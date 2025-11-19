Gantikan Harry Maguire, Manchester United Bidik Bek Liga Inggris Ini

Dengan Harry Maguire dan Marc Guehi sama-sama memasuki periode tak menentu dalam karier mereka, Manchester United dilaporkan dapat mempercepat proyek perombakan lini belakang lebih cepat dari rencana semula. Guehi, 25 tahun, akan memasuki enam bulan terakhir kontraknya di Selhurst Park dan situasi itu membuat sejumlah klub top Eropa siaga satu.

Crystal Palace sebelumnya memblokir transfernya ke Liverpool pada deadline day bursa transfer musim panas kemarin karena tak mendapatkan pengganti tepat waktu sembari berharap negosiasi lebih lanjut dapat membuka jalan untuk perpanjangan kontrak. Namun, pembicaraan itu sejauh ini mandek. Jika situasi tidak berubah, bek jebolan akademi Chelsea itu akan bebas menjalin kesepakatan pra-kontrak dengan klub luar Inggris mulai Januari 2026, yang akan sangat melemahkan posisi tawar The Eagles.