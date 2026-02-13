Manchester United memimpin perburuan transfer Scott McTominay, sementara pemain internasional Skotlandia itu bermimpi untuk kembali ke Premier League dari Napoli

Napoli mengakui hal tersebut, dengan Leonardo Giammarioli, pejabat pengembangan bisnis global klub, mengatakan kepada talkSPORT tentang upaya untuk menangkis minat dari klub lain: “Ya, tentu saja saya khawatir. Tapi pada akhirnya, terutama Scott, yang adalah orang yang sangat baik, kami senang jika dia bisa mencapai level berikutnya dalam beberapa tahun ke depan – mungkin tidak sekarang, mungkin tidak tahun depan, tapi dia pantas mendapatkannya.

“Lihat Stuttgart, mereka ingin mempertahankan Nick Woltemade, tapi ketika tawaran sebesar £65 juta dari Newcastle United datang, tidak banyak yang bisa dilakukan, ketika pemain ingin pergi dan uang menjadi faktor penting. Ini sulit bagi tim Italia; liga Italia terus kehilangan pendapatan.”

Tuttomercatoweb mengklaim bahwa McTominay mempertimbangkan untuk pindah pada 2026, karena dia dan pacarnya, Cam Reading, mempertimbangkan untuk pulang. Dia dikabarkan menargetkan pindah ke Premier League “secepatnya”.

Laporan TMW menyatakan: “Mereka yang mengenalinya dengan baik menjelaskan bahwa dia bahagia di Naples. Dia puas dengan Napoli. Tapi dia juga bermimpi untuk kembali, lebih cepat atau lambat, ke [Liga Inggris] Premier League. Di antara banyak tim yang dilaporkan siap menyambutnya kembali ke Inggris, tahukah Anda siapa yang memimpin? Manchester United.”