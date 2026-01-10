Manchester United Ditahan Imbang Burnley, Darren Fletcher Kritik Kinerja Wasit & VAR

United tertinggal karena gol bunuh diri Ayden Heaven di Turf Moor, sehingga mereka tertinggal 1-0 dari The Clarets yang terancam degradasi. Namun, Setan Merah membalikkan keadaan setelah jeda ketika Benjamin Sesko mencetak dua gol dalam waktu sepuluh menit untuk membawa United unggul.

Keunggulan mereka hanya bertahan enam menit karena Jaidon Anthony menyamakan kedudukan di pertengahan babak kedua, sehingga pertandingan berakhir imbang 2-2 di Burnley. Hasil ini berarti United tak terkalahkan dalam empat pertandingan, meskipun mereka kini tanpa kemenangan dalam tiga pertandingan terakhir dan hanya memenangkan tiga dari 12 pertandingan terakhir mereka.

Namun, Fletcher merasa bahwa bek kanan Burnley Walker seharusnya diusir keluar lapangan karena menginjak Dorgu di babak pertama. Mantan pemain Manchester City itu menginjak kaki Dorgu saat ia terjatuh dan berusaha mengamankan bola, tetapi wasit Stuart Attwell tidak mengambil tindakan dan VAR memutuskan untuk tidak campur tangan.

Pelatih sementara United tersebut mengkritik VAR, setelah membandingkan injakan Walker dengan gol Lisandro Martinez yang dianulir karena pemain Argentina itu dianggap melakukan pelanggaran terhadap bek Inggris tersebut saat tendangan sudut.