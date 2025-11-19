Getty Images Sport
Gantikan Harry Maguire, Manchester United Bidik Bek Liga Inggris Ini
Manchester United dekati Marc Guehi
Dengan Harry Maguire dan Marc Guehi sama-sama memasuki periode tak menentu dalam karier mereka, Manchester United dilaporkan dapat mempercepat proyek perombakan lini belakang lebih cepat dari rencana semula. Guehi, 25 tahun, akan memasuki enam bulan terakhir kontraknya di Selhurst Park dan situasi itu membuat sejumlah klub top Eropa siaga satu.
Crystal Palace sebelumnya memblokir transfernya ke Liverpool pada deadline day bursa transfer musim panas kemarin karena tak mendapatkan pengganti tepat waktu sembari berharap negosiasi lebih lanjut dapat membuka jalan untuk perpanjangan kontrak. Namun, pembicaraan itu sejauh ini mandek. Jika situasi tidak berubah, bek jebolan akademi Chelsea itu akan bebas menjalin kesepakatan pra-kontrak dengan klub luar Inggris mulai Januari 2026, yang akan sangat melemahkan posisi tawar The Eagles.
Nasib Maguire di Manchester United
Kondisi serupa dialami Maguire di Old Trafford. Negosiasi kontrak baru untuk mantan kapten Man United itu “hanya menunjukkan kemajuan minimal”, menurut laporan Mail Sport, sehingga semakin mendesak pihak Setan Merah utnuk segera menentukan pengganti dalam beberapa bulan ke depan.
Awalnya MU ingin menunda perekrutan bek tengah baru hingga jendela transfer musim panas tahun depan, tetapi ketidakpastian masa depan Maguire bisa mendorong mereka bergerak lebih cepat jika ada peluang menarik di bursa. Salah satu peluang itu adalah Guehi, yang jamak dianggap sebagai salah satu bek paling atletis dan paling tenang di Liga Inggris.
Persaingan sengit menanti Manchester United untuk dapatkan Guehi
Guehi kini menjadi figur sentral bagi klub dan negaranya, dikenal karena kemampuan membangun serangan dari belakang, kualitas kepemimpinan, serta performa stabil di laga-laga bertekanan tinggi. Penampilannya membuat banyak klub papan atas Eropa terpikat.
Real Madrid, Barcelona, Bayern Munich, Manchester City, hingga Liverpool dilaporkan memantau situasinya, menjadikan Guehi salah satu bek paling diburu jelang 2026.
Palace diperkirakan akan berjuang keras mempertahankannya, tetapi kombinasi status kontrak dan besarnya minat dari para raksasa Eropa membuat peluang hengkang kian terbuka.
Jika kepergian Maguire dipercepat, Man United hampir pasti harus ikut masuk ke dalam persaingan tersebut lebih cepat daripada yang direncanakan.
Selanjutnya buat Manchester United
Armada Ruben Amorim akan kembali beraksi di Liga Inggris selepas jeda internasional November. Bermodalkan lima laga tak terkalahkan, Man United akan menjamu Everton di Old Trafford pada Selasa (25/11) dini hari WIB. Setan Merah kemudian akan dijamu Palace pada 30 November, pada laga yang dapat menjadi ajang audisi bagi Guehi.
