Manchester United memimpin perburuan transfer Scott McTominay, sementara pemain internasional Skotlandia itu bermimpi untuk kembali ke Premier League dari Napoli
McTominay mencatat sejarah selama musim debutnya di Napoli.
McTominay menyelesaikan transfer senilai £32 juta ($44 juta) ke Napoli pada musim panas 2024. Musim pertamanya setelah meninggalkan zona nyaman profesionalnya membawa gelar juara dan penghargaan MVP, dengan sejarah tercatat kembali.
Rekor Denis Law selama 63 tahun sebagai pemain Skotlandia dengan gol terbanyak dalam satu musim Serie A terpecahkan, sementara McTominay mendapat nominasi Ballon d’Or dan dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Tahun Ini di Italia.
Dia telah mencetak lebih dari 10 gol musim ini, dengan standar yang impresif tetap terjaga, dan terikat kontrak hingga 2028. Namun, minat dari klub lain diperkirakan akan muncul saat jendela transfer berikutnya dibuka.
Manchester United memimpin dalam urusan transfer McTominay.
Napoli mengakui hal tersebut, dengan Leonardo Giammarioli, pejabat pengembangan bisnis global klub, mengatakan kepada talkSPORT tentang upaya untuk menangkis minat dari klub lain: “Ya, tentu saja saya khawatir. Tapi pada akhirnya, terutama Scott, yang adalah orang yang sangat baik, kami senang jika dia bisa mencapai level berikutnya dalam beberapa tahun ke depan – mungkin tidak sekarang, mungkin tidak tahun depan, tapi dia pantas mendapatkannya.
“Lihat Stuttgart, mereka ingin mempertahankan Nick Woltemade, tapi ketika tawaran sebesar £65 juta dari Newcastle United datang, tidak banyak yang bisa dilakukan, ketika pemain ingin pergi dan uang menjadi faktor penting. Ini sulit bagi tim Italia; liga Italia terus kehilangan pendapatan.”
Tuttomercatoweb mengklaim bahwa McTominay mempertimbangkan untuk pindah pada 2026, karena dia dan pacarnya, Cam Reading, mempertimbangkan untuk pulang. Dia dikabarkan menargetkan pindah ke Premier League “secepatnya”.
Laporan TMW menyatakan: “Mereka yang mengenalinya dengan baik menjelaskan bahwa dia bahagia di Naples. Dia puas dengan Napoli. Tapi dia juga bermimpi untuk kembali, lebih cepat atau lambat, ke [Liga Inggris] Premier League. Di antara banyak tim yang dilaporkan siap menyambutnya kembali ke Inggris, tahukah Anda siapa yang memimpin? Manchester United.”
Apakah McTominay bisa kembali ke Old Trafford?
United setuju untuk melepas McTominay setelah melihat produk dari sistem akademi legendaris mereka tampil dalam 255 pertandingan untuk klub. Keraguan muncul mengenai kemampuan Red Devils untuk membawa kembali pemain internasional Skotlandia itu ke lingkungan yang familiar.
Mantan bintang United, Wes Brown, mengatakan kepada GOAL baru-baru ini saat ditanya apakah kesepakatan bisa terwujud: “Akan membutuhkan banyak uang bagi Man United untuk membawanya kembali. Saya sangat senang Scott telah pergi dan tampil begitu baik - dia bahkan lebih baik dari yang diharapkan! Dia luar biasa.
“Apakah itu akan terjadi? Mungkin tidak. Hormat yang diberikan padanya sungguh luar biasa. Apa yang dicapai Scott sungguh luar biasa. Terkadang saat meninggalkan klub besar, sulit untuk mempertahankan level permainan - biasanya ada penurunan. Tapi dia semakin baik. Dia pemuda hebat dan tekun untuk melakukan yang terbaik. Saya tidak melihat itu terjadi, tapi saya mengerti mengapa ada desas-desus.
“Bisakah dia kembali? Dia punya stamina. Dia sekarang bermain di posisi yang tepat, yang bukan gelandang bertahan. Saya sudah mencoba memberitahu orang-orang itu berkali-kali. Karena dia tinggi, semua orang mengira dia gelandang bertahan. Dia punya stamina, bisa naik turun, dan setiap penggemar akan mengatakan bahwa dia berada di posisi yang tepat untuk mencetak gol.”
Pembicaraan transfer: Manchester United sedang mencari pemain tengah baru.
Manchester United sedang mencari pemain tengah baru karena mereka bersiap kehilangan bintang Brasil veteran Casemiro yang akan menjadi agen bebas. Pertanyaan juga muncul tentang seberapa lama kapten klub Bruno Fernandes akan tetap menjadi bagian dari rencana tim utama di Old Trafford.
The Red Devils dikaitkan dengan bintang Nottingham Forest, Elliott Anderson, dan gelandang serang Crystal Palace, Adam Wharton, namun nama McTominay bisa saja naik ke puncak daftar keinginan mereka jika pintu keluar terbuka lebar di Naples.
