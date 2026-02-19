Manchester United dan Chelsea menginginkan 'pemain terbaik' di Nottingham Forest, sementara legenda Liverpool pemenang Piala Eropa memberikan tanggapan terhadap rumor transfer

Pemenang dua kali Piala Eropa, Anderson, telah sering berhadapan dengan Murillo dalam 100 penampilannya bersama Forest. Dalam wawancara dengan situs taruhan BetSelect, ia ditanya oleh GOAL apakah pemain internasional Brasil itu siap bergabung dengan tim yang berambisi meraih gelar Premier League: “Saya mengikuti acara untuk Forest sekitar enam/tujuh bulan lalu bersama Ryan Yates, melakukan kegiatan adidas untuk klub, dan saat kami di sana - mungkin sekitar tiga atau empat jam - saya hanya bertanya padanya: Siapa pemain terbaik? Dia langsung menjawab, ‘Murillo.’ Itu memberitahu saya dia pemain yang bagus.

“Saya sudah melihat banyak permainannya dan dia benar-benar pemain yang bagus. Dia akan sangat dirindukan jika dia pergi, tapi masih ada jalan panjang. Dia memiliki kaki kiri yang bagus, umpan diagonal, tapi Yates mengatakan dia adalah pemain terbaik di klub dan saya terkejut karena ada banyak pemain lain yang juga bagus di sana.”

Anderson bermain bersama beberapa bek tengah ikonik di masa jayanya di Forest, di bawah legenda Brian Clough, dan menambahkan bahwa Murillo jauh lebih dari sekadar bek lama yang hanya menendang dan mengoper bola: “Tidak, seperti [Larry] Lloyd dan [Kenny] Burns. Mereka juga bisa bermain, tapi pesan utama Cloughie adalah ‘begitu kamu mendapat bola, berikan kepada seseorang yang bisa bermain’. Semua sudah berubah sejak saat itu. Dia hebat dalam menguasai bola, dan, tak diragukan lagi, bek tengah memiliki lebih banyak kemampuan daripada siapa pun di era modern.”