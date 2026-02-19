Getty
Manchester United dan Chelsea menginginkan 'pemain terbaik' di Nottingham Forest, sementara legenda Liverpool pemenang Piala Eropa memberikan tanggapan terhadap rumor transfer
Harga: Berapa biaya yang diperlukan untuk Murillo?
Angka-angka tersebut saat ini tidak sedang diperbincangkan, dengan saran bahwa tawaran antara £50 juta ($67 juta) dan £70 juta ($94 juta) mungkin cukup untuk membujuk seorang pemain berbakat untuk meninggalkan City Ground. Forest, bagaimanapun, akan memberikan perlawanan dalam negosiasi apa pun.
Mereka memiliki Murillo terikat kontrak hingga musim panas 2029, artinya mereka tidak terpaksa untuk menyetujui penjualan. Namun, tangan mereka mungkin terpaksa jika pemain berusia 23 tahun - yang pindah ke Inggris pada 2023 - menyatakan keinginan untuk pindah.
Murillo dinobatkan sebagai 'pemain terbaik' di Nottingham Forest.
Pemenang dua kali Piala Eropa, Anderson, telah sering berhadapan dengan Murillo dalam 100 penampilannya bersama Forest. Dalam wawancara dengan situs taruhan BetSelect, ia ditanya oleh GOAL apakah pemain internasional Brasil itu siap bergabung dengan tim yang berambisi meraih gelar Premier League: “Saya mengikuti acara untuk Forest sekitar enam/tujuh bulan lalu bersama Ryan Yates, melakukan kegiatan adidas untuk klub, dan saat kami di sana - mungkin sekitar tiga atau empat jam - saya hanya bertanya padanya: Siapa pemain terbaik? Dia langsung menjawab, ‘Murillo.’ Itu memberitahu saya dia pemain yang bagus.
“Saya sudah melihat banyak permainannya dan dia benar-benar pemain yang bagus. Dia akan sangat dirindukan jika dia pergi, tapi masih ada jalan panjang. Dia memiliki kaki kiri yang bagus, umpan diagonal, tapi Yates mengatakan dia adalah pemain terbaik di klub dan saya terkejut karena ada banyak pemain lain yang juga bagus di sana.”
Anderson bermain bersama beberapa bek tengah ikonik di masa jayanya di Forest, di bawah legenda Brian Clough, dan menambahkan bahwa Murillo jauh lebih dari sekadar bek lama yang hanya menendang dan mengoper bola: “Tidak, seperti [Larry] Lloyd dan [Kenny] Burns. Mereka juga bisa bermain, tapi pesan utama Cloughie adalah ‘begitu kamu mendapat bola, berikan kepada seseorang yang bisa bermain’. Semua sudah berubah sejak saat itu. Dia hebat dalam menguasai bola, dan, tak diragukan lagi, bek tengah memiliki lebih banyak kemampuan daripada siapa pun di era modern.”
Legenda hutan menjelaskan mengapa Murillo adalah talenta yang istimewa.
Legenda Forest lainnya, mantan kapten Stuart Pearce, sebelumnya pernah mengatakan kepada GOAL mengapa Murillo menonjol di antara yang lain: “Saya benar-benar menyukainya. Dia salah satu pemain yang selalu tampil konsisten, bermain di setiap pertandingan, dan memahami permainan dengan sangat baik.
“Dia bukan tipe bek tengah konvensional. Dia memiliki postur tubuh yang membuatnya terlihat seperti SpongeBob, tapi menurut saya dia benar-benar berbakat. Nyaman menguasai bola, bisa menemukan umpan. Kadang-kadang dia melakukan hal-hal yang tidak biasa, tapi jika mempertimbangkan usianya, dia benar-benar berbakat.”
Stan Collymore, yang menjadi favorit penggemar selama masa baktinya di City Ground, juga mengatakan kepada GOAL saat ditanya apakah Murillo bisa menjadi bek pertama yang menghasilkan biaya transfer sembilan digit: “Dia bisa saja. Ada klub yang mengawasinya. Dari sudut pandang pribadi, saya ingin melihatnya tetap di Forest selama tiga, empat, atau lima tahun ke depan. Dia sudah menandatangani kontrak barunya.
“Dia memiliki segalanya. Ini agak aneh sebenarnya karena dia tidak terlihat seperti bek tengah sama sekali – dia bukan yang tertinggi, gerakannya agak canggung, tapi dia adalah tipe bek lama yang suka bertahan, suka berdekatan dengan pemain lawan, dan bertarung fisik, serta mampu memprediksi situasi dengan baik.
“Dia mungkin akan menjadi bek pertama yang bernilai £100 juta, yang bagi Forest akan menjadi kesepakatan yang luar biasa jika terwujud. Harapanku adalah dia tetap di sini untuk dua atau tiga tahun lagi.”
Hutan harus menghindari degradasi karena Marinakis yang memegang kendali.
Murillo mungkin tetap bertahan, mengingat pemilik Forest, Evangelos Marinakis, dikenal sebagai negosiator yang paling tangguh. Namun, mereka harus menghindari zona degradasi Liga Premier agar dapat mempertahankan aset berharga di Trentside.
Setelah menunjuk manajer permanen keempat mereka musim ini, The Reds akan memulai era baru di bawah mantan manajer Wolves, Vitor Pereira, saat menghadapi Fenerbahce di babak playoff fase knockout Liga Europa pada Kamis, sebelum kemudian menjamu Liverpool pada Minggu.
