Manchester United bersedia mengeluarkan dana lebih dari £170 juta untuk mendatangkan TIGA pengganti Casemiro, sementara pemain Brasil itu menyarankan Setan Merah untuk merekrut bintang Newcastle
Mencari pengganti yang cocok untuk Casemiro
Perpisahan ini menandai akhir dari sebuah era bagi pemain Brasil tersebut, yang telah menjadi tokoh sentral dalam sejarah klub dalam beberapa tahun terakhir namun kini mencari petualangan baru. Pihak manajemen klub menyadari bahwa skuad sedang mengalami transisi melalui apa yang mungkin menjadi musim terakhir bagi beberapa legenda, termasuk mantan pemain Real Madrid tersebut. Menggantikan pemain dengan status dan pengalaman sepertinya tidak akan mudah, dan pimpinan klub sepenuhnya menyadari bahwa kualitas datang dengan harga yang tinggi di pasar modern. Untuk memastikan transisi yang mulus, klub dilaporkan siap menyetujui investasi total melebihi £170 juta ($230 juta) untuk memastikan pengganti Casemiro, yang bisa saja mendatangkan hingga tiga pemain.
Duo Newcastle memimpin daftar pendek Old Trafford.
Seperti dilaporkan oleh AS, di puncak daftar keinginan ambisius United terdapat dua pemain andalan Newcastle United, Bruno Guimaraes dan Sandro Tonali. Guimaraes tetap menjadi target utama meskipun ada kekhawatiran tentang cedera baru-baru ini, dengan sumber klub dilaporkan menyatakan bahwa dia dianggap sebagai pemain kunci untuk masa depan. Menariknya, Casemiro sendiri dilaporkan telah berperan dalam proses perekrutan dengan merekomendasikan rekan senegaranya kepada dewan direksi United. Namun, transfer ini tetap rumit karena Newcastle saat ini sedang dalam negosiasi untuk memperpanjang masa tinggal pemain Brasil tersebut di St. James' Park.
Menemani Guimaraes dalam daftar adalah rekan setimnya di Newcastle, Sandro Tonali. Meskipun pemain internasional Italia ini dikaitkan dengan kembalinya ke Serie A melalui Juventus, keterbatasan finansial Bianconeri membuat pindah ke Turin tidak mungkin. Hal ini membuka peluang bagi United untuk menempatkan diri sebagai destinasi utama. Namun, bernegosiasi dengan Newcastle tidak akan mudah, karena klub Tyneside tetap teguh pada penilaian yang tinggi.
Kenaikan Elliot Anderson dan alternatif dalam negeri
Di luar para bintang Newcastle yang sudah mapan, Elliot Anderson dari Nottingham Forest telah muncul sebagai kandidat serius untuk pindah ke Manchester United. United telah memantau gelandang kreatif ini sejak musim panas lalu, dan nilainya telah meningkat drastis selama bermain di City Ground. Sumber di Old Trafford dilaporkan kini melihat Anderson sebagai potensi pilar utama untuk masa kini dan masa depan, dengan catatan bahwa reputasinya telah membuatnya melampaui bahkan Jude Bellingham dalam beberapa metrik pengakuan nasional musim ini.
Pengejaran Anderson mungkin bergantung pada status Nottingham Forest di Premier League, tetapi United tampaknya berkomitmen untuk menambahkan keahlian teknisnya ke dalam skuad mereka. Minat ini sejalan dengan tujuan klub untuk merekrut pemain yang memahami tuntutan sepak bola Inggris dan dapat memberikan dampak langsung dalam sistem taktis Carrick. Meskipun kontak informal telah dilakukan dengan perwakilan klub, United tetap mempertimbangkan beberapa opsi saat mereka bersiap untuk melakukan langkah selanjutnya.
Wharton atau Joao Gomes juga masuk dalam radar Manchester United.
Di bagian bawah daftar calon rekrutan terdapat Adam Wharton dari Crystal Palace dan gelandang Wolves, Joao Gomes. Profil Wharton telah melonjak pesat di London dan diperkirakan akan meninggalkan The Eagles setelah Piala Dunia, setelah menarik minat dari klub-klub besar Eropa seperti Real Madrid, Arsenal, Liverpool, dan Manchester City. United melihatnya sebagai opsi yang layak untuk dasar lini tengah mereka, mampu mengendalikan permainan seperti yang dilakukan Casemiro sepanjang kariernya yang dipenuhi trofi.
Akhirnya, Joao Gomes tetap menjadi pemain yang menarik perhatian, terutama karena Wolves saat ini tengah berjuang untuk menghindari degradasi. Gelandang tersebut dilaporkan menunggu panggilan dari Old Trafford, dan seperti Guimaraes, dia dikabarkan mendapat dukungan penuh dari Casemiro. Pengaruh gelandang senior ini terhadap perekrutan masa depan klub tetap signifikan meskipun dia bersiap untuk hengkang.
