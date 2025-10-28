Man Utd title contenders GFXGetty/GOAL
Manchester United Is Back?! Enam Alasan Mengapa Setan Merah Asuhan Ruben Amorim Bisa Jadi PENANTANG GELAR Liga Primer Musim Ini

"Tujuannya harus memenangkan Liga Primer. Saya tahu orang-orang akan mempertanyakan pernyataan saya setelah musim lalu, tetapi memang harus begitu," kata Luke Shaw kepada Sky Sports selama tur pramusim Manchester United di Amerika. "Kita semua harus memiliki keyakinan dan ambisi yang sama, dan rasa kekeluargaan yang sama, dan kita akan berjuang untuk hal yang sama." Pernyataan itu bukan sekadar pernyataan yang dipertanyakan; itu hampir seperti delusi setelah musim terburuk dalam sejarah klub.

Komentar Shaw awalnya terasa usang, karena United hanya memenangkan dua dari enam pertandingan pembuka Liga Primer mereka di musim 2025/26. Kekalahan telak 3-1 di Brentford membuat tim asuhan Ruben Amorim terpuruk di posisi ke-14 pada akhir September, dan sebagian besar penggemar menuntut agar manajer asal Portugal itu dipecat.

Namun, semuanya berubah selama sebulan terakhir. Setan Merah akhirnya bangkit dengan mengalahkan Sunderland 2-0 di Old Trafford, sebelum mengakhiri sembilan tahun tanpa kemenangan di Anfield dan upaya Amorim untuk meraih kemenangan liga beruntun pertama dalam masa kepemimpinannya yang penuh gejolak.

Setan Merah meraih kemenangan ketiganya pada hari akhir pekan lalu, mengalahkan Brighton 4-2 untuk naik ke zona Eropa, tertinggal enam poin dari pemuncak klasemen Arsenal. The Seagulls sempat mengancam untuk melakukan comeback sensasional di akhir pertandingan, tetapi Bryan Mbeumo akhirnya memastikan timnya mengamankan tiga poin, dan itu memang pantas didapatkan oleh tim tuan rumah.

"Saya pikir mereka lebih percaya diri," kata Amorim kepada wartawan ketika ditanya apa yang mendorong peningkatan performa para pemainnya baru-baru ini. "Saya pikir pertandingan terbaik yang kami lakukan musim ini adalah melawan Arsenal, yang pertama. Namun, ketika Anda sedikit lebih percaya diri, ketika Anda memiliki semangat yang berbeda, terkadang Anda memiliki sedikit keberuntungan di momen-momen tertentu dalam pertandingan yang membantu Anda menang."

Setelah berbulan-bulan menderita, United akhirnya menemukan peruntungan mereka sendiri, dan tiba-tiba, pernyataan berani Shaw terdengar seperti ramalan. Hanya sedikit orang luar yang akan mempertimbangkan kemungkinan trofi Liga Primer kembali ke Old Trafford setelah 13 tahun absen, tetapi sekarang, itu mutlak harus menjadi tujuan Amorim dan timnya yang terus berkembang. Ini lebih dari sekadar kebangkitan kecil; United sedang memainkan sepakbola terbaik mereka sepanjang era pasca-Sir Alex Ferguson.

Dan ada banyak alasan untuk percaya bahwa Amorim dapat meraih gelar dua tahun lebih cepat dari jadwal yang ditetapkan oleh INEOS, salah satu pemilik klub...

    Kombinasi Mematikan Mbeumo & Amad

    Kekhawatiran meluas mengenai masa depan Amad Diallo setelah United merekrut Bryan Mbeumo dari Brentford dengan harga £71 juta di musim panas. Amad adalah pemain terbaik kedua di tim musim lalu, hanya di belakang Bruno Fernandes, dan menciptakan banyak momen mengesankan dari sisi kanan, terutama gol kemenangannya di menit-menit akhir melawan Manchester City dan hat-trick melawan Southampton.

