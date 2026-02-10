Manchester United dapat membujuk Vinicius Junior untuk pindah dari Real Madrid jika Michael Carrick mendapatkan posisi manajer permanen, klaim Louis Saha.

Manchester United belum memutuskan kepada siapa dana transfer tambahan akan diberikan, dengan Carrick ditunjuk secara sementara hingga akhir musim 2025-26. Dia telah memimpin empat kemenangan berturut-turut atas Manchester City, Arsenal, Fulham, dan Tottenham.

Saha, yang pernah bermain bersama Carrick di Old Trafford, percaya bahwa mantan rekan setimnya seharusnya dipertimbangkan untuk posisi pelatih kepala secara permanen - meskipun nama-nama seperti Carlo Ancelotti dan Zinedine Zidane juga masuk dalam pertimbangan.

Saha menambahkan: “Saya sangat ingin melihat Michael diberi kesempatan. Dia telah melakukan pekerjaan dengan sangat baik. Dia adalah orang yang sangat pekerja keras tetapi juga rendah hati. Hasilnya saat ini menguntungkannya, tetapi bukan hanya hasilnya, cara tim bermain dan tampil, kita semua dapat melihat perubahannya secara langsung. Dia telah memberikan dampak terbesar sejak Sir Alex Ferguson.

“Dia memberikan jawaban atas pertanyaan tentang manajer berikutnya. Saya pikir mereka perlu mempertimbangkan Carrick dengan sangat, sangat, sangat serius.

“Kita tahu ekspektasinya sangat besar, dan terkadang klub memiliki percakapan tertentu dan ingin melihat rencana jangka panjang. Apakah mereka melihat ini sebagai periode di mana segala sesuatunya berjalan baik untuk Carrick? Siapa yang tahu bagaimana dia bereaksi saat berada di bawah tekanan lebih besar. Jadi mungkin dia perlu diuji dalam hal itu untuk dipertimbangkan untuk peran penuh waktu. Saya tidak tahu.

“Yang saya lihat adalah dia memahami DNA klub, dia pernah berada di bawah tekanan, mungkin bukan sebagai manajer tapi sebagai pemain, dia memahami bagaimana manajer-manajer sebelumnya bereaksi karena dia pernah menjadi bagian dari staf pelatih. Jadi dia mengerti. Dia bukan pemula. Jadi saya pikir dia pantas mendapatkan posisinya, tapi saat nama-nama seperti Ancelotti, Zidane masuk ke dalam perhitungan, itu adalah permainan yang berbeda.”