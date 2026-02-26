Manchester United didesak untuk memberikan kontrak baru kepada Harry Maguire dan menghindari agar pemain internasional Inggris tersebut menjadi pemain bebas transfer

Maguire telah membantu United untuk stabil setelah pemecatan Ruben Amorim pada awal 2026, dengan Carrick menyusun strategi taktis yang memanfaatkan keunggulan Red Devils - sesuatu yang seringkali gagal dilakukan oleh pendahulunya.

Bruce menambahkan tentang kemungkinan penunjukan sementara menjadi permanen: “Lihatlah, dia telah menempatkan dirinya di posisi terdepan, bahkan setelah enam minggu. Dia cukup menyegarkan dengan caranya, dan satu hal yang saya katakan tentang dia, dia memahami Manchester United.

“Saya tidak bermaksud tidak menghormati siapa pun yang datang, tapi Anda tidak menyadari betapa besarnya klub ini dan betapa besarnya tekanan yang Anda hadapi. Begitu Anda masuk ke sana, Anda berada di bawah sorotan; segalanya dianalisis, dan dia memahami klub itu dengan cara itu setelah bermain untuknya selama 13 tahun, sikap tenang dan santainya.

“Pemain yang fit, seperti Harry Maguire yang luar biasa di Everton, [Lisandro] Martinez yang tidak bermain, tiba-tiba mereka fit. Membawa Kobbie Mainoo kembali ke tim, dan menempatkan Bruno [Fernandes] di posisi yang tepat sebagai No.10.

“Jika Anda memiliki pemain bagus, yang dimiliki Manchester United, dan mereka nyaman di posisi bermain mereka, maka menurut saya, Anda akan menuai hasilnya, dan dia melakukannya dengan fantastis.

“[Matheus] Cunha, [Bryan] Mbeumo, Bruno, dan [Benjamin] Sesko, mereka merupakan ancaman bagi tim mana pun saat menyerang. Dengan penunjukan cerdas Steve Holland, mereka terlihat jauh lebih kokoh secara defensif. Saya pikir ini adalah clean sheet ketiga dari enam pertandingan sejak Michael mengambil alih, dan itu juga patut diapresiasi.”