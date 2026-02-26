Getty Images Sport
Manchester United mendapat kabar baik terkait cedera Patrick Dorgu setelah manajer Denmark mengungkap tanggal kemungkinan kembalinya pemain tersebut
Cedera Dorgu meningkatkan performa
Dorgu absen sejak kemenangan 3-2 atas Arsenal pada akhir Januari. Ia mengalami cedera otot paha yang serius, dan laporan awal menunjukkan bahwa ia mungkin absen hingga April. Denmark, bagaimanapun, membutuhkan bek sayap tersebut untuk pulih sebelum itu mengingat mereka akan menghadapi babak playoff Piala Dunia; mereka akan berhadapan dengan North Macedonia pada 26 Maret. Jika mereka menang dalam pertandingan tersebut, mereka akan menghadapi either Republik Irlandia atau Ceko dalam final playoff pada 31 Maret. Dan Riemer menolak untuk mengesampingkan kemungkinan Dorgu terlibat.
Dia mengatakan: “Saat ini, dia dilaporkan cedera oleh Manchester United, dan dia akan absen hingga April.
“Saya tahu Patrick memiliki impian untuk siap. Saya pikir motivasi terbesar dia saat ini, saat dia berlari-lari di ruang latihan, adalah dia ingin bersaing dengan semua orang dan siap untuk pertandingan itu. Saya akan membantu dia mempertahankan impian itu selama kesempatan masih ada.”
Ramalan suram Carrick
Manajer United, Michael Carrick, berbicara dengan nada suram tentang prospek Dorgu pada akhir Januari, saat United masih berusaha menentukan berapa lama dia akan absen.
Dia mengatakan: "Pat, sayangnya, dia akan absen untuk sementara waktu. Kami masih berusaha menentukan berapa lama dia akan absen.
"Kita harus melihat, ini mengecewakan, Pat baru saja mengalami dua minggu yang sangat baik. Kami tidak yakin apakah itu hanya kram ringan atau sesuatu yang lebih serius, dan saat ini tampaknya lebih condong ke arah yang lebih serius.
"Jadi, akan butuh beberapa minggu. Berapa minggu? Kita harus menunggu dan melihat. Jadi, ini sangat mengecewakan bagi kita semua, dan bagi Pat, dia dalam kondisi yang sangat baik, tapi sayangnya ini bagian dari sepak bola dan kita harus menghadapinya serta berusaha secepat mungkin untuk membuatnya kembali."
Inspirasi Dorgu
Dorgu telah berbicara tentang inspirasi utamanya di United, memuji dampak mantan bintang Red Devils Patrice Evra setelah ia mencetak gol spektakuler melawan The Gunners.
Pemain Prancis itu mengunggah di X, disertai video dirinya merayakan gol spektakuler Dorgu: “Apa yang kamu lakukan padaku, bro.” Pemain Denmark itu menanggapi: “Belajar dari yang terbaik. Aku sudah melihat golmu melawan Bayern.”
Carrick mengatakan: “Pat telah menjadi pemain kunci bagi kami dalam beberapa pertandingan terakhir. Dalam banyak hal. Dari segi serangan, dia jelas telah mencetak dua gol, tetapi menurutku dalam hal ancaman, atletis, kualitas yang dibawa, dan koneksi. Namun secara defensif, dia juga luar biasa di sisi lapangan bersama Luke, melakukan tugas ganda. Melawan dua tim yang banyak menekan di sisi lapangan. Itu adalah tugas yang sangat berat baginya.
“Saya sangat senang untuknya. Dua gol yang dia cetak sangat berbeda, tetapi itu karena dia telah memberikan segalanya dalam penampilannya. Senang melihatnya tersenyum dan bahagia. Dia keluar lapangan dengan kemungkinan kram ringan, tidak ada yang lebih parah. Itu menunjukkan seberapa besar usaha yang dia berikan dalam penampilannya. Sangat senang untuknya, semoga tidak terlalu parah.”
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Manchester United akan menghadapi Crystal Palace dan Newcastle dalam dua pertandingan berikutnya. Tim asuhan Carrick saat ini berada di peringkat keempat klasemen Premier League, unggul tiga poin dari Chelsea yang berada di peringkat kelima. The Red Devils kemungkinan besar tidak akan dapat menggunakan Dorgu dalam tim mereka sebelum fase krusial musim ini.
