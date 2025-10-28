Manchester United Is Back?! Enam Alasan Mengapa Setan Merah Asuhan Ruben Amorim Bisa Jadi PENANTANG GELAR Liga Primer Musim Ini

Komentar Shaw awalnya terasa usang, karena United hanya memenangkan dua dari enam pertandingan pembuka Liga Primer mereka di musim 2025/26. Kekalahan telak 3-1 di Brentford membuat tim asuhan Ruben Amorim terpuruk di posisi ke-14 pada akhir September, dan sebagian besar penggemar menuntut agar manajer asal Portugal itu dipecat.

Namun, semuanya berubah selama sebulan terakhir. Setan Merah akhirnya bangkit dengan mengalahkan Sunderland 2-0 di Old Trafford, sebelum mengakhiri sembilan tahun tanpa kemenangan di Anfield dan upaya Amorim untuk meraih kemenangan liga beruntun pertama dalam masa kepemimpinannya yang penuh gejolak.

Setan Merah meraih kemenangan ketiganya pada hari akhir pekan lalu, mengalahkan Brighton 4-2 untuk naik ke zona Eropa, tertinggal enam poin dari pemuncak klasemen Arsenal. The Seagulls sempat mengancam untuk melakukan comeback sensasional di akhir pertandingan, tetapi Bryan Mbeumo akhirnya memastikan timnya mengamankan tiga poin, dan itu memang pantas didapatkan oleh tim tuan rumah.

"Saya pikir mereka lebih percaya diri," kata Amorim kepada wartawan ketika ditanya apa yang mendorong peningkatan performa para pemainnya baru-baru ini. "Saya pikir pertandingan terbaik yang kami lakukan musim ini adalah melawan Arsenal, yang pertama. Namun, ketika Anda sedikit lebih percaya diri, ketika Anda memiliki semangat yang berbeda, terkadang Anda memiliki sedikit keberuntungan di momen-momen tertentu dalam pertandingan yang membantu Anda menang."

Setelah berbulan-bulan menderita, United akhirnya menemukan peruntungan mereka sendiri, dan tiba-tiba, pernyataan berani Shaw terdengar seperti ramalan. Hanya sedikit orang luar yang akan mempertimbangkan kemungkinan trofi Liga Primer kembali ke Old Trafford setelah 13 tahun absen, tetapi sekarang, itu mutlak harus menjadi tujuan Amorim dan timnya yang terus berkembang. Ini lebih dari sekadar kebangkitan kecil; United sedang memainkan sepakbola terbaik mereka sepanjang era pasca-Sir Alex Ferguson.

Dan ada banyak alasan untuk percaya bahwa Amorim dapat meraih gelar dua tahun lebih cepat dari jadwal yang ditetapkan oleh INEOS, salah satu pemilik klub...