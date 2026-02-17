Manchester United dan Liverpool mendapat saran transfer yang 'berisiko' terkait Christian Pulisic, sementara bintang timnas AS itu diberitahu mengapa kembalinya ke Premier League bisa berhasil

Ketika ditanya apakah Pulisic sebaiknya tetap bertahan atau menjajaki opsi lain, mantan bintang USMNT Ramos - yang berbicara melalui sebuah kasino online - mengatakan kepada GOAL: “Sulit untuk dipastikan. Jangan lupa bahwa Milan bukanlah klub kecil. Ini adalah tim tradisional, secara historis salah satu klub terbesar di dunia. Tentu saja selalu ada keinginan untuk kembali ke EPL karena EPL adalah liga terbaik di dunia. Ada daya tarik di sana.

“Ada juga bagian di mana kita tidak bisa menyalahkan para pemain. Jika ada perbedaan besar dalam gaji dan dia merasa ini baik untuknya dan keluarganya, maka itu adalah sesuatu yang harus dia ambil. Jika melihatnya tanpa mempertimbangkan semua hal itu, saya pikir dia berada di posisi yang baik di Milan - dia membuat perbedaan di sana, dia pemain penting, di liga besar dan di klub besar. Saya ingin melihatnya tetap di sana.”

Ketika ditanya lebih lanjut apakah Pulisic tertarik untuk mencoba lagi di Premier League, dengan beberapa klub besar dikabarkan tertarik, Ramos menambahkan: “Jika Anda berbicara tentang klub yang benar-benar serius dan memiliki peluang, bukan klub yang berada di dasar klasemen EPL, maka itu bisa menjadi skenario yang baik karena Christian Pulisic di area final adalah pemain yang berbahaya. Saya pikir dia bisa menghadapi masalah jika dia berada di tim yang berada di tengah klasemen dan lebih banyak bertahan dan melakukan serangan balik - itu bukan gaya permainannya.”