    Sementara itu, Mbeumo datang setelah mencetak 20 gol di musim yang sama di Brentford, dan sulit membayangkan bagaimana Amorim bisa memasukkan pemain Kamerun dan Amad ke dalam starting XI yang sama. Beberapa masalah awal memang tidak mengejutkan, tetapi mereka terus membangun duet mematikan yang menjadi kekuatan pendorong di balik peningkatan performa United.

    Amad telah menerima peran baru sebagai bek sayap dengan Mbeumo di depannya di salah satu posisi No. 10 dalam formasi 3-4-3 Amorim. Duo yang memukau ini tampil sangat serasi, terutama saat melawan Liverpool, ketika Amad memberikan umpan terobosan kepada rekan barunya untuk mencetak gol pembuka dalam waktu dua menit dengan umpan terobosan yang luar biasa.

    "Awalnya, karena dia pemain baru, kami mencoba memahami satu sama lain," ujar Amad kepada media resmi United setelah kemenangan tersebut. "Tapi sekarang kami menemukan solusinya, ketika dia bermain sebagai bek sayap kanan, saya bermain sebagai No. 10. Ketika dia bermain sebagai No. 10, saya tetap bermain sebagai bek sayap kanan. Jadi, saya pikir sekarang kami memiliki hubungan yang sangat baik, bahkan di luar lapangan. Ini [juga] sangat penting."

    Hubungan alami itu terpancar dari bahasa tubuh mereka, dan jika salah satu dari mereka tidak menemukan celah di sepertiga akhir, yang lain akan melakukannya. Performa Amad memang menurun karena ia kini harus lebih banyak bekerja keras di lini pertahanan, tetapi itu harga kecil yang harus dibayar untuk memfasilitasi integrasi Mbeumo yang cepat.

    Mantan bintang Brentford itu dengan cepat menjelma menjadi rekrutan sensasional musim panas ini di Liga Primer, dengan kontribusi enam gol dari sepuluh pertandingan pertamanya, termasuk dua gol brilian melawan Brighton. Mbeumo dan Amad diperkirakan akan berlaga di Piala Afrika, yang berlangsung dari 21 Desember hingga 18 Januari, tetapi jika United dapat tetap bersaing dengan Arsenal selama mereka absen, ada kemungkinan besar mereka dapat bekerja sama untuk mempertahankan peluang meraih gelar juara hingga paruh kedua musim ini.

    'Si Spesial': Cunha

    Matheus Cunha belum beradaptasi di Old Trafford secepat Mbeumo. Direkrut dengan harga £62,5 juta pada bulan Juni, penyerang Brasil itu disebut-sebut sebagai solusi atas masalah gol United yang sudah lama ada, setelah mencetak 15 gol di Liga Primer untuk Wolves yang terancam degradasi pada musim 2024/25, tetapi ia gagal mencetak gol dalam delapan penampilan pertamanya untuk tim asuhan Amorim.

    Cedera hamstring yang tidak menguntungkan juga menjadi penyebab lambatnya performa Cunha karena ia absen di Derby Manchester dan hanya bermain selama 25 menit melawan Chelsea bulan lalu. Namun, bukan berarti ia bermain buruk. Faktanya, level Cunha selalu tinggi; ia adalah pelari yang agresif dan penggiring yang lincah, yang jarang membuat keputusan yang salah saat menguasai bola, yang telah membantu United menjadi jauh lebih efisien.

    Tapi, striker selalu dinilai berdasarkan gol, itulah sebabnya gol berkelasnya di menit ke-24 melawan Brighton terasa begitu melegakan. Cunha merayakan golnya dengan meriah di depan Stretford End setelah melepaskan tendangan melengkung yang melewati Bart Verbruggen dan masuk ke tiang jauh.

