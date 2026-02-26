Manchester United mendapat kabar baik terkait cedera Patrick Dorgu setelah manajer Denmark mengungkap tanggal kemungkinan kembalinya pemain tersebut

Dorgu absen sejak kemenangan 3-2 atas Arsenal pada akhir Januari. Ia mengalami cedera otot paha yang serius, dan laporan awal menunjukkan bahwa ia mungkin absen hingga April. Denmark, bagaimanapun, membutuhkan bek sayap tersebut untuk pulih sebelum itu mengingat mereka akan menghadapi babak playoff Piala Dunia; mereka akan berhadapan dengan North Macedonia pada 26 Maret. Jika mereka menang dalam pertandingan tersebut, mereka akan menghadapi either Republik Irlandia atau Ceko dalam final playoff pada 31 Maret. Dan Riemer menolak untuk mengesampingkan kemungkinan Dorgu terlibat.

Dia mengatakan: “Saat ini, dia dilaporkan cedera oleh Manchester United, dan dia akan absen hingga April.

“Saya tahu Patrick memiliki impian untuk siap. Saya pikir motivasi terbesar dia saat ini, saat dia berlari-lari di ruang latihan, adalah dia ingin bersaing dengan semua orang dan siap untuk pertandingan itu. Saya akan membantu dia mempertahankan impian itu selama kesempatan masih ada.”