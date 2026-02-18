AFP
Manchester United mengambil keputusan final mengenai masa depan Jadon Sancho di tengah masa pinjaman yang kurang memuaskan di Aston Villa
Perjuangan Sancho di Aston Villa
Sancho bergabung dengan Aston Villa pada jendela transfer musim panas dalam langkah yang memberikan kesempatan bagi winger tersebut untuk menghidupkan kembali kariernya. Namun, pemain berusia 25 tahun ini kesulitan untuk memberikan dampak di Villa Park. Dia baru tampil sebagai starter dalam enam pertandingan Premier League dan belum mencetak gol di kasta tertinggi Inggris musim ini. Dia hanya berhasil mencetak gol untuk Villa di Liga Europa, dan total satu gol dari 25 pertandingan di semua kompetisi merupakan catatan yang mengecewakan. Sancho dikaitkan dengan Borussia Dortmund dan klub-klub Turki pada jendela transfer Januari, namun kini dia akan tetap bersama tim Emery hingga akhir musim.
Manchester United mengambil keputusan akhir mengenai Sancho.
Sancho juga berada di tahun terakhir kontraknya dengan Manchester United, namun Setan Merah memiliki opsi untuk memperpanjang kontraknya selama 12 bulan. Menurut The Sun, klub telah memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak Sancho dan mencoba menjualnya dengan biaya transfer. United ingin menghilangkan gaji mingguan Sancho sebesar £200.000 dari daftar gaji pada musim panas dan kini bersedia membiarkannya pergi dengan status bebas transfer. Jika dia benar-benar hengkang pada akhir musim seperti yang diharapkan, Sancho akan tercatat sebagai salah satu kegagalan transfer terbesar Manchester United. The Red Devils mengeluarkan £73 juta untuk merekrut Sancho pada 2021, namun dia hanya tampil dalam 83 pertandingan untuk klub tersebut selama periode itu, mencetak 12 gol.
Emery membahas masa depan Sancho
Emery memuji Sancho atas performa yang membaik belakangan ini dan menyarankan klub dapat mempertimbangkan untuk merekrutnya secara permanen. Ketika ditanya apakah dia telah mempertimbangkan untuk merekrut Sancho, dia mengatakan kepada wartawan: "Belum, tapi dia adalah pemain yang fantastis. Semoga dia bisa membantu kami dengan meningkatkan kualitasnya dalam struktur tim kami seperti yang dia lakukan saat ini. Dia membutuhkan kontrak baru, dan mungkin bisa di sini. Jika dia bermain dengan performa terbaiknya, kami akan menginginkannya. Namun, tim lain juga bisa tertarik padanya. Bagian awal musim ini belum cukup. Dia bekerja dan berusaha, tapi belum mencapai performa yang kami butuhkan. Sekarang dia semakin baik. Dia mendapatkan tantangan bagi dirinya dan kami."
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Sancho kini memiliki sisa musim ini untuk mencoba meyakinkan Villa agar mempertahankannya di klub. Tim Emery tetap berada di posisi ketiga di Premier League dan akan kembali bertanding pada Sabtu melawan Leeds United di Villa Park.