    "Dia membawa sesuatu yang sulit kami tunjukkan, bukan hanya kemampuan dan bakatnya," ujar Amorim kepada MUTV saat menilai penampilan terbaru Cunha. "Dia memiliki sesuatu yang sangat nyaman dimainkannya di lingkungan seperti ini. Dia bisa membawa tim kami maju. Dia perlu meningkatkan banyak hal, terutama dalam bertahan, tetapi dia memiliki sesuatu yang istimewa dan dia adalah pemain yang sangat penting bagi kami. Dia bisa bermain di berbagai posisi, jadi saya mengharapkan hal yang sama di pertandingan berikutnya karena, di klub kami, sangat penting untuk menunjukkannya setiap pekan."

    Konsistensi akan datang untuk Cunha seiring ia dan United berkembang bersama. Sama seperti Mbeumo, mantan pemain Wolves dan Atletico Madrid tersebut terbukti sebagai pencetak gol kemenangan di Liga Primer, dan Setan Merah dapat mengandalkannya untuk menghasilkan momen-momen ajaib dalam pertandingan yang lebih ketat.

    De Ligt akhirnya 'dewasa'

    Musim debut Matthijs de Ligt di Old Trafford bisa dibilang kurang memuaskan. Pemain asal Belanda tersebut tampil impresif secara sporadis, tetapi kurangnya mobilitasnya sering dieksploitasi oleh tim lawan, seperti yang terjadi selama periodenya yang beragam di Juventus dan Bayern Munich.

    Oleh karena itu, tahun ini menjadi penentu bagi lulusan akademi Ajax itu, yang pernah dipuji sebagai salah satu bek paling berbakat di generasinya. Jika De Ligt kembali gagal, ia mungkin tidak akan mendapatkan kesempatan lagi di United, atau bahkan klub top Eropa lainnya.

    Sejauh ini, pemain berusia 26 tahun tersebut bermain seperti orang yang sangat menyadari apa yang dipertaruhkan. Amorim umumnya lebih menyukai De Ligt daripada Harry Maguire di posisi tengah dari tiga beknya, memberi penghargaan kepada pemain internasional Belanda itu atas dominasinya dalam duel darat dan udara, serta kesadaran taktis dan keterampilan kepemimpinannya.

    Umpan-umpan De Ligt saat United membangun serangan dari belakang masih perlu ditingkatkan, tetapi ia mulai menunjukkan potensinya di masa muda. Saat ditanya tentang alasan di balik performa impresifnya dalam wawancara dengan MUTV pekan lalu, bek jangkung ini berkata: "Hal terpenting pertama adalah saya menjalani pramusim yang baik. Bagi saya dan tubuh saya, pramusim selalu sangat penting dan saya pikir itu adalah salah satu pramusim pertama dalam lima atau enam tahun terakhir di mana saya tidak mengalami transfer, cedera atau Piala Eropa. Musim terakhir itu mungkin adalah musim terakhir saya di Ajax dan itu sebenarnya salah satu musim terbaik dalam karier saya! Saya merasa, secara mental dan fisik, saya berada di posisi yang sangat baik. Tentu saja, rekan satu tim dan manajer sangat membantu karena mereka memberi saya kepercayaan diri ini. Saya rasa saya juga sudah terbiasa dengan ritme Liga Primer. Saya merasa saya sedang memasuki usia prima sekarang."

    Anda tidak bisa memenangkan gelar tanpa pertahanan yang kuat, dan De Ligt memainkan peran penting dalam membangun fondasi tersebut.

    Masalah penjaga gawang akhirnya teratasi

    United belum memiliki kiper kelas dunia sejak Edwin van der Sar. Ya, David de Gea adalah pemain andalan klub dan pernah meraih medali juara Liga Primer, Piala FA, Liga Europa dan Piala Liga, tetapi ia tidak pernah menunjukkan kepercayaan diri yang tinggi kepada pertahanan di depannya, dan kesalahan-kesalahan mendasar menyusup ke dalam permainannya di tahun-tahun terakhirnya di Old Trafford.

