Perkuat Lini Tengah, Manchester United Bidik Bintang Liverpool Alexis Mac Allister

Manchester United saat ini tengah menyusun daftar target gelandang potensial yang akan didatangkan pada bursa transfer musim panas mendatang. Nama Alexis Mac Allister muncul sebagai kandidat kejutan yang dipantau ketat oleh para petinggi di Old Trafford, menurut Daily Star. Ketertarikan ini muncul seiring dengan berkembangnya rumor bahwa pemain internasional Argentina tersebut mungkin akan meninggalkan Liverpool dalam waktu dekat.
Meski masih terikat kontrak di Anfield hingga tahun 2028, pemain berusia 27 tahun itu dikabarkan sedang melewati masa-masa sulit untuk menemukan kembali performa puncaknya. Situasi ini memicu spekulasi bahwa Mac Allister siap mencari tantangan baru guna mengembalikan konsistensinya di level tertinggi. United pun melihat celah ini sebagai peluang emas untuk memperkuat lini tengah mereka dengan pemain berkualitas dunia.
Upaya United untuk mengamankan jasa Mac Allister dipastikan tidak akan berjalan mudah, mengingat sejarah panjang persaingan kedua klub. Sejauh ini, United juga dikaitkan dengan beberapa nama talenta muda seperti Adam Wharton, Carlos Baleba dan Elliot Anderson. Namun, profil Mac Allister dianggap memiliki nilai lebih karena pengalaman dan mentalitas juaranya yang sudah teruji.
Sejarah mencatat bahwa meskipun ada beberapa pemain yang pernah membela kedua klub sepanjang karier mereka, kepindahan langsung antara United dan Liverpool adalah fenomena yang sangat jarang terjadi. Hal ini menambah kompleksitas proses negosiasi yang harus dihadapi oleh manajemen Setan Merah jika mereka benar-benar ingin mewujudkan transfer sensasional ini.
Mac Allister sendiri bergabung dengan Liverpool dari Brighton dengan nilai transfer £55 juta pada tahun 2023 dan menjadi aktor kunci dalam kesuksesan Liverpool merengkuh gelar Liga Primer musim lalu. Namun, dinamika di internal klub dan ambisi pribadinya bisa saja mengubah arah masa depannya secara drastis dalam beberapa bulan ke depan.
Menurut laporan, terdapat ketidakpastian mengenai apakah sang gelandang bersedia meninggalkan kenyamanan di Anfield demi rival terbesar mereka. Di sisi lain, sang pemain pernah secara terbuka mengungkapkan keinginannya untuk suatu saat nanti merumput di kompetisi Spanyol, yang mungkin menjadi pertimbangan lain dalam menentukan pelabuhan berikutnya.
Pemilik Setan Merah Sir Jim Ratcliffe menegaskan keinginannya untuk tetap membuka semua opsi transfer dan akan bergerak cepat jika sang pemain memang tersedia di pasar. Meski peluangnya tampak kecil, manajemen United tetap optimis bahwa proyek yang mereka bangun dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi pemain sekaliber Mac Allister.
United sepenuhnya sadar bahwa peluang untuk merekrut pemain bintang seperti ini sangat bergantung pada keberhasilan mereka mengamankan tiket Liga Champions musim depan. Tanpa panggung elite Eropa, akan sangat sulit untuk meyakinkan Mac Allister agar bersedia mengkhianati basis penggemar setianya di Merseyside.
Manajemen Manchester United diperkirakan akan mulai melakukan kontak awal dengan perwakilan pemain untuk menjajaki minat sang gelandang sebelum mengajukan tawaran resmi. Proses ini akan terjadi di balik layar, dengan pasukan Michael Carrick akan terus berjuang untuk bisa finis di zona Liga Champions musim ini.
Sementara Man United bakal menghadapi Everton di Liga Primer, Selasa (24/2) dini hari WIB, Mac Allister dan Liverpool bakal bertandang ke Nottingham Forest, Minggu (22/2) malam WIB.