Perkuat Lini Tengah, Manchester United Bidik Bintang Liverpool Alexis Mac Allister

Mac Allister sendiri bergabung dengan Liverpool dari Brighton dengan nilai transfer £55 juta pada tahun 2023 dan menjadi aktor kunci dalam kesuksesan Liverpool merengkuh gelar Liga Primer musim lalu. Namun, dinamika di internal klub dan ambisi pribadinya bisa saja mengubah arah masa depannya secara drastis dalam beberapa bulan ke depan.

Menurut laporan, terdapat ketidakpastian mengenai apakah sang gelandang bersedia meninggalkan kenyamanan di Anfield demi rival terbesar mereka. Di sisi lain, sang pemain pernah secara terbuka mengungkapkan keinginannya untuk suatu saat nanti merumput di kompetisi Spanyol, yang mungkin menjadi pertimbangan lain dalam menentukan pelabuhan berikutnya.

Pemilik Setan Merah Sir Jim Ratcliffe menegaskan keinginannya untuk tetap membuka semua opsi transfer dan akan bergerak cepat jika sang pemain memang tersedia di pasar. Meski peluangnya tampak kecil, manajemen United tetap optimis bahwa proyek yang mereka bangun dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi pemain sekaliber Mac Allister.

United sepenuhnya sadar bahwa peluang untuk merekrut pemain bintang seperti ini sangat bergantung pada keberhasilan mereka mengamankan tiket Liga Champions musim depan. Tanpa panggung elite Eropa, akan sangat sulit untuk meyakinkan Mac Allister agar bersedia mengkhianati basis penggemar setianya di Merseyside.