    Ada desakan rutin agar United merekrut kembali De Gea selama dua tahun terakhir, tetapi desakan itu muncul karena ketidakmampuan penerusnya, Andre Onana, yang sangat buruk. Erik ten Hag membuat banyak keputusan rekrutmen yang buruk selama masa jabatannya sebagai manajer, tetapi dorongan untuk reuni dengan mantan kiper Ajax di Manchester mengalahkan semuanya.

    Setan Merah tidak akan jatuh ke titik terendah yang mengerikan itu jika bukan karena Onana, yang daftar kesalahannya yang tak ada habisnya membuat tim kehilangan hasil positif setiap minggunya. Amorim jelas sudah muak melihatnya di akhir musim lalu, dan memulai musim ini dengan menempatkan kiper Turki Altay Bayindir di bawah mistar gawang, sebelum akhirnya meminjamkan Onana ke Trabzonspor.

    Kesulitan Setan Merah di awal musim ini sebagian besar disebabkan oleh posisi penjaga gawang yang kurang meyakinkan, dengan Bayindir juga jauh di bawah standar yang dibutuhkan. Bukan kebetulan bahwa performa mereka meningkat sejak kedatangan prospek Belgia Senne Lammens, yang direkrut dari Royal Antwerp dengan harga £18 juta  di hari terakhir bursa transfer.

    Kiper berusia 23 tahun tersebut telah lama disebut-sebut sebagai penerus Thibaut Courtois di negaranya, dan para pendukung setia United mulai mempercayai potensinya setelah tiga pertandingan pertamanya. Lammens tampil nyaris sempurna dengan mencatatkan clean sheet pada debutnya melawan Sunderland, dan melakukan penyelamatan penting untuk menjaga gawangnya tetap aman dalam kemenangan atas Liverpool dan Brighton.

    Ia juga menguasai kotak penaltinya dengan otoritas yang sesungguhnya, dan umpan-umpan panjangnya ke depan telah memicu pendekatan yang lebih langsung di bawah Amorim yang telah membuahkan hasil. Memang masih terlalu dini untuk menempatkan Lammens di jajaran pemain kelas dunia, tetapi United kini memiliki pemain nomor 1 yang tepat sasaran dan selalu menghadirkan ketenangan dalam setiap tindakannya. Hal ini sungguh penting dan tak terbantahkan.

    Perubahan budaya yang masif

    Amorim telah melalui masa-masa sulit sejak ditunjuk sebagai pengganti Ten Hag November lalu. Ia tampak kesal di pinggir lapangan dan di depan media, bahkan tampak hampir mengundurkan diri setelah kekalahan mengejutkan di Piala Liga dari Grimsby Town pada bulan Agustus, tetapi mantan pelatih Sporting CP itu telah menunjukkan keberanian yang luar biasa untuk tetap berpegang teguh pada prinsipnya dan menepis kritik.

    Melalui perpaduan kerja keras di lapangan latihan dan karismanya yang luar biasa, Amorim secara bertahap mampu membuat para pemain memahami filosofinya dan menerobos tembok pertahanan. Ia juga mematahkan mitos bahwa ia tidak bisa beradaptasi dengan sedikit mengubah cara bermain United saat tidak menguasai bola, sehingga mereka tidak terlalu rentan di lini tengah. Setan Merah kini bertahan dengan formasi 5-4-1 dengan dua pemain nomor 10 turun ke belakang untuk mendukung Fernandes dan Casemiro, sementara Shaw juga masuk ke lini tengah untuk ikut menekan. Jauh lebih sulit untuk menghancurkan United sekarang, dan mereka sangat bersemangat dalam transisi.

    Amorim juga ahli dalam mengelola skuad, dengan fokus yang lebih besar pada rotasi dan pemulihan yang telah secara drastis mengurangi daftar cedera klub. Di masa Ten Hag, hal itu di luar kendali, tetapi telah terjadi perubahan budaya yang besar sejak pemecatannya.

