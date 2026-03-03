Manchester United diberitahu tentang biaya yang fantastis yang akan diminta Chelsea untuk Cole Palmer, sementara mantan bintang Chelsea mengakui bahwa dia tidak akan terkejut dengan transfer yang mengejutkan

Tokoh-tokoh terkemuka di kubu Chelsea juga telah menepis spekulasi tentang kepergian Palmer, dengan mantan bek Chelsea, Sinclair - yang berbicara melalui bbccharterreview.org.uk - mengatakan kepada GOAL saat ditanya apakah ada kekhawatiran bahwa Palmer bisa pindah ke Manchester sebagai pendukung setia United sejak kecil: “Saya tidak terlalu peduli dengan rumor, kecuali jika datang dari Cole Palmer sendiri yang mengatakan bahwa dia merindukan rumah. Liam Rosenior tampaknya memiliki hubungan yang baik dengannya dan tampaknya cukup yakin bahwa Cole Palmer bahagia di klub dan dia tidak melihat adanya rumor yang beredar. Dia memang orang yang baik.

“Jika Anda ingin menetap di sebuah kota, maka menurut saya London adalah salah satu yang terbaik untuk menetap, tanpa saya bias. Tapi saya tidak berpikir itu mempengaruhi permainannya. Saya pikir masalah utama yang dia hadapi dalam sepak bolanya musim ini adalah menjaga kebugaran atau mengelola cedera yang dia alami, dan dia belum mendapatkan serangkaian pertandingan, yang dibutuhkan untuk mempertahankan performa bermain di level yang dia mainkan. Jadi akan menarik untuk melihat apa yang terjadi.

“Dalam sepak bola, Anda tidak pernah tahu. Anda tidak pernah tahu dan tidak pernah terkejut jika Cole Palmer bergabung dengan Manchester United atau semacamnya, atau kembali ke City atau Liverpool, Anda tidak pernah terkejut dalam sepak bola. Tapi saya pribadi akan terkejut sebagai penggemar Chelsea, jika dia meninggalkan klub yang menurut saya sedang berada di ambang untuk kembali menjadi kekuatan sejati di Premier League dalam beberapa tahun ke depan.”