Getty
Diterjemahkan oleh
Manchester United dan Liverpool mendapat saran transfer yang 'berisiko' terkait Christian Pulisic, sementara bintang timnas AS itu diberitahu mengapa kembalinya ke Premier League bisa berhasil
Pulisic menjadi juara Liga Champions bersama Chelsea.
Pulisic menghabiskan empat tahun di Stamford Bridge antara 2019 dan 2023, menjadi pemenang Liga Champions yang bersejarah bersama The Blues. Ia menikmati banyak momen gemilang di London Barat, mencetak hat-trick di Premier League dan meraih gelar besar, namun kesulitan untuk mendapatkan tempat reguler di starting lineup.
Ia langsung menerima tawaran untuk bergabung dengan klub Italia dan telah mencatatkan rekor pribadi terbaiknya bersama Milan. Musim lalu, ia mencetak 17 gol, dengan standar individu yang mengubah jalannya pertandingan, meskipun timnya kesulitan menjaga konsistensi sebagai sebuah kolektif.
Pulisic akan berpartisipasi dalam Piala Dunia di kandang bersama Amerika Serikat musim panas ini, berpotensi mengenakan ban kapten di beberapa kesempatan, dan harus membuat keputusan besar tentang masa depannya. Tawaran perpanjangan kontrak di San Siro telah ada di meja untuk beberapa waktu, dengan pemain berusia 27 tahun ini tampaknya ragu apakah masa depannya yang panjang akan lebih baik di lingkungan saat ini.
- Getty/GOAL
Apakah kembalinya Premier League akan menarik bagi bintang USMNT, Pulisic?
Ketika ditanya apakah Pulisic sebaiknya tetap bertahan atau menjajaki opsi lain, mantan bintang USMNT Ramos - yang berbicara melalui sebuah kasino online - mengatakan kepada GOAL: “Sulit untuk dipastikan. Jangan lupa bahwa Milan bukanlah klub kecil. Ini adalah tim tradisional, secara historis salah satu klub terbesar di dunia. Tentu saja selalu ada keinginan untuk kembali ke EPL karena EPL adalah liga terbaik di dunia. Ada daya tarik di sana.
“Ada juga bagian di mana kita tidak bisa menyalahkan para pemain. Jika ada perbedaan besar dalam gaji dan dia merasa ini baik untuknya dan keluarganya, maka itu adalah sesuatu yang harus dia ambil. Jika melihatnya tanpa mempertimbangkan semua hal itu, saya pikir dia berada di posisi yang baik di Milan - dia membuat perbedaan di sana, dia pemain penting, di liga besar dan di klub besar. Saya ingin melihatnya tetap di sana.”
Ketika ditanya lebih lanjut apakah Pulisic tertarik untuk mencoba lagi di Premier League, dengan beberapa klub besar dikabarkan tertarik, Ramos menambahkan: “Jika Anda berbicara tentang klub yang benar-benar serius dan memiliki peluang, bukan klub yang berada di dasar klasemen EPL, maka itu bisa menjadi skenario yang baik karena Christian Pulisic di area final adalah pemain yang berbahaya. Saya pikir dia bisa menghadapi masalah jika dia berada di tim yang berada di tengah klasemen dan lebih banyak bertahan dan melakukan serangan balik - itu bukan gaya permainannya.”
Manchester United disarankan untuk melakukan langkah untuk merekrut Pulisic.
Mantan bek Manchester United, Paul Parker, mengatakan kepada GOAL baru-baru ini ketika ditanya apakah Pulisic akan menjadi rekrutan cerdas di Old Trafford: “Ketika kamu melihatnya, kamu melihat seseorang yang memiliki kemampuan satu lawan satu, bisa bermain di kedua sayap, mengalahkan lawan di sana, tapi juga sama baiknya di tengah. Dia bergerak ke sana-sini dan kamu tidak perlu memintanya untuk berlari.
“Ketika saya melihat namanya muncul, dia sedang menikmati waktunya di Milan. Anda melihat itu dan membawa seseorang dari liga Italia, tapi dia perlu meninggalkan Chelsea. Saat meninggalkan Chelsea, tidak peduli apa yang Anda katakan tentang dia, pergi ke AC Milan langsung membuat Anda berpikir tentang Franco Baresi dan semua pemain serta tim mereka di era 90-an. Itu adalah langkah hebat, tempat yang hebat untuk pergi.
“Kesempatan untuk kembali ke Premier League bersama Manchester United - wow, dia akan menjadi salah satu pemain sepak bola Amerika paling terkenal sepanjang masa dengan itu di CV-nya. Saya tidak akan mengesampingkan itu. Saya akan mencoba menjaga itu tetap hidup untuk seseorang seperti dia.”
- Getty
Milan menolak untuk menyerah dalam pembicaraan perpanjangan kontrak.
Pulisic kembali mencetak dua digit gol musim ini dan dikabarkan menarik perhatian dari rival-rival di London Utara, Arsenal dan Tottenham. Milan enggan menyerah dalam negosiasi kontrak dan tidak berada di bawah tekanan untuk menjual, karena mereka memiliki 'Captain America' terikat kontrak hingga 2027 yang termasuk opsi perpanjangan 12 bulan.
Iklan