    Para pemain gagal yang mengganggu dengan ego yang terlalu besar semuanya disingkirkan selama musim panas, dengan Onana mengikuti jejak Antony, Marcus Rashford, Jadon Sancho, dan Alejandro Garnacho keluar, sementara pemain seperti Casemiro, De Ligt, Amad, dan Mason Mount semuanya telah membawa permainan mereka ke level baru di bawah arahan Amorim. Semua orang sekarang bergerak ke arah yang sama.

    United belumlah sempurna, tetapi Amorim telah menanamkan sifat tangguh di ruang ganti yang memastikan para pemain tidak lagi membiarkan kepala mereka tertunduk. "Saya pikir kami membaik di saat-saat buruk, kami bisa merespons dengan cara yang berbeda, dan kami merasa bisa menyelesaikan apa pun," tambahnya setelah pertandingan melawan Brighton.

    Penurunan kualitas di tempat lain

    United tidak memiliki kedalaman skuad yang sama kuatnya dengan Arsenal, City atau Liverpool, tetapi tanpa panggung Eropa yang perlu dikhawatirkan, Amorim tidak perlu mengerahkan seluruh kemampuan skuadnya. Hal itu bisa memberi Setan Merah keuntungan signifikan di lini depan.

    Mereka mungkin juga diuntungkan dari penurunan kualitas yang tak terbantahkan di papan atas klasemen. City kini menjadi bayang-bayang tim penakluk yang memenangkan empat gelar berturut-turut di bawah Pep Guardiola, dan menjadi terlalu bergantung pada eksploitasi gol luar biasa Erling Haaland. Seperti yang kita lihat dalam kekalahan mereka dari Villa, jika Haaland dibungkam, City tidak lagi memiliki kemampuan untuk mengatasinya.

    Sementara itu, juara bertahan Liverpool telah terjerumus ke dalam krisis hanya dua bulan setelah menyelesaikan belanja besar-besaran transfer musim panas mereka senilai £446 juta dengan rekor transfer Alexander Isak. Arne Slot telah menyaksikan empat kekalahan liga berturut-turut, dengan Isak serta rekrutan baru lainnya, Florian Wirtz, Milos Kerkez dan Jeremie Frimpong, semuanya gagal memenuhi harapan. The Reds telah kehilangan semua kekompakan, dan masih harus dilihat apakah Slot dapat membalikkan keadaan sebelum posisinya berada dalam tekanan.

    Dengan demikian, tampaknya jalan terbuka bagi Arsenal untuk mengamankan gelar Liga Primer pertama mereka sejak 2004. The Gunners saat ini unggul empat poin di puncak klasemen, di atas tim kejutan Bournemouth, dengan tujuh kemenangan dan hanya kebobolan tiga gol. Mikel Arteta jelas telah mengubah Arsenal menjadi unit pertahanan yang tangguh, dan pelatih asal Spanyol itu diberkahi dengan banyak pilihan di lini serang setelah menambahkan Viktor Gyokeres, Eberechi Eze  dan Noni Madueke ke dalam skuadnya di bursa transfer terakhir.

    Namun, versi Arsenal ini tidak sebanding dengan skuad peraih gelar juara Arsene Wenger, sebagaimana dibuktikan oleh United, setelah mengungguli mereka sepenuhnya di pekan pembuka musim. Arteta, yang dulunya merupakan penganut 'aliran Guardiola' yang berbasis penguasaan bola, kini terobsesi dengan perolehan tipis alih-alih permainan yang cair. Memang, Meriam London hanya mencetak lima gol dari permainan terbuka sejauh ini pada musim 2025/26, dengan 11 gol sisanya berasal dari bola mati.

    United memiliki lebih banyak taktik serangan di sepertiga akhir lapangan daripada Arsenal. Hanya waktu yang akan membuktikan apakah hal itu dapat diwujudkan menjadi tantangan gelar yang berkelanjutan, tetapi rasanya Amorim telah membuat terobosan besar. Masa-masa indah akan kembali ke Old Trafford, dan imbalan nyata akan segera menyusul.

