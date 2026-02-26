Getty
Manchester United didesak untuk memberikan kontrak baru kepada Harry Maguire dan menghindari agar pemain internasional Inggris tersebut menjadi pemain bebas transfer
Maguire dicopot dari jabatan kapten dan dikeluarkan dari tim.
Maguire mendapat kritikan setelah ditunjuk sebagai kapten klub di Old Trafford. Ia menjadi kambing hitam dalam situasi sulit yang dialami tim Manchester United. Ban kapten akhirnya diserahkan kepada Bruno Fernandes.
Posisi starter reguler terkadang sulit didapat, yang memicu spekulasi transfer, namun Maguire selalu bekerja keras tanpa menimbulkan keributan atau mengeluh di depan umum.
Komitmennya terhadap tim telah dihargai di bawah pelatih interim Michael Carrick, dengan Maguire menjadi pemain kunci dalam rangkaian enam pertandingan tanpa kekalahan yang menghasilkan lima kemenangan dan posisi di empat besar Premier League.
Maguire mendapat dukungan saat kontraknya dengan Manchester United akan berakhir.
Sorakan yang dulu menjadi cemoohan kini berubah kembali menjadi sorakan untuk bek tengah yang dominan, dan Bruce, yang paham betul tentang mengisi posisi tersebut dan peran sebagai pemimpin di lapangan di Old Trafford, percaya bahwa melepas pemain yang sudah terbukti kemampuannya dan akan segera merayakan ulang tahun ke-33-nya adalah sebuah kesalahan.
Mantan kapten United, Bruce, telah mengatakan kepada Daily Mail, dengan Maguire juga berusaha untuk dipanggil kembalike tim nasional yang akan membantunya menambah koleksi 64 caps: “Saya percaya Harry telah dijadikan kambing hitam terlalu lama. Saya tidak berpikir dia pernah mengecewakan Man United. Faktanya, dia juga tidak pernah mengecewakan Inggris.
“Seperti yang saya katakan, saya pikir dia menjadi kambing hitam karena situasi di sekitarnya. Saya tidak akan terkejut jika dia ditawari kontrak baru. Mengapa tidak? Saya pikir bek tengah semakin baik seiring bertambahnya usia.
“Saya tidak akan terkejut jika dia ikut ke Piala Dunia. Dia memiliki pengalaman yang baik, dia bermain di level tertinggi, dia juga tidak pernah mengecewakan Inggris. Dan dia telah mengingatkan semua orang tentang apa yang dia miliki dalam lima atau enam minggu terakhir, jika dia pernah membutuhkannya.”
Apakah Carrick akan ditunjuk secara permanen?
Maguire telah membantu United untuk stabil setelah pemecatan Ruben Amorim pada awal 2026, dengan Carrick menyusun strategi taktis yang memanfaatkan keunggulan Red Devils - sesuatu yang seringkali gagal dilakukan oleh pendahulunya.
Bruce menambahkan tentang kemungkinan penunjukan sementara menjadi permanen: “Lihatlah, dia telah menempatkan dirinya di posisi terdepan, bahkan setelah enam minggu. Dia cukup menyegarkan dengan caranya, dan satu hal yang saya katakan tentang dia, dia memahami Manchester United.
“Saya tidak bermaksud tidak menghormati siapa pun yang datang, tapi Anda tidak menyadari betapa besarnya klub ini dan betapa besarnya tekanan yang Anda hadapi. Begitu Anda masuk ke sana, Anda berada di bawah sorotan; segalanya dianalisis, dan dia memahami klub itu dengan cara itu setelah bermain untuknya selama 13 tahun, sikap tenang dan santainya.
“Pemain yang fit, seperti Harry Maguire yang luar biasa di Everton, [Lisandro] Martinez yang tidak bermain, tiba-tiba mereka fit. Membawa Kobbie Mainoo kembali ke tim, dan menempatkan Bruno [Fernandes] di posisi yang tepat sebagai No.10.
“Jika Anda memiliki pemain bagus, yang dimiliki Manchester United, dan mereka nyaman di posisi bermain mereka, maka menurut saya, Anda akan menuai hasilnya, dan dia melakukannya dengan fantastis.
“[Matheus] Cunha, [Bryan] Mbeumo, Bruno, dan [Benjamin] Sesko, mereka merupakan ancaman bagi tim mana pun saat menyerang. Dengan penunjukan cerdas Steve Holland, mereka terlihat jauh lebih kokoh secara defensif. Saya pikir ini adalah clean sheet ketiga dari enam pertandingan sejak Michael mengambil alih, dan itu juga patut diapresiasi.”
Jadwal pertandingan Manchester United musim 2025-26: Crystal Palace akan menjadi lawan berikutnya di Old Trafford.
Manchester United, yang tidak memiliki gangguan dari kompetisi piala baik di kandang maupun di luar negeri, akan kembali beraksi pada Minggu saat menjamu Crystal Palace - dengan pertandingan tersebut akan mempertemukan Carrick melawan Oliver Glasner, yang dikabarkan akan menggantikan posisi manajer Manchester United.
