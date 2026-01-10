Getty Images Sport
Manchester United Ditahan Imbang Burnley, Darren Fletcher Kritik Kinerja Wasit & VAR
Man United ditahan imbang Burnley
United tertinggal karena gol bunuh diri Ayden Heaven di Turf Moor, sehingga mereka tertinggal 1-0 dari The Clarets yang terancam degradasi. Namun, Setan Merah membalikkan keadaan setelah jeda ketika Benjamin Sesko mencetak dua gol dalam waktu sepuluh menit untuk membawa United unggul.
Keunggulan mereka hanya bertahan enam menit karena Jaidon Anthony menyamakan kedudukan di pertengahan babak kedua, sehingga pertandingan berakhir imbang 2-2 di Burnley. Hasil ini berarti United tak terkalahkan dalam empat pertandingan, meskipun mereka kini tanpa kemenangan dalam tiga pertandingan terakhir dan hanya memenangkan tiga dari 12 pertandingan terakhir mereka.
Namun, Fletcher merasa bahwa bek kanan Burnley Walker seharusnya diusir keluar lapangan karena menginjak Dorgu di babak pertama. Mantan pemain Manchester City itu menginjak kaki Dorgu saat ia terjatuh dan berusaha mengamankan bola, tetapi wasit Stuart Attwell tidak mengambil tindakan dan VAR memutuskan untuk tidak campur tangan.
Pelatih sementara United tersebut mengkritik VAR, setelah membandingkan injakan Walker dengan gol Lisandro Martinez yang dianulir karena pemain Argentina itu dianggap melakukan pelanggaran terhadap bek Inggris tersebut saat tendangan sudut.
"VAR seharusnya memeriksanya"
Ketika ditanya apakah Walker beruntung karena Dorgu tidak melakukan penyerbuan lebih keras, Fletcher berkata: "Jadi seperti yang dilakukan Kyle Walker ketika Licha tidak menyentuhnya? Ya. Itulah wilayah yang kita masuki, tetapi Patrick adalah orang yang jujur, dia tidak akan pernah melakukan itu."
"Itu tidak terlihat bagus dari sudut pandang Kyle Walker, tetapi saya menyukai Kyle dan saya mengenalnya sebagai pribadi, jadi saya harap niatnya adalah untuk merebut bola. Patrick berpikir niat pada saat itu adalah Kyle mencoba merebut bola dan melakukan kontak dengannya, jadi itulah pemahamannya tentang insiden tersebut pada saat itu."
"Bagi saya pribadi, saya pikir VAR seharusnya memeriksanya. Gol kami dianulir, yang sangat tidak masuk akal, jadi menurut saya mereka seharusnya memeriksanya juga. Dan, seperti yang Anda katakan, jika mereka tidak melakukannya, Anda hanya akan mendorong pemain untuk membuat drama besar dan bersikap berlebihan, yang tidak kita inginkan dalam permainan."
"Saya tidak menginginkan itu dari pemain saya. Saya akan berusaha agar pemain saya tidak melakukannya. Tetapi dua situasi itu mungkin sangat memengaruhi pertandingan malam itu, jadi itu menunjukkan betapa berpengaruhnya VAR."
Fletcher puji penampilan Sesko
Sesko mencetak gol liga ketiga dan keempatnya musim ini melawan Burnley, dan Fletcher memberikan pujian penuh kepada pemain internasional Slovenia tersebut setelah mencetak dua gol dalam hasil imbang melawan The Clarets.
"Saya sangat senang untuknya. Saya berbicara dengannya kemarin dan kami menayangkan video yang menunjukkan pergerakannya dan gol-golnya, hanya untuk menunjukkan bagaimana perkembangannya dan dia perlu terus percaya diri dan para pemain perlu memberikan lebih banyak umpan kepadanya," kata Fletcher tentang mantan striker RB Leipzig itu.
"Dia melakukannya malam ini dan mencetak dua gol hebat. Malam yang benar-benar positif untuk Ben. Tim kecewa dengan satu poin tetapi secara pribadi semoga dia bisa terus maju dari situ sekarang."
Fletcher akan terus memimpin di United meskipun ada rumor penunjukkan Solskjaer
Fletcher akan terus memimpin United untuk sementara, dengan pertandingan terdekat mereka adalah melawan Brighton di putaran keempat Piala FA - meskipun ada laporan tentang Ole Gunnar Solskjaer kembali ke Old Trafford.
Sementara itu, pertandingan liga United berikutnya adalah Derby Manchester, di mana Setan Merah bakal berusaha untuk mengganggu upaya rival mereka dalam perebutan gelar.
