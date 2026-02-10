Getty/GOAL
Manchester United dapat membujuk Vinicius Junior untuk pindah dari Real Madrid jika Michael Carrick mendapatkan posisi manajer permanen, klaim Louis Saha.
Pejabat sementara yang memegang kendali di Madrid dan Manchester
Bintang Brasil Vinicius tampaknya lebih bahagia di ibu kota Spanyol saat ini daripada saat berada di bawah asuhan Xabi Alonso, dengan adanya ketegangan antara dirinya dan mantan pelatih Real Madrid; Alvaro Arbeloa kini memimpin urusan tim utama secara sementara.
United memiliki manajer interim mereka sendiri, yaitu Carrick, dan telah kembali masuk dalam persaingan untuk kualifikasi Liga Champions. Kembalinya ke kompetisi Eropa elite akan memudahkan Setan Merah untuk menarik talenta-talenta top ke dalam skuad mereka, sekaligus memberikan dorongan tepat waktu bagi dana perekrutan.
- Getty
Bisakah Manchester United membujuk Vinicius Jr untuk pindah dari Real Madrid?
Di tengah pembicaraan tentang Vinicius - yang juga dikabarkan akan pindah ke Saudi Pro League - yang berpotensi meninggalkan Madrid, mantan striker United, Saha, telah mengatakan kepada aceodds.com tentang kemungkinan pemain Amerika Selatan itu bergabung dengan Premier League: “Tidak ada yang terlalu besar ketika Manchester United bermain seperti yang mereka lakukan saat ini. Mereka bisa menarik nama besar apa pun.
“Vinicius jelas merupakan kandidat Ballon d'Or, pasti seseorang yang ingin bersinar, berada di posisi Liga Champions. Saya tahu itu karena dia ingin memenangkan trofi individu. Siapa tahu, itu bisa menjadi kombinasi yang sangat menarik - tim yang kita lihat setiap pekan dengan Carrick, bermain sepak bola yang sangat menarik. Jadi, itu mungkin memberikan platform baru bagi pemain seperti Vinicius Jr.”
Manajer Manchester United berikutnya: Carrick mengklaim posisinya
Manchester United belum memutuskan kepada siapa dana transfer tambahan akan diberikan, dengan Carrick ditunjuk secara sementara hingga akhir musim 2025-26. Dia telah memimpin empat kemenangan berturut-turut atas Manchester City, Arsenal, Fulham, dan Tottenham.
Saha, yang pernah bermain bersama Carrick di Old Trafford, percaya bahwa mantan rekan setimnya seharusnya dipertimbangkan untuk posisi pelatih kepala secara permanen - meskipun nama-nama seperti Carlo Ancelotti dan Zinedine Zidane juga masuk dalam pertimbangan.
Saha menambahkan: “Saya sangat ingin melihat Michael diberi kesempatan. Dia telah melakukan pekerjaan dengan sangat baik. Dia adalah orang yang sangat pekerja keras tetapi juga rendah hati. Hasilnya saat ini menguntungkannya, tetapi bukan hanya hasilnya, cara tim bermain dan tampil, kita semua dapat melihat perubahannya secara langsung. Dia telah memberikan dampak terbesar sejak Sir Alex Ferguson.
“Dia memberikan jawaban atas pertanyaan tentang manajer berikutnya. Saya pikir mereka perlu mempertimbangkan Carrick dengan sangat, sangat, sangat serius.
“Kita tahu ekspektasinya sangat besar, dan terkadang klub memiliki percakapan tertentu dan ingin melihat rencana jangka panjang. Apakah mereka melihat ini sebagai periode di mana segala sesuatunya berjalan baik untuk Carrick? Siapa yang tahu bagaimana dia bereaksi saat berada di bawah tekanan lebih besar. Jadi mungkin dia perlu diuji dalam hal itu untuk dipertimbangkan untuk peran penuh waktu. Saya tidak tahu.
“Yang saya lihat adalah dia memahami DNA klub, dia pernah berada di bawah tekanan, mungkin bukan sebagai manajer tapi sebagai pemain, dia memahami bagaimana manajer-manajer sebelumnya bereaksi karena dia pernah menjadi bagian dari staf pelatih. Jadi dia mengerti. Dia bukan pemula. Jadi saya pikir dia pantas mendapatkan posisinya, tapi saat nama-nama seperti Ancelotti, Zidane masuk ke dalam perhitungan, itu adalah permainan yang berbeda.”
- (C)Getty Images
Pertarungan empat besar: Manchester United menargetkan kemenangan kelima berturut-turut.
Saha merasa terkejut secara menyenangkan melihat Carrick beralih ke dunia kepelatihan, mengingat ia kesulitan membayangkan bahwa mantan pemain internasional Inggris itu akan memilih jalur tersebut saat bekerja bersama sebagai pemain.
Namun, ia sempat bekerja di staf pelatih Jose Mourinho dan Ole Gunnar Solskjaer sebelum akhirnya memutuskan untuk berkarier sendiri di Middlesbrough. Posisi paling menantang di Premier League kini akan diisi, dengan United siap kembali beraksi pada Selasa saat bertandang ke West Ham yang terancam degradasi.
Diterjemahkan secara otomatis oleh GOAL-e
Iklan