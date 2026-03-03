Getty/GOAL
Manchester United diberitahu tentang biaya yang fantastis yang akan diminta Chelsea untuk Cole Palmer, sementara mantan bintang Chelsea mengakui bahwa dia tidak akan terkejut dengan transfer yang mengejutkan
Kenaikan harga: Palmer bergabung dengan Chelsea dengan biaya £40 juta.
Palmer meniti karirnya melalui akademi Manchester City, menjadi juara Premier League dan Liga Champions di Stadion Etihad. Namun, ia hanya tampil dalam 41 pertandingan senior dan langsung menerima tawaran untuk mengenakan seragam biru berbeda saat Chelsea datang meminangnya pada 2023.
Musim debut yang mengesankan di London Barat menghasilkan 25 gol dan pengakuan sebagai Pemain Muda Terbaik PFA. Palmer kemudian meraih gelar Conference League dan FIFA Club World Cup, dengan investasi awal sebesar £40 juta ($54 juta) memberikan hasil yang signifikan.
Chelsea kini dapat meminta lebih dari tiga kali lipat angka tersebut dari penjualan, dengan pemain nomor 10 mereka yang flamboyan terikat kontrak hingga 2033. Dikabarkan bahwa tekad mereka mungkin diuji, dengan laporan yang menyatakan Palmer merasa sedikit rindu kampung halaman. Ia menanggapi rumor tersebut dengan mengatakan: “Semua orang suka bicara omong kosong, bukan? Saya tidak terlalu memperhatikan hal itu. Anda melihat hal-hal seperti itu. Tapi saya merasa sudah berasal dari tempat yang kuat, jadi saya tidak memperhatikannya.”
Apakah Palmer bisa kembali ke akar-akarnya di Manchester bersama United?
Tokoh-tokoh terkemuka di kubu Chelsea juga telah menepis spekulasi tentang kepergian Palmer, dengan mantan bek Chelsea, Sinclair - yang berbicara melalui bbccharterreview.org.uk - mengatakan kepada GOAL saat ditanya apakah ada kekhawatiran bahwa Palmer bisa pindah ke Manchester sebagai pendukung setia United sejak kecil: “Saya tidak terlalu peduli dengan rumor, kecuali jika datang dari Cole Palmer sendiri yang mengatakan bahwa dia merindukan rumah. Liam Rosenior tampaknya memiliki hubungan yang baik dengannya dan tampaknya cukup yakin bahwa Cole Palmer bahagia di klub dan dia tidak melihat adanya rumor yang beredar. Dia memang orang yang baik.
“Jika Anda ingin menetap di sebuah kota, maka menurut saya London adalah salah satu yang terbaik untuk menetap, tanpa saya bias. Tapi saya tidak berpikir itu mempengaruhi permainannya. Saya pikir masalah utama yang dia hadapi dalam sepak bolanya musim ini adalah menjaga kebugaran atau mengelola cedera yang dia alami, dan dia belum mendapatkan serangkaian pertandingan, yang dibutuhkan untuk mempertahankan performa bermain di level yang dia mainkan. Jadi akan menarik untuk melihat apa yang terjadi.
“Dalam sepak bola, Anda tidak pernah tahu. Anda tidak pernah tahu dan tidak pernah terkejut jika Cole Palmer bergabung dengan Manchester United atau semacamnya, atau kembali ke City atau Liverpool, Anda tidak pernah terkejut dalam sepak bola. Tapi saya pribadi akan terkejut sebagai penggemar Chelsea, jika dia meninggalkan klub yang menurut saya sedang berada di ambang untuk kembali menjadi kekuatan sejati di Premier League dalam beberapa tahun ke depan.”
Kesepakatan transfer: Berapa biaya transfer Palmer bagi Manchester United?
Ketika ditanya lebih lanjut apakah dibutuhkan tawaran historis sebesar lebih dari £150 juta untuk menggoda Chelsea masuk ke pembicaraan transfer, Sinclair - yang pernah tampil lebih dari 200 kali untuk The Blues selama karier bermainnya - menambahkan: “Ya, kamu bisa membayangkan begitu. Anda membeli, dalam arti tertentu, potensi karena saya tidak berpikir dia sudah matang sepenuhnya, masih sangat muda, belum mencapai puncak karirnya, dan Anda membeli pemain yang berpotensi bermain di level tertinggi selama 10 tahun ke depan. Jadi, ya, itu akan membutuhkan banyak uang.”
Masa depan Palmer: Piala Dunia bersama Inggris dan rumor transfer
Palmer telah mencatatkan lebih dari 100 penampilan dan 50 gol untuk Chelsea selama musim 2025-26. Ia telah menjadi pemain reguler timnas Inggris di level senior, menuju final Piala Dunia musim panas ini, dan memberikan sinyal bahwa ia telah menemukan stabilitas di dalam dan di luar lapangan, yang membuat transfer besar-besaran lainnya menjadi taruhan yang tidak perlu yang dapat menggagalkan karier yang paling menjanjikan.
