Manchester United bersedia mengeluarkan dana lebih dari £170 juta untuk mendatangkan TIGA pengganti Casemiro, sementara pemain Brasil itu menyarankan Setan Merah untuk merekrut bintang Newcastle

Seperti dilaporkan oleh AS, di puncak daftar keinginan ambisius United terdapat dua pemain andalan Newcastle United, Bruno Guimaraes dan Sandro Tonali. Guimaraes tetap menjadi target utama meskipun ada kekhawatiran tentang cedera baru-baru ini, dengan sumber klub dilaporkan menyatakan bahwa dia dianggap sebagai pemain kunci untuk masa depan. Menariknya, Casemiro sendiri dilaporkan telah berperan dalam proses perekrutan dengan merekomendasikan rekan senegaranya kepada dewan direksi United. Namun, transfer ini tetap rumit karena Newcastle saat ini sedang dalam negosiasi untuk memperpanjang masa tinggal pemain Brasil tersebut di St. James' Park.

Menemani Guimaraes dalam daftar adalah rekan setimnya di Newcastle, Sandro Tonali. Meskipun pemain internasional Italia ini dikaitkan dengan kembalinya ke Serie A melalui Juventus, keterbatasan finansial Bianconeri membuat pindah ke Turin tidak mungkin. Hal ini membuka peluang bagi United untuk menempatkan diri sebagai destinasi utama. Namun, bernegosiasi dengan Newcastle tidak akan mudah, karena klub Tyneside tetap teguh pada penilaian yang tinggi.