yang membaik belakangan ini dan menyarankan klub dapat mempertimbangkan untuk merekrutnya secara permanen. Ketika ditanya apakah dia telah mempertimbangkan untuk merekrut Sancho, dia mengatakan kepada wartawan: "Belum, tapi dia adalah pemain yang fantastis. Semoga dia bisa membantu kami dengan meningkatkan kualitasnya dalam struktur tim kami seperti yang dia lakukan saat ini. Dia membutuhkan kontrak baru, dan mungkin bisa di sini. Jika dia bermain dengan performa terbaiknya, kami akan menginginkannya. Namun, tim lain juga bisa tertarik padanya. Bagian awal musim ini belum cukup. Dia bekerja dan berusaha, tapi belum mencapai performa yang kami butuhkan. Sekarang dia semakin baik. Dia mendapatkan tantangan bagi dirinya dan